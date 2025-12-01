《英雄聯盟》開發團隊揭密2026賽季大改背後原因：想加快團戰之外的遊戲節奏，盼AD裝備成型後打出爆發傷害

做為一款已經營運了 15 年的網路遊戲，《英雄聯盟》能夠維持這麼長青的秘訣就是每年賽季結束後總會帶來許多遊戲機制的改動，讓全球玩家們每年都有全新的遊戲體驗並且充滿了新鮮感。不過，時值《英雄聯盟》剛過完 15 歲生日後的下一個賽季，官方的改動多到必須特別舉辦新賽季遊戲玩法發布會並邀請全球媒體參加，在發布會上開發團隊也回應了全球媒體的提問，解析為什麼新賽季的變動如此之大的背後原因。

(Credit:Riot Games)

在被問到移除亞塔坎後會不會影響到比賽觀賞性時，開發團隊很有自信的表示他們並不擔心，因為巴龍也隨之回調回 20 分鐘刷新，代表地圖上仍然有大目標讓隊伍與選手爭奪，加上全新的機制以及改動後的兵線機制，他們表示這反而會比起以前只想逼團，會催生更多的戰術，比賽的觀賞性與深度也依然很高。

亞塔坎與武力壯舉、血玫瑰正式被移除（Credit:Riot Games）

而談到積分改動時，開發團隊也分享，目前《英雄聯盟》的積分玩家整體表現還蠻穩定的，並沒有大幅的波動情況。至於這一次開發團隊的所有改動都是為了要加快遊戲速度，是否也代表會進一步削弱蒙多醫生這種續戰力超強的英雄，開發團隊也回應，表示所謂的「遊戲節奏加快」，其實他們更專注的是團戰之外什麼事都沒發生，以及大家在死亡後復活、回到戰場的時間，至於團戰的節奏並不是他們主要想加快的。

因此如果有某些技能無法正常對蒙多醫生起作用那他們當然會優先處理，至於其他狀況他們則表示就交給平衡團隊調整就好了。

開發團隊談到，蒙多醫生這種拖慢團戰節奏英雄的存在並不是他們目前想解決的（Credit:Riot Games）

聊到目前的《英雄聯盟》中 ADC 的影響力似乎太低的問題，開發團隊也表示他們的確注意到了，也分享 AD 玩家覺得舒服與否通常也與很多因素有關，例如被打野住了、或者輔助角色太強都會影響到 AD 玩家的滿意與否。而對此，開發團隊就表示他們希望透過角色任務系統的設計，讓輔助與打野英雄能夠有更多影響其他路線的機會，而對於 AD 英雄他們也有給予關照，例如將要把遊戲中的暴擊傷害從 175% 調整到 200 %，「我們知道 AD 角色在前期不會是最強的，但希望他們在出完三件裝之後能夠打出大量傷害！」

而想當然的，每年這個時候如此多的改動不論是對於一般休閒玩家，還是職業選手們，基本上都要從頭學習《英雄聯盟》，對此開發團隊就表示，他們認為理想的情況是當遊戲推出時，不會馬上就被研究完畢。玩家能從中感受到遊戲的豐富性與複雜性。他們也坦言，即便是開發圖隊，往往也無法預測《英雄聯盟》的 Meta 到底會怎麼走：「玩家們的局數是我們內部測試的好幾倍對吧，那麼如果我們已經預設好遊戲會怎麼玩了，就也代表玩家會在新版本推出後幾天就發現啦！」

也因此，開發團隊也會不斷在新的賽季版本後，替《英雄聯盟》不斷的小修小改，而這些也是玩家們必須要適應的：「通常來說，當鄰近大賽，例如季中邀請賽時，選手與玩家們就會開始不斷思考、嘗試該如何破解目前遊戲中的 Meta，去優化自己的所有東西。」，而對於《英雄聯盟》的開發團隊而言，這也是能讓他們收穫非常多的一段旅程。