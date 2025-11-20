《英雄聯盟》輔助BeryL健康亮紅燈！DK傳內部討論他轉教練，他卻還想繼續打
在日前《英雄聯盟》韓國 LCK 賽區的 DK 戰隊宣布輔助 BeryL 離隊之後，這位史上首位在兩支不同的戰隊都拿下世界冠軍獎盃的頂尖輔助選手的下一步就遲遲沒有公布了，也讓許多粉絲開始關注明年是否仍有機會在賽場上看到這位 28 歲的頂尖輔助老將繼續奮戰。沒想到，現在卻傳出 BeryL 似乎出現了健康方面的問題，因此 DK 正在與 BeryL 討論是否轉任教練的事情，不過 BeryL 目前仍然想繼續當選手，並且也有望回歸繼續替 DK 效力。
日前 DK 宣布輔助選手 BeryL 離隊之後，這位曾拿下 2020、2022 年世界冠軍，全球史上首位在不同戰隊都拿下冠軍獎盃的傳奇輔助選手的下一站遲遲無法確定。沒想到，今（20）天有爆料消息傳出，稱 BeryL 的身體狀況其實並不好，DK 目前評估 BeryL 無法繼續當選手，因此正在與 BeryL 談論轉任教練的可能性。
不過 BeryL 則表示自己還想打，所以目前雙方都還尚未決定，持續討論中。不過，爆料也指出如果最後 BeryL 想要繼續打，迎來自己第 7 年職業生涯的話那也會繼續留在 DK，不會去其他隊伍。但也有 BeryL 的粉絲曬出與 BeryL 聊天的相關截圖，表示 BeryL 的確有收到轉任教練職位的邀請，但 BeryL 也認為目前並不是轉任教練的時候，因為一轉教練就代表真的退役了。目前他也正在接觸那些輔助選手合約到期的戰隊，但目前並沒有任何一支隊伍確認下來。
其他人也在看
南北韓非軍事區傳爆炸事故 南韓1軍官遭地雷炸傷
南韓國防部今天(20日)表示，劃分兩韓的軍事分界線(MDL)附近發生一起爆炸事故，造成一名正在巡邏的南韓軍官受傷，所幸送醫後傷勢穩定，並無大礙。 路透社報導，這起爆炸事件發生在今天上午，地點位於南北韓軍事分界線西段。 南韓國防部表示，事發後已緊急調派直升機，將該名受傷軍官送往醫院救治，目前狀況穩定，沒有生命危險。 南北韓軍事分界線位於非軍事區(DMZ)內，橫跨朝鮮半島，是一條長250公里、寬4公里的軍事緩衝區，因此成為野生動物的庇護所。 但也由於北韓該區域內埋設了無數地雷，導致發生爆炸意外。2015年，兩名南韓士兵在邊界以南巡邏時，因誤踩地雷而遭受重傷，其中一人失去雙腿，另一人截去一隻腳。 南韓軍方本週稍早就軍事分界線劃定問題，向北韓提出軍事會談邀請。首爾表示，兩韓在1953年根據停戰協定設定軍事分界線，然而隨著時間過去，分界線上的標記物多半已經消失，導致「雙方對某些區域的邊界認定有所不同」。 首爾表示，從今年初到現在，北韓軍隊已越界入侵南韓大約10次，都被驅離。為了避免雙方爆發軍事衝突，南韓就設定軍事分界線基準線提出邀請，並期待北韓積極快速回應。(編輯：宋皖媛)中央廣播電台 ・ 1 小時前
聖誕限定完全免費 竹市府加碼第三場單身聯誼聖誕派對
記者曾芳蘭／竹市報導 新竹市政府「一一四年度單身聯誼活動」共規劃兩場次，短短十一天吸…中華日報 ・ 47 分鐘前
扯！高雄體育選手傳「披中國戰袍出賽」 市府震怒：若違規依法處分
即時中心／高睿鴻報導中國近年持續對台灣強化統戰力道，連滲透手段都越來越多元，簡直令我國防不勝防。近日又傳出，多位來自的高雄滑輪選手，不僅去對岸參加「中華人民共和國全國輪滑錦標賽」、「全國運動會」等大型比賽，有人竟還取得中國居住證、繳交社保資格等；更誇張的是，當中有人還會在比賽期間，身著中國地方代表隊的制服。對此，高雄市府運發局回應，如有涉及違反中央規範或損及國家主權情形，將依法處分並追回獎金。民視 ・ 1 小時前
川普2026赴中算總帳 楊永明：台灣問題恐上談判桌
前國安會副秘書長、文化大學社科院講座教授楊永明20日分析，國際局勢正出現「金德柏格陷阱」，即霸權國美國開始收縮，但挑戰者中國尚未準備好接手，導致國際秩序出現空窗期，地緣政治經濟將更為優先。目前美國經濟雖有「八大企業」支撐股市，但整體霸權僅是延遲衰退。美國透過盟國的投資「輸血」來延續經濟健康，這一局勢形成中美競爭的延長賽。中時財經即時 ・ 1 小時前
青龍獎最大贏家！玄彬、孫藝真放閃整場 愛兒「甜豆」本名首公開藏有深意
今年青龍獎，玄彬和孫藝真小倆口先後現身紅毯，這是他們自2020年《愛的迫降》之後首度同台，且當年兩人連交往訊息都未公開，因此這是他們婚後第一次以夫妻身分同台在重大頒獎典禮亮相，讓現場影迷和紅毯主持人都興奮不已。而他們也不負眾望，在當晚攜手贏得網路投票的「最高...CTWANT ・ 1 小時前
《英雄聯盟》HLE宣布中路Zeka續約、下路Viper離隊
《英雄聯盟》轉會期各隊風雲變色，LCK 隊伍 HLE 今（19）日宣布下路 Viper 離隊，目前有傳聞表示將由 Gumayusi 替補入隊，而 HLE 下午再透過影片首播公開新情報，確認中路 Zeka 續約。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
