《英雄聯盟》轉會期震撼彈連發！CFO八強陣容動向、LCP自由市場有哪些台灣選手一次看！
《英雄聯盟》全球職業電競的轉會期目前正在如火如荼地舉行，各個戰隊們在今年賽季結束後，都在把握機會進一步補強、調整、續留自己的陣容，備戰明年賽季。不過，對於台灣的《英雄聯盟》職業電競觀眾與粉絲們來說，今年休賽期的變化真的超級大。雖然 CFO 戰隊成為繼 2015 年雙八強十年後，第一支重回世界大賽淘汰賽舞台的台灣戰隊，寫下歷史，但在轉會期中 CFO 戰隊無法留下八強陣容，讓明年增添更多不確定性，而在 PCS 賽區時期加入聯賽的 PSG Talon 今年休賽期也驚傳解散，讓 LCP 的自由市場上也多出了許多台灣選手，接下來就讓我們一次整理，目前這些選手們的動向吧！
CFO 八強陣容只限定一年！目前僅剩 Doggo、Driver、Rest 還留著？
在 CFO 戰隊寫下歷史，成為十年來唯一一支重回《英雄聯盟》世界賽八強的台灣戰隊，加上 CFO 的母集團是中國信託商業銀行後，許多粉絲幾乎都默認 CFO 的八強陣容將會得到全員續約，繼續拚搏明年賽季。沒想到，轉會期開跑後 CFO 的許多消息接踵而來，讓粉絲們感到無比錯愕。
-首先是 11 月 18 日，宣告輔助 Kaiwing 離隊
-接著在 11 月 19 日，中路 HongQ、打野Kaiwing 也宣布離隊
-11 月 26 日輔助 Kaiwing 率先確定新東家，遠赴巴西 CBLoL 賽區加盟 VKS
-11 月 27 日，雖然沒有任何消息，但上路 Rest 被發現從 CFO 的全球合約資料庫（GCD）中被移除
-12 月 1 日，LPL 賽區 JD Gaming 宣布 HongQ、JunJia 正式加盟
而除去已經各奔東西的 HongQ、JunJia 與 Kawing 之外，據傳 CFO 的下路 Doggo 也曾有 LPL 的隊伍接觸，只是由於 Doggo 的合約簽到明年賽季結束為止，因此 CFO 並沒有點頭放人，現在依然留下了 Doggo。不過，上路 Rest、Driver 目前官方仍未正式宣布完成續約。現在可以確定的是他們已經留下了八強教練團，至於其他選手該找誰加盟，將會是 CFO 戰隊剩餘休賽期的功課。
那麼，現在 LCP 的自由市場上有多少台灣選手可以選擇？
相較於今年賽季 CFO 的成功，另一支自 PCS 時期以來的傳統強權 PSG Talon 就顯得有些難過了。今年他們的《英雄聯盟》世界大賽旅程最後以三連敗，連續輸給 Gen.G、HLE 與 VKS 後草草收尾，然後在世界賽結束後，11 月 18 日官方正式公告由於欠薪問題導致 PSG Talon 正式從聯賽中除名，登出 LCP。
而這也代表，原本 PSG Talon 的所有選手，上路 Azhi、打野 Karsa、中路 Maple、下路 Betty、輔助 Woody 與教練 CorGi 想要繼續明年賽季的話，都必須尋找新東家。不過這其中退役後復出的中路 Maple 決定真的退役了，目前已經以電競替代役的身分入伍服役，他的老搭檔打野 Karsa 雖然之前也傳出正在考慮是否退役，但目前的下一步則尚未明朗。
此外，除了這些因為 PSG Talon 被除名而進入 LCP 自由市場的選手外，上個賽季效力於 LCP 賽區 CHF 戰隊的 JimieN、LPL 賽區 UP 戰隊的上路 1Jiang 等人也都進入自由市場，他們也都有機會在 LCP 賽區找到自己屬意的新東家，重新回到賽場上奮戰。
