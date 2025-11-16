《英雄聯盟》轉會期五大關鍵看點！CFO、T1力拚續約，JDG／HLE銀河戰艦重組競爭白熱化
在 2025《英雄聯盟》世界大賽正式結束，T1 成就史無前例的三連霸後，接下來全球《英雄聯盟》職業戰隊與選手們在休賽期中的進一步轉會動向也將會是全球粉絲關注的焦點，大家都密切關注著自己支持的選手、戰隊將會以什麼嶄新面貌迎接 2026 年的新賽季。接下來 Yahoo奇摩遊戲電競就特別整理了這個《英雄聯盟》轉會期中的五大看點，一起看看今年的轉會期焦點是什麼！
一、CFO睽違十年八強陣容上中野合約到期，能否成功全員續約？
從 LCP 賽區開始看起，今年的聯賽新王 CFO 戰隊無疑帶給了這個賽區的觀眾們超大驚奇，初陣對抗賽、MSI 季中邀請賽與世界大賽三大國際賽事無役不與，而且今年也寫下台港澳賽區 12 年來贏下面對其他賽區的 BO5、十年後重返世界大賽八強淘汰賽等紀錄，堪稱重返榮耀。
不過，隨著賽季結束，也代表 CFO 戰隊除了下路雙人組 Doggo 與 Kaiwing 的合約是明年到期之外，打野 JunJia、上路 Driver、Rest 與中路 HongQ 等人的合約都將在 11 月 17 日到期，因此對於 CFO 而言如何留下這些屢創佳績的選手肯定也是最重要的事情，教練 Chawy 與選手們也曾不只一次與我們分享，稱 CFO 目前的陣容就是最正確的人選。
不過，特別是中路 HongQ 以年僅 18 歲的超級新秀之姿在今年賽季不斷發揮超神表現，也讓他傳出許多轉會風聲稱中國 LPL 賽區隊伍已經與他有所接觸，因此到了最後 CFO 能不能成功留下這些在今年打出大驚奇的選手與教練團隊，就要看他們轉會期會如何運作了。
二、T1 史無前例三連霸，但在輪換風波後是否順利簽回 Gumayusi？
如果把時間撥回去年的《英雄聯盟》轉會期，震驚全球粉絲的肯定就是 T1 在二連霸後確認「ZOFGK」組合拆夥，上路 Zeus 轉投 HLE 的事情了。圍繞著 Zeus 轉會事件的討論至今也仍未止息，而且這也代表，即便是拿下《英雄聯盟》史上第二次連霸紀錄的團隊，也無法保證一定能全數留下來。
而到了這個轉會期上，拿下三連霸成就的 T1 又面臨了上路 Doran、下路 Gumayusi 合約到期的狀況，特別是對於 Gumayusi 而言，今年他才剛經歷過賽季中與 Smash 的輪換風波，最後好不容易終於贏回先發地位，用世界賽三連霸的 FMVP 證明了自己的身手。但問題是，對於一位世界冠軍二連霸的選手而言，「證明自己」這件事本身就可能被選手解讀為隊伍不信任自己，因此可能也會造成 T1 的續約行動的變數。
但目前看起來，Gumayusi 似乎仍沒有離開 T1 的打算，只是據傳他的父親要求 T1 在新合約中加入「選手保障」條款，最後 T1 能不能成功續約三冠王下路，或許還有的看。
三、HLE 打野 Peanut 退役且全員合約到期，新「銀河戰艦」怎麼組？
去年的轉會期中 HLE 震驚全球觀眾的大消息就是他們運作的十分成功，從剛剛拿下二連霸的 T1 手中搶來了上路 Zeus 加盟，讓他們在 2023 年底組建的銀河戰艦更新了零件，得以繼續航行。不過，雖然今年 Zeus 加盟後的拿下了初陣對抗賽冠軍，但在 MSI、世界賽上卻無法繼續維持他們的成功，最後在世界賽八強不敵 Gen.G 遭到淘汰。
而在賽季結束後，HLE 必須面對的問題就是除了打野 Peanut 早早確定必須要入伍服役而只能告別選手生涯外，上路 Zeus、中路 Zeka、下路 Viper 與 Delight 的合約也全員到齊，其中上路 Zeus 與下路 Viper 更傳出已經有許多中國 LPL 賽區的隊伍接洽，讓 HLE 留下他們的難度更加上升。
而且，本來打野 Peanut 的離開就已經讓 HLE 傷透腦筋了，特別是現在自由市場上的頂尖打野選手似乎就只有 TES 戰隊的 Kanavi 與 AL 戰隊的 Tarzan，但他們目前看起來也都早已心有所屬，HLE 今年轉會期想必肯定得花費更多心力，才能繼續維持，或者打造新的銀河戰艦陣容，維持他們在 LCK 這個頂尖賽區中的競爭力。
四、JDG 沉寂之後籌組銀河戰艦，重回巔峰之夢能否成功？
在 2023 年的世界大賽四強後，無法留下上路 369、中路 Knight 的 JDG 似乎無法回到中國 LPL 賽區的競爭巔峰，去年即便韓援 Ruler 仍然效力，但最後卻依然在區域資格賽中不敵 WBG，無緣世界賽。而到了今年，JDG 即便找來了韓國 LCK 賽區的新人王 Peyz 與頂尖韓援 Scout，但依然還是無法挺進世界大賽，連續兩年遺憾的結果似乎也激勵了他們，在來年賽季打算組建銀河戰艦。
根據爆料指出，JDG 在這個休賽期似乎已經準備好「大撒幣」，除了留下打野 Xun 之外，他們鎖定的目標是BLG 的中路 Knight 與輔助 On，讓他們與前隊友 Xun 再續前緣；而韓援的部分則鎖定了 HLE 合約到期的上路 Zeus 與下路 Viper，組成超級陣容來迎戰明年的 LPL 賽季。只是，問題就會在於 BLG 今年依然挺進了世界賽與季中邀請賽，加上隊伍除了打野外看起來依然足夠穩定，因此如果 JDG 屬意的陣容是真的，那麼除了 Xun 之外的其他四個人選都肯定得進行一場非常激烈的爭奪戰。
五、失意者打出大驚奇，AL 能否全員續約？
在今年的《英雄聯盟》職業賽季開打之前，中國 LPL 賽區的 AL 戰隊的陣容攤開來並不受多少觀眾的期待－除了頂尖韓援 Tarzan 外，上路 Flandre、中路 Shanks、下路 Hope 與 Kael 近年來的表現都不太好，Shanks、Hope 與 Kael 從去年開始效力 AL，但去年賽季他們最好的成績是夏季賽第 6 名，之後就無法繼續在 LPL 爬的更高了。
不過，在 Flandre 與 Tarzan 加入之後，AL 戰隊今年一開始就殺進了 LPL 賽區的例行賽第一名位置，後來雖然在在第一賽段季後賽中惜敗給 TES 而屈居亞軍，但第二賽段開始他們就不斷打出讓人吃驚的競爭力，特別是不論面對誰，即便對手是 T1、Gen.G 這些超強隊伍，AL 總是發揮自己絕不放棄的韌性，一定與對手打滿，在今年世界賽的八強賽他們更是只差一步就擊敗 T1，讓 T1 隊史首度折戟八強，只是讓人遺憾的是最後奇蹟並沒有發生。
而在接下來的轉會期中，AL 戰隊的打野 Tarzan、下路 Hope、輔助 Kael 等人的合約都即將到期，那麼面對接下來的轉會市場，這個今年打出許多奇蹟的戰隊能維持陣容，再戰明年嗎？
