《英雄聯盟》現實版海巨人！十年前風光慶祝大洋洲開服納帝魯斯沉入海，默默守望魚群現況曝光
在《英雄聯盟》所有的英雄中，輔助英雄納帝魯斯來自比爾吉沃特，但在某次意外中他卻跌入海底，漸漸地變成了現在玩家們常看到的深海巨人形象...。而在現實世界中，十年之前為了慶祝《英雄聯盟》大洋洲伺服器開服，經過玩家投票之後 Riot Games 決定製作一尊納帝魯斯雕像做為人工珊瑚礁，帶著 42000 名召喚師的名字沉入鄰近澳洲昆士蘭海域的柯廷人工礁（Curtin Artificial Reef）。而如今十年過去，Riot Games 也曝光了與昆士蘭水下研究小組 URGQ 合作拍攝的雕像現況，時間的確在納帝魯斯的身上留下了痕跡，雕像表面滿是藤壺，而現在水域內的魚類們也已經習慣雕像的存在，將其當成了另一個魚礁。
十年前，為了慶祝《英雄聯盟》大洋洲伺服器的開服，Riot Games 讓玩家們投票，從娜米、飛斯、納帝魯斯三隻英雄中選擇一個英雄做成雕像沉入大洋洲海域。而後深海巨人納帝魯斯勝出，讓 Riot Games 委託了一間人造珊瑚礁公司將雕像打造成了人工魚礁。隨後，這尊納帝魯斯就如同他在《英雄聯盟》中的背景故事一樣，在地圖經緯度座標 27°6.724'S，153°21.888'E，澳洲昆士蘭外海柯廷人工礁帶著 4.2 萬名召喚師的名字沉入海中，就此長眠，而 Riot Games 當時也表示，他們也有與海洋生物學家合作，確保這個行動能夠有利於當地環境。
昨（12）天 Riot Games 透過 X 分享了十年之後請澳洲昆士蘭水下研究小組 URGQ 拍攝的雕像現況，結果十年歲月的確在雕像身上留下了無法抹滅的痕跡，如今這尊納帝魯斯雕像身上已經滿是藤壺，海砂也將雕像牢牢定在了原地，讓雕像成為了許多當地魚類的家園群落，無數小魚都在納帝魯斯的盔甲縫隙中穿梭悠游，也或許，他們能藉著納帝魯斯的巨大身軀來躲避外面大型捕食者們的攻擊？
而 Riot Games 也表示，URGQ 接下來也會繼續負責這個雕像的監視與觀察，而 URGQ 的研究員也在 Reddit 上分享了這十年來納帝魯斯雕像的所有變化，也讓許多網友們盛讚：「真的太酷了！」、「感謝你們！」，並且，在 URGQ 的觀察下也發現，現在這個納帝魯斯雕像早已變成了當地生態系的一部分，那邊的原住民們似乎都順利接受了這個十年前的「外來者」。
也或許，在千年之後的文明看到這尊雕像後會覺得這是以前的某尊巨靈神，而上面銘刻的名字也是天上的眾神明，但或許對於這尊在深海的海巨人雕像來說最重要的是，就在那邊不動如山的，好好提供給身旁的小魚們一個家，而對於那些被刻在上的《英雄聯盟》召喚師們來說，這也是另一個非常特別的方式，紀念著他們的《英雄聯盟》旅途。
