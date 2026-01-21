《英雄聯盟》驚現超扯Bug！易大師「贖罪神石 0 CD」全圖審判轟爆對手

《英雄聯盟》最具代表性的輔助道具之一「贖罪神石」主動技能「審判」可以讓裝備者指定一個圓形區域，在幾秒鐘後降下一道光束治療友軍，並對同樣處於範圍內的敵軍施加 10% 最大生命值傷害。一般情況下輔助玩家購買贖罪神石都是為了它提供的數值與治療效果而不是攻擊敵人，但如果你在路上看到一位易大師拿著贖罪神石朝你衝來時，你最好的選擇可能是拔腿就跑。這一切是因為韓服有玩家利用 Bug 讓贖罪神石免除了 90 秒的技能冷卻時間，在整張地圖裡到處降下聖光大開殺戒。

玩家眼裡的理想打野（來源：Vandiril）

20 日《英雄聯盟》知名 Bug 觀察家 Vandiril 在 Youtube 上傳了一部題為「在 2026 年打排位」的影片，他發現了韓服鑽石排位裡面有一位玩家使用易大師 17 分鐘砍下 22 殺，甚至 op.gg 網站的紀錄還給了他十分罕見的「Hexa Kill」六連殺標籤。Vandiril 回顧他的對戰重播發現他在 8 分鐘首件裝備購買了「贖罪神石」而非正常打野裝備，並透過某種方式解除了裝備主動技能的冷卻時間，然後趕到下路瘋狂放出審判幫自家滿血的下輔兩人補血。之後敵方中路阿卡莉、李星接連被一秒大概 30 道的審判照死，本來對線落後對手藍寶兩等的隊友犽凝有了大量審判的支援也敢直接上前和藍寶對打，即便 Q2、大絕全部空掉但藍寶還是在塔下被易大師照死。

影片後段基本上都是易大師走到哪裡就會有超多聖光打在地板，無 CD 的贖罪神石搭配他的極快手速甚至能把敵人堵在溫泉裡走不出來。

地毯式轟炸（來源：Vandiril）

雖然這個 Bug 本身十分嚴重但應該是沒有對排位造成太大的破壞，因為該 Bug 的觸發方式未知，經過筆者實測無法單純透過選出易大師並購買贖罪神石就觸發；再來是使用這個 Bug 的 431 等韓服帳號這兩個月就只有玩過這一場積分對戰，該玩家打完後便沒有再繼續進行遊戲，不確定是被系統偵測封鎖了、還是他得知 Bug 後特別上線測試一場就停了。有趣的是這個贖罪神石 Bug 曾在 2023 年短暫出現，如今過了兩年又再度回歸。