政院版財劃法修正草案 連江縣長：「沒數據」無法評論
行政院會今（20）日通過政院版《財政收支劃分法》修正草案，行政院祕書長張惇涵特別喊話離島國民黨立委陳玉珍、陳雪生，指院版財劃法把離島面積兩倍計算、財源納入菸酒稅，呼籲支持。連江縣長王忠銘表示，沒看到數據，所以沒辦法比較，無法評論。中時新聞網 ・ 1 小時前
日本四大出版社勝訴！法院判美商Cloudflare助長盜版需賠償5億日圓
日前全球知名的網路基礎架構商 Cloudflare，才傳出大規模故障，造成許多網站、平台、服務和遊戲轉時間內癱瘓。而近日，Cloudflare 又遭到日本 4 間大型出版社聯合控訴，被東京地方法院判因為助長了盜版漫畫的傳播，要賠償約 5 億日圓。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前
推動職業安全衛生績效卓越 環境部榮獲優等獎
環境部因積極推動職業安全衛生工作獲得肯定，於今（二十）日勞動部辦理一一四年「政府機關職業安全衛生績效評核」榮獲優等獎，由環境部化學物質管理署盧柏州副署長出席頒獎典禮，並代表領獎。勞動部評核委員肯定環境部在制度建置、智慧科技與高風險族群照護具卓越成效，展現成熟職安治理成果。環境部相當重視推動職安工作，以「完善法規計畫、優化職場環境、落實監督管理、促進交流合作」為四大核心方向。一一二年組改後，成立部層級「職業安全衛生推動小組」，由部長指派政務次長擔任召集人，統籌部內各單位及所屬機關（構），全面建構中央主導、橫向協力之職安治理體系。自一○四年起參與勞動部職業安全衛生績效評核，多次獲得「良等獎」，持續精進，今年進一步獲得「優等獎」佳績。環保體系職安議題多元交錯，環境部已盤點具職安 ...台灣新生報 ・ 56 分鐘前
《馬拉松》動畫預告被質疑用AI生成？奧斯卡名導演無奈澄清：由155人血汗打造
Bungie 目前正在開發中的團隊脫逃型射擊遊戲《失落星船：馬拉松》（Marathon），在今年 4 月時釋出了一段長達 8 分鐘的前導動畫影片。然而，由於該影片的視覺風格太過前衛，網路上出現了一些質疑的聲音，猜測這部動畫是否包含「生成式 AI」製作。這讓動畫導演 Alberto Mielgo 本人感到相當不可置信，並決定親自出面回應這些揣測，捍衛創作團隊的努力：「沒想到我們已經到了必須要澄清這點的地步」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 58 分鐘前
《英雄聯盟》CFO八強陣容一夕散光？中野爆離隊內幕，教練Chawy無言回應
《英雄聯盟》CFO 今年世界賽替台港澳賽區奪得睽違十年八強，前幾日還開開心心舉辦粉絲見面會，沒想到短短幾天風雲變色，相繼宣布 Kaiwing、HongQ、JunJia 走人，就連教練 Chawy 似乎都傻眼，在 IG 限動短短三個「。。。」表達無奈。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
日本廣島牡蠣九成死亡！災害級異象業者發毛
[NOWnews今日新聞]日本廣島縣養殖牡蠣爆出大規模死亡，東廣島市和吳市約有80至90%在收獲前就死亡，同樣面向瀨戶內海，鄰近的岡山縣、兵庫縣也報告牡蠣死亡情況。業者也直呼整排牡蠣都「張開殼」且殼中...今日新聞NOWNEWS ・ 53 分鐘前
黑豹旗》前兄弟象捕手之子一棒定江山 鶯歌工商笑納8強門票
中信盃黑豹旗青棒賽今天進行16強賽，鶯歌工商靠6棒捕手吳彥緯在4局上敲出3分打點二壘安打一棒定江山，率隊以8：1擊敗成功商水拿下8強賽門票。此役3局上鶯歌工商進攻，一出局三壘有人，石正佑擊出高飛犧牲打幫助球隊先馳得點，下個半局成功商水反攻，兩出局滿壘靠保送擠回1分，兵不血刃追平分數。自由時報 ・ 2 小時前
終結畸形遺傳！精準醫療成功斷絕突變基因 「龍蝦爪」3指父迎來健康女兒
單基因突變不再決定命運，台北醫學大學附設醫院生殖醫學中心運用尖端基因檢測與試管技術，成功阻斷導致出生單手僅有三根手指的「龍蝦爪畸形」的罕見單基突變遺傳疾病，協助病人誕下健康女嬰。而女嬰長大後若有生育規劃，也不會產下有相同遺傳罕病的後代，創下全球罕見、台灣首例終結「裂手-外胚層發育不良-顎裂（EEC）症候群新生突變的案例，締造「從三指到十指」的生命奇蹟。此次求......風傳媒 ・ 1 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 8 小時前
昔喊「定居上海找房子」挨轟！侯佩岑IP定位曝光不藏了 網全炸鍋
47歲女星侯佩岑結婚生子一度淡出演藝圈，近年積極在大陸發展復出，今年初甚至喊話甚至計畫在上海找房子定居。她昨（17日）在微博平台PO出全新自拍照，被網友發現IP定位顯示為「中國上海」，掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前