《英雄聯盟》轉會期震撼彈連發！CFO八強陣容動向、LCP自由市場有哪些台灣選手一次看！

《英雄聯盟》全球職業電競的轉會期目前正在如火如荼地舉行，各個戰隊們在今年賽季結束後，都在把握機會進一步補強、調整、續留自己的陣容，備戰明年賽季。不過，對於台灣的《英雄聯盟》職業電競觀眾與粉絲們來說，今年休賽期的變化真的超級大。雖然 CFO 戰隊成為繼 2015 年雙八強十年後，第一支重回世界大賽淘汰賽舞台的台灣戰隊，寫下歷史，但在轉會期中 CFO 戰隊無法留下八強陣容，讓明年增添更多不確定性，而在 PCS 賽區時期加入聯賽的 PSG Talon 今年休賽期也驚傳解散，讓 LCP 的自由市場上也多出了許多台灣選手，接下來就讓我們一次整理，目前這些選手們的動向吧！

(Credit:LCP)

CFO 八強陣容只限定一年！目前僅剩 Doggo、Driver、Rest 還留著？

在 CFO 戰隊寫下歷史，成為十年來唯一一支重回《英雄聯盟》世界賽八強的台灣戰隊，加上 CFO 的母集團是中國信託商業銀行後，許多粉絲幾乎都默認 CFO 的八強陣容將會得到全員續約，繼續拚搏明年賽季。沒想到，轉會期開跑後 CFO 的許多消息接踵而來，讓粉絲們感到無比錯愕。

廣告 廣告

-首先是 11 月 18 日，宣告輔助 Kaiwing 離隊

-接著在 11 月 19 日，中路 HongQ、打野Kaiwing 也宣布離隊

-11 月 26 日輔助 Kaiwing 率先確定新東家，遠赴巴西 CBLoL 賽區加盟 VKS

-11 月 27 日，雖然沒有任何消息，但上路 Rest 被發現從 CFO 的全球合約資料庫（GCD）中被移除

-12 月 1 日，LPL 賽區 JD Gaming 宣布 HongQ、JunJia 正式加盟

(Credit:LOLEsports)

而除去已經各奔東西的 HongQ、JunJia 與 Kawing 之外，據傳 CFO 的下路 Doggo 也曾有 LPL 的隊伍接觸，只是由於 Doggo 的合約簽到明年賽季結束為止，因此 CFO 並沒有點頭放人，現在依然留下了 Doggo。不過，上路 Rest、Driver 目前官方仍未正式宣布完成續約。現在可以確定的是他們已經留下了八強教練團，至於其他選手該找誰加盟，將會是 CFO 戰隊剩餘休賽期的功課。

那麼，現在 LCP 的自由市場上有多少台灣選手可以選擇？

相較於今年賽季 CFO 的成功，另一支自 PCS 時期以來的傳統強權 PSG Talon 就顯得有些難過了。今年他們的《英雄聯盟》世界大賽旅程最後以三連敗，連續輸給 Gen.G、HLE 與 VKS 後草草收尾，然後在世界賽結束後，11 月 18 日官方正式公告由於欠薪問題導致 PSG Talon 正式從聯賽中除名，登出 LCP。

(Credit:LOLEsports)

而這也代表，原本 PSG Talon 的所有選手，上路 Azhi、打野 Karsa、中路 Maple、下路 Betty、輔助 Woody 與教練 CorGi 想要繼續明年賽季的話，都必須尋找新東家。不過這其中退役後復出的中路 Maple 決定真的退役了，目前已經以電競替代役的身分入伍服役，他的老搭檔打野 Karsa 雖然之前也傳出正在考慮是否退役，但目前的下一步則尚未明朗。

(Credit:LCP)

此外，除了這些因為 PSG Talon 被除名而進入 LCP 自由市場的選手外，上個賽季效力於 LCP 賽區 CHF 戰隊的 JimieN、LPL 賽區 UP 戰隊的上路 1Jiang 等人也都進入自由市場，他們也都有機會在 LCP 賽區找到自己屬意的新東家，重新回到賽場上奮戰。