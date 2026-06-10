《英雄聯盟》選手生涯前10長出爐！打最久的不是Faker，台灣Maple也入榜
轉眼間，《英雄聯盟》職業電競發展至今已經 16 年了，這些年間絕大多數的選手都宛如煙火、流星一樣轉瞬即逝，不過卻也有那些總是屹立在賽場之上的選手。最近官方就針對《英雄聯盟》職業選手調查資歷，結果全球資歷最深的選手竟然不是出道 4808 天的傳奇選手 Faker，他在 2013 年時拿下生涯首座《英雄聯盟》世界冠軍的隊友 Impact 成為目前唯一「5000 天俱樂部」成員，已經出道 5181 天了。而台灣傳奇選手 Maple 由於是唯一進入前 10 名的台灣選手，因此也被認證他是台港澳賽區生涯最長的。
16 年來，《英雄聯盟》職業賽場上出現了許多選手，但絕大多數都宛如流星、煙火一樣短暫璀璨後就轉瞬即逝，能夠擁有更長職業生涯的選手屈指可數。而最近官方就針對全球所有《英雄聯盟》職業選手進行調查，找出了所有選手中，最資深的前五名：
Sentinels Impact：31 歲，2012 年出道至今 5181 天，8 次世界大賽與 4 次季中邀請賽經驗，S3《英雄聯盟》世界冠軍與 S9 季中邀請賽亞軍。
Witchcraft Rekkles：29 歲，2012 年出道至今 4989 天，6 次世界大賽與 1 次季中邀請賽經驗，S8《英雄聯盟》世界大賽亞軍。
T1 Faker：30 歲，2013 年出道至今 4808 天，10 次世界大賽與 8 次季中邀請賽經驗，S3、S5、S6、S13、S14、S15《英雄聯盟》世界冠軍，S6、S7 季中邀請賽冠軍與 3 次邀請賽亞軍。
PNG tinowns：29 歲，2013 年出道至今 4675 天，3 次世界大賽經驗與 3 度前進季中邀請賽。
iG Rookie：29 歲，2014 年出道至今 4497 天，4 次世界大賽與 1 次季中邀請賽經驗，S8《英雄聯盟》世界冠軍。
除此之外，官方也特別統計了選手生涯最長的 6~10 名，分別是：Deft（4161天）、Sentinels 輔助 Huhi（4443天）、TL 輔助 CoreJJ（4444天）、Doublelift（已退役，4453天）、Maple（已退役，4485天）。有趣的是，Huhi、CoreJJ、Doublelift、Maple、Rookie 等選手彼此之間的生涯長度相差不到 60 天，因此也能看出，似乎 2014 年出道的選手選手生涯特別長，而這個調查也意外揭露，Maple 是台港澳賽區生涯最長的職業選手，只差 12 天就能擠進榜單前五名的他也讓許多網友笑說：「不然就回來打一下拚進去吧！」
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