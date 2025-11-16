《英雄聯盟》轉會期正式開跑！五大看點全在這：CFO、T1力拼全員續約，JDG、HLE又要怎麼組新銀河戰艦？
在 2025《英雄聯盟》世界大賽正式結束，T1 成就史無前例的三連霸後，接下來全球《英雄聯盟》職業戰隊與選手們在休賽期中的進一步轉會動向也將會是全球粉絲關注的焦點，大家都密切關注著自己支持的選手、戰隊將會以什麼嶄新面貌迎接 2026 年的新賽季。接下來 Yahoo奇摩遊戲電競就特別整理了這個《英雄聯盟》轉會期中的五大看點，一起看看今年的轉會期焦點是什麼！
一、CFO睽違十年八強陣容上中野合約到期，能否成功全員續約？
從 LCP 賽區開始看起，今年的聯賽新王 CFO 戰隊無疑帶給了這個賽區的觀眾們超大驚奇，初陣對抗賽、MSI 季中邀請賽與世界大賽三大國際賽事無役不與，而且今年也寫下台港澳賽區 12 年來贏下面對其他賽區的 BO5、十年後重返世界大賽八強淘汰賽等紀錄，堪稱重返榮耀。
不過，隨著賽季結束，也代表 CFO 戰隊除了下路雙人組 Doggo 與 Kaiwing 的合約是明年到期之外，打野 JunJia、上路 Driver、Rest 與中路 HongQ 等人的合約都將在 11 月 17 日到期，因此對於 CFO 而言如何留下這些屢創佳績的選手肯定也是最重要的事情，教練 Chawy 與選手們也曾不只一次與我們分享，稱 CFO 目前的陣容就是最正確的人選。
不過，特別是中路 HongQ 以年僅 18 歲的超級新秀之姿在今年賽季不斷發揮超神表現，也讓他傳出許多轉會風聲稱中國 LPL 賽區隊伍已經與他有所接觸，因此到了最後 CFO 能不能成功留下這些在今年打出大驚奇的選手與教練團隊，就要看他們轉會期會如何運作了。
二、T1 史無前例三連霸，但在輪換風波後是否順利簽回 Gumayusi？
如果把時間撥回去年的《英雄聯盟》轉會期，震驚全球粉絲的肯定就是 T1 在二連霸後確認「ZOFGK」組合拆夥，上路 Zeus 轉投 HLE 的事情了。圍繞著 Zeus 轉會事件的討論至今也仍未止息，而且這也代表，即便是拿下《英雄聯盟》史上第二次連霸紀錄的團隊，也無法保證一定能全數留下來。
而到了這個轉會期上，拿下三連霸成就的 T1 又面臨了上路 Doran、下路 Gumayusi 合約到期的狀況，特別是對於 Gumayusi 而言，今年他才剛經歷過賽季中與 Smash 的輪換風波，最後好不容易終於贏回先發地位，用世界賽三連霸的 FMVP 證明了自己的身手。但問題是，對於一位世界冠軍二連霸的選手而言，「證明自己」這件事本身就可能被選手解讀為隊伍不信任自己，因此可能也會造成 T1 的續約行動的變數。
但目前看起來，Gumayusi 似乎仍沒有離開 T1 的打算，只是據傳他的父親要求 T1 在新合約中加入「選手保障」條款，最後 T1 能不能成功續約三冠王下路，或許還有的看。
三、HLE 打野 Peanut 退役且全員合約到期，新「銀河戰艦」怎麼組？
去年的轉會期中 HLE 震驚全球觀眾的大消息就是他們運作的十分成功，從剛剛拿下二連霸的 T1 手中搶來了上路 Zeus 加盟，讓他們在 2023 年底組建的銀河戰艦更新了零件，得以繼續航行。不過，雖然今年 Zeus 加盟後的拿下了初陣對抗賽冠軍，但在 MSI、世界賽上卻無法繼續維持他們的成功，最後在世界賽八強不敵 Gen.G 遭到淘汰。
而在賽季結束後，HLE 必須面對的問題就是除了打野 Peanut 早早確定必須要入伍服役而只能告別選手生涯外，上路 Zeus、中路 Zeka、下路 Viper 與 Delight 的合約也全員到齊，其中上路 Zeus 與下路 Viper 更傳出已經有許多中國 LPL 賽區的隊伍接洽，讓 HLE 留下他們的難度更加上升。
而且，本來打野 Peanut 的離開就已經讓 HLE 傷透腦筋了，特別是現在自由市場上的頂尖打野選手似乎就只有 TES 戰隊的 Kanavi 與 AL 戰隊的 Tarzan，但他們目前看起來也都早已心有所屬，HLE 今年轉會期想必肯定得花費更多心力，才能繼續維持，或者打造新的銀河戰艦陣容，維持他們在 LCK 這個頂尖賽區中的競爭力。
四、JDG 沉寂之後籌組銀河戰艦，重回巔峰之夢能否成功？
在 2023 年的世界大賽四強後，無法留下上路 369、中路 Knight 的 JDG 似乎無法回到中國 LPL 賽區的競爭巔峰，去年即便韓援 Ruler 仍然效力，但最後卻依然在區域資格賽中不敵 WBG，無緣世界賽。而到了今年，JDG 即便找來了韓國 LCK 賽區的新人王 Peyz 與頂尖韓援 Scout，但依然還是無法挺進世界大賽，連續兩年遺憾的結果似乎也激勵了他們，在來年賽季打算組建銀河戰艦。
根據爆料指出，JDG 在這個休賽期似乎已經準備好「大撒幣」，除了留下打野 Xun 之外，他們鎖定的目標是BLG 的中路 Knight 與輔助 On，讓他們與前隊友 Xun 再續前緣；而韓援的部分則鎖定了 HLE 合約到期的上路 Zeus 與下路 Viper，組成超級陣容來迎戰明年的 LPL 賽季。只是，問題就會在於 BLG 今年依然挺進了世界賽與季中邀請賽，加上隊伍除了打野外看起來依然足夠穩定，因此如果 JDG 屬意的陣容是真的，那麼除了 Xun 之外的其他四個人選都肯定得進行一場非常激烈的爭奪戰。
