《英雄聯盟》超成功模式要沒了？隨機單中大混戰將結束引網友不捨「拜託別關」

去年 10 月底起，《英雄聯盟》的新遊戲模式「隨機單中：大混戰」上線之後，由於在已經陪伴大家十多年的隨機單中（ARAM）中加入了海克斯增幅機制，每局遊戲玩家都能體驗到截然不同的遊戲風格、賽局狀況與遊戲體驗而廣獲好評，許多玩家也醉心於開發對於特定英雄必拿的增幅套路，例如輕舞飛揚婕莉」、「穩紮穩打卡特蓮娜」等，沉迷其中。不過，時間過得很快，「隨機單中：大混戰」已經被確認將於 6 日下午 3：59 結束，也掀起網友熱議，許多人也都期待這個超好玩的模式不要關閉，直接變成《英雄聯盟》的常駐模式。

超受玩家歡迎的《英雄聯盟》隨機單中大混戰將要關閉了（Credit:Riot Games）

事實上，其實自去年 10 月「隨機單中：大混戰」一上線，官方就已經有明確表示這將是一個限時模式，並且預計會在今年一月初結束。只不過，當時也沒有人預料到，替老牌模式 ARAM 加進海克斯增幅抽卡的成效如此成功，火熱到幾乎所有《英雄聯盟》玩家會拋棄原本的經典 ARAM 隊列，選擇「隨機單中：大混戰」模式幾乎就是秒排進入遊戲遊玩，並且也會不斷開發各種英雄新套路、討論攻略。

而時間過得很快，根據《英雄聯盟》客戶端內的時程規劃，台服的「隨機單中：大混戰」已經確認將於 6 日下午 3：59 結束，這個超好玩模式也不知道未來是否還會回歸。對此許多網友也懷念，很多海克斯增幅的設計真的很成功，例如能讓坦克英雄變得超大隻、血量超厚的「坦克引擎」、直接讓英雄變成超煩人蒼蠅的「輕舞飛揚」... 這個模式就像是超大型的實驗場，讓玩家們天馬行空的想法得以實現。

許多玩家也都希望 Riot Games 不要真的關掉這個模式：「上一次能一直秒進的《英雄聯盟》不知道多久了」、「凌晨也能秒排...」、「拜託不要關」，不過，也有消息指出在《英雄聯盟》的測試伺服器（PBE）中仍然有上線「隨機單中：大混戰」的後續更新，因此開發團隊或許也有機會收回成命，讓大家繼續沉迷於大混戰之中。