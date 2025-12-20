《英雄聯盟》2025 LCK Awards 出爐！年度第一隊非最佳選手、單殺王算法引熱議

每年《英雄聯盟》賽季結束後，韓國 LCK 賽區都會舉辦自己的頒獎典禮「LCK Awards」，評選出 LCK 的年度第一隊、每條路線的最佳選手、東山再起獎等許多獎項來表彰全 LCK 的選手們在今年的貢獻與精采發揮。2025 年的頒獎典禮昨（19）天正式登場，所有獎項也順利頒出。不過，今年的許多獎項人選卻掀起爭議，例如在「最多擊殺獎」的計算之中卻唯獨沒有算入 LCK 的《英雄聯盟》季中邀請賽 Road To MSI，而賽季 MVP 與年度最佳選手竟也是不同人。

20225 LCK Awards 完整得獎名單：

最佳新人：BNK Diable

最佳教練：Gen.G KIM（現轉會 WBG）

最多單殺：DK Siwoo、HLE Zeus 33 次並列

最多角色選用：DK Showmaker

FANTASTEAL 獎：KT Cuzz

最多首殺獎：BNK Raptor

最多 POM：GEN Chovy

最佳 KDA：GEN Ruler

金幣王：KT Aiming

東山再起獎：GEN Duro

最佳關鍵時刻：KT Bdd 於季後賽戰勝 Gen.G 搶下世界賽門票後落淚

Best Shorts：主持 Soo-Bin

LCK 年度一隊：GEN Kiin/GEN Canyon/GEN Chovy/GEN Ruler/GEN Duro

例行賽 MVP：GEN Chovy

年度最佳上路：GEN Kiin

年度最佳打野：T1 Oner

年度最佳中路：GEN Chovy

年度最佳下路：T1 Gumayusi（現轉會 HLE）

年度最佳輔助：T1 Keria

年度最佳體育精神：T1 Faker

年度最佳選手：KT Bdd

這份得獎名單出爐後也引起許多網友的疑惑，因為 LCK 賽區的年度一隊陣容由 Gen.G 戰隊全員拿下，但當頒發「年度最佳五路選手」時 T1 的打野 Oner、下路 Gumayusi 與輔助 Keria 竟反而成為了今年的 LCK 年度最佳路線選手。以及，Gen.G 的中路 Chovy 也成功靠著在聯賽內的宰制實力獲得了例行賽 MVP 的肯定，但最後的「年度最佳選手」竟頒給不是例行賽 MVP、也不是年度最佳中路的 KT 中路 Bdd，讓許多網友對於評選標準都非常好奇。

並且，這其中最大的爭議來自於「最多單殺」獎項，因為依據 LCK 官方公布的統計規則，計算了從今年第一賽段開始，三個賽段與最後賽季季後賽的所有比賽，扣除掉本來就不算賽今年賽季內的 LCK Cup 之後，決定《英雄聯盟》季中邀請賽資格的「Road to MSI」竟也沒有被採計，讓 T1 上路 Doran 被少算 5 次單殺，最後以 31 次單殺輸給了 Zeus 與 Swioo 的 33 次，無緣獲獎。也讓網友們再度對 LCK Awards 的評選感到質疑，認為今年的 LCK Awards 淪為「分豬肉」，想盡可能讓更多的選手獲獎。