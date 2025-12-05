《英雄聯盟》鍵盤WASD玩法剛上線就出包！設計師確認「全球暫緩推出」

在老牌電子競技 MOBA 遊戲《英雄聯盟》推出 15 年，即將邁入第 16 個年頭之際，開發團隊先前決定大改操作模式，推出新的「WASD」操作，玩家就與玩其他 RPG 遊戲、射擊遊戲差不多，可以透過 WASD 四個按鍵來控制角色的移動，並且也已經於測試伺服器（ PBE）中測試了一段時間，也已經正式上線。不過，昨（4）天設計師 Meddler 突然發 X 表示，稱他們又發現了這個模式的幾個錯誤，因此 WASD 模式將暫緩全球推出。

剛上線就下線（圖源：Riot Games）

Riot Games 的《英雄聯盟》設計師昨（4）天突然透過 X 表示，在新操作方式「WASD」模式推出後他們突然發現了一些 Bug，因此正在 HotFix 中，並且暫緩 WASD 推送到全球《英雄聯盟》遊戲地區的計畫，並且他也提到，在宣布 WASD 模式時他們也收到了許多要求「英雄專屬按鍵綁定」的要求，因此目前也正在著手開發中。

不過，在 Meddler 推文底下馬上就有網友建議，表示英雄按鍵綁定功能完全可以獨立於 WASD 模式外，並舉例完賽恩時他就不希望 Q 技能能夠快速施法。對此 Meddler 也表示，開發團隊目前的確計畫英雄按鍵綁定功能可以支援所有的操作模式，因此他也會協助確認。

而談到 WASD 模式未來的上線計畫，Meddler 也回應，他們會先用 NG 模式當作過渡，直到他們可以確認 WASD 模式與傳統的操作模式相比是公平的，以及修完所有 Bug 之後才會讓《英雄聯盟》的積分模式啟用 WASD 操作，而在那之前都不會。

不過，如同之前《英雄聯盟》賽評與創作者 Caedrel 的試玩心得，認為普通 AD 玩家用 WASD 模式也能打上大師水準一樣，也有許多網友指出，認為習慣傳統模式的玩家不應該因為 WASD 模式對新手更友善而被新手超越積分，認為這樣一來《英雄聯盟》積分模式會受到嚴重衝擊，因此未來開發團隊可能得要花費許多心力來思考該如何平衡兩個模式的競技公平性。