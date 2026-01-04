《英雄聯盟》2025「全球之最」統計出爐！單場最高傷害突破72萬，有人死60次既然還贏了？

轉眼間，我們已經揮別 2025 年，迎來新的 2026 年到來，而在過去的一年中，《英雄聯盟》同樣陪伴著全球玩家們一起走過讓人難忘的一年。今（4）天數據統計網站 DPM.LOL 就開始公布許多 2025 年《英雄聯盟》全球積分賽場的有趣數據，其中有玩家一場就偷了 6 次野怪、單局打出了超過 70 萬的超高傷害，還有人一局遊戲中死了 60 次，結果還贏了。

(Credit:Riot Games)

根據 DPM.LOL 的數據分享，他們所記錄的全球《英雄聯盟》積分單場最高死亡次數是一名鐵牌二土耳其玩家，他當時使用珍娜在 39 分鐘的遊戲中打出 0 殺 60 死 0 助攻的超慘成績。不過，讓人更訝異的是，即便他死了 60 次，但他們的上路弗利貝爾在那局遊戲中站了出來，以 31 殺的超神表現幫助隊伍與珍娜贏了下來，擊敗對手。

此外，DPM.LOL 也紀錄了一場長達 131 分鐘的歐服鐵四積分場，其中有一方的玩家使用姍娜打出了超過 72 萬傷害，收下 53 次擊殺與 59 次助攻幫助隊伍拿下勝利，成為 2025 年全球《英雄聯盟》積分遊戲中最高的傷害紀錄。而值得一提的是，這場超過 2 小時的史詩大戰中雙方都獲得了超過 100 個人頭數，簡直大亂鬥。

以及，在北歐伺服器中有一位薩科玩家，他在單局遊戲中連續偷了 6 隻史詩野怪，簡直讓對手恨得牙癢癢，北美伺服器則有一位玩家在單局遊戲中 Ping 了 1056 次「敵人消失」，平均每分鐘他要 Ping 超過 27 次，成為 2025 年中 Ping 出最多「問號」的《英雄聯盟》玩家。而全球最速首殺則由一位沃維克玩家拿下，遊戲一開始 28 秒他就拿到第一顆人頭了，2025 年遊玩《英雄聯盟》時數最多的則是西歐伺服器的鑽石玩家 PopstarGwen，總計玩《英雄聯盟》超過 142 天，每天平均花了 9.4 小時遊玩，也讓人不得不佩服他對《英雄聯盟》的熱愛與韌性。