《英雄聯盟》變格鬥遊戲《2XKO》開打！官方確認1月20日全球多平台發行

由 Riot Games 所開發，基於旗下 Dota 遊戲《英雄聯盟》衍生出來的格鬥遊戲《2XKO》在完成了最後一輪的公開測試後，昨（7）天官方終於正式宣布，將在 1 月 20 日全球發行，並且將會登上 PS5、PC、XBOX Series X|S 等多平台，同時也支援跨平台遊玩與進度共享，同時如果有搶先體驗遊戲的玩家，進度也將全部獲得保留，而首發的英雄陣容也同步確認，將有艾克、布朗德等 11 位不同英雄，同時第一賽季也直接開跑。

《2XKO》官方昨（7）天正式於官方 X 帳號宣布，將在 1 月 20 日全球同步發行，玩家將化身格鬥家踏入虛擬大廳，迎接對手的挑戰，第一賽季也直接開跑。而從宣傳圖中看起來，首發也將會有 11 位英雄：艾克、阿璃、菲艾、吉茵珂絲、布里茨、犽宿、伊羅旖、提摩、布朗姆、達瑞斯、渥維克，並且除了線上對戰外，也支援與好友一起進行緊張刺激的 2vs2 對戰，不論要與好友互相對決，還是一人操作一隻角色都可以，讓玩家們有更多樣的方式享受遊玩樂趣。

此外，官方也確認，不同平台間也能跨平台遊玩與進度繼承，讓玩家不必因為更換平台而必須重玩進度。而台灣仍將由代理 Riot Games 旗下遊戲《英雄聯盟》、《特戰英豪》的台灣大哥大代理《2XKO》，提供給台灣玩家最無縫的遊戲體驗。