五、失意者打出大驚奇，AL 能否全員續約？
在今年的《英雄聯盟》職業賽季開打之前，中國 LPL 賽區的 AL 戰隊的陣容攤開來並不受多少觀眾的期待－除了頂尖韓援 Tarzan 外，上路 Flandre、中路 Shanks、下路 Hope 與 Kael 近年來的表現都不太好，Shanks、Hope 與 Kael 從去年開始效力 AL，但去年賽季他們最好的成績是夏季賽第 6 名，之後就無法繼續在 LPL 爬的更高了。
不過，在 Flandre 與 Tarzan 加入之後，AL 戰隊今年一開始就殺進了 LPL 賽區的例行賽第一名位置，後來雖然在在第一賽段季後賽中惜敗給 TES 而屈居亞軍，但第二賽段開始他們就不斷打出讓人吃驚的競爭力，特別是不論面對誰，即便對手是 T1、Gen.G 這些超強隊伍，AL 總是發揮自己絕不放棄的韌性，一定與對手打滿，在今年世界賽的八強賽他們更是只差一步就擊敗 T1，讓 T1 隊史首度折戟八強，只是讓人遺憾的是最後奇蹟並沒有發生。
而在接下來的轉會期中，AL 戰隊的打野 Tarzan、下路 Hope、輔助 Kael 等人的合約都即將到期，那麼面對接下來的轉會市場，這個今年打出許多奇蹟的戰隊能維持陣容，再戰明年嗎？
其他人也在看
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 14 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 4 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
日韓交流賽／對日10連敗 韓媒粗暴痛批：這也配叫國家隊？
「這也配叫國家隊嗎？」韓媒《OSEN》以粗暴標題描述南韓隊在交流賽首戰以4：11敗給日本隊，吞下自2015年起的職業級對戰10連敗，投手群全場11次的四死球成為批判重點，形容自家棒球仍是「井底之...聯合新聞網（運動） ・ 8 小時前
66歲老翁中樂透1.2億「裝窮騙妻子」 半年後生活崩塌後悔了
根據日媒《The Golden Online》報導，S先生與妻子T女士同為66歲，原本靠著每月合計30萬日圓（約新台幣6萬元）的退休金過著節儉生活。中獎前他們的存款約為5700萬日圓（約新台幣1140萬）。在某次如常於咖啡廳閱讀報紙、隨手購買彩券的當日，S先生驚喜發現自己中了6億日圓。但...CTWANT ・ 1 天前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
義大利老闆怒嗆16台客「滾吧！」氣炸只點5披薩3啤酒 被台網出征關IG
義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅一間「pizza dal pazzo」披薩店的老闆，近日用義大利語拍片公審，指控店內16位台灣觀光客只點5份披薩、3杯啤酒，片中台灣顧客聽不懂，還笑著對鏡頭打招呼比讚、比YA。老闆最後甚至情緒很激動嗆「台灣滾吧，太棒了。」影片PO上IG後，立刻引發許多台灣網友出征批評，披薩店老闆只好將IG暫時關閉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國
2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。Yahoo奇摩運動 ・ 20 小時前
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台大傅鐘前聚集數百人 大氣系學生「雞排加珍奶」打賭爽約收場
日前有自稱台大大氣系網友匿名在社群平台打賭，台北市在鳳凰颱風襲台期間會放颱風假，若預測失準將於今天中午12時在傅鐘前發放300份雞排加珍奶，引發討論。傅鐘今天清晨起陸續累積數百人排隊，形成難得奇觀，不過時限一到，並未有任何人到場實踐諾言，有台大同學認為，民眾應該加強媒體識讀能力。自由時報 ・ 4 小時前
館長遭毀滅式爆料「不只小偉館嫂」！她揪這段對話驚：國安局應介入調查
網紅館長陳之漢14日被元老級員工「大師兄」李慶元「毀滅式爆料」，除了特助小偉與館嫂一事外，爆料中館長還被質疑收受中國資金，根據曝光的對話紀錄，館長坦言此前「誤判情勢」，並計畫前往中國尋找機會。對此，媒體人吳靜怡就直言，館長事件分成私人和可能涉及國安反滲透法的問題，呼籲「國安局應該要啟動介入關心」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
母親不會英文卻親自教他！黃仁勳曝成功關鍵：「這精神」塑造了輝達
據《商業內幕》報導，「我媽教我英文，但她其實不會英文。」黃仁勳驕傲的說，「這句話本身就說明了一切。」黃仁勳出生於台灣，家人後來搬到泰國，9歲時他與哥哥被送往美國接受更好的教育。他先前曾提到，母親主要說台語，但仍在孩子們準備前往美國時，開始教他們英文。黃仁勳...CTWANT ・ 1 天前
台大大氣系網友發雞排沒來 學生慘被放鳥
[NOWnews今日新聞]一名自稱台大大氣系學生的網友，日前因預測台北市會放颱風假的預言失準，宣布今（16）日在台大校園內發放雞排，還沒到中午12時，現場聚集超多學生，更有人上午8時就來了。怎料，中午...今日新聞NOWNEWS ・ 45 分鐘前