《英雄聯盟》26.1更新洩露英雄彩蛋被修掉！蛇女可以買鞋了笑翻網友：「畫蛇添足？」
從 15 年前《英雄聯盟》遊戲推出至今，開發團隊都穩定保持著兩個禮拜推出一次版本更新，以更好的平衡遊戲中各個英雄表現，也讓玩家們總是能保持著新鮮感，願意去嘗試各種《英雄聯盟》中的新改動。並且，開發團隊們也偶爾會藉著更新機會對《英雄聯盟》中的各種英雄放進小彩蛋，讓玩家們會心一笑。其中最為經典的就是「卡莎碧雅（蛇女）無法買鞋子」這個被動技能了。不過，根據最新的洩漏消息指出，明年賽季的版本改動後這個被動將成為絕響，以後卡莎碧雅又將能購買鞋子道具了。
事實上，最一開始時「卡莎碧雅（蛇女）不能買鞋子」這個梗來自玩家社群，許多人都笑稱《英雄聯盟》中的卡莎碧雅可以買鞋子道具根本不合理，因為蛇類動物根本沒有腳。而後，在 2016 年的某次更新中，《英雄聯盟》開發團隊真的將卡莎碧雅的被動「致命節奏」改成會隨著等級獲得跑速加成，但無法購買鞋子道具，回應了這個著名的《英雄聯盟》社群梗。
而事實上，這個改動也讓許多玩家覺得卡莎碧雅其實是間接被加強，因為以一個英雄有 6 個道具欄而言，卡莎碧雅不用買鞋子就能獲得跑速這件事就代表她可以比其他英雄多買一件裝備，打出更高傷害。
但根據最新的消息洩漏，未來這個彩蛋或許將成絕響，由於《英雄聯盟》明年賽季加入的「路線任務」中，卡莎碧雅的中路定位任務獎勵是「鞋子能夠進一步升級與強化回城」，因此卡莎碧雅的被動將在 26.1 版本中遭到更新，讓卡莎碧雅可以重新購買鞋子，同時提升她能獲得的跑速加成效果，依據等級提升幅度最高可達 40%。
而這個洩漏消息也毫不意外的笑翻眾網友，紛紛表示：「沒腳為什麼可以穿鞋子」、「畫蛇添足？」、長腳了！」，也有人指出，「火人（布蘭德）也要免疫點燃！」，不過，這個改動到底會不會真的上線，可能也要等到《英雄聯盟》官方正式的版本改動消息出爐。
