《英雄聯盟》Bdd冠軍戰已到最佳狀態！被問Faker電話號碼進度「已經還好了」？
2025《英雄聯盟》世界大賽的最後一場 BO5，T1 與 KT 的總冠軍賽將於週日（9 號）打響，雙方將只有一支隊伍能夠成為今年世界大賽冠軍獎盃的得主。賽前 T1 與 KT 兩支隊伍也出席賽前記者會並接受媒體提問，KT 的中路 Bdd 被問到有沒有要到 Faker 的電話號碼時，表示「就還好了...」，而他也認為，自己每年都在進步，而現在已經是最佳狀態了，並且也鼓勵隊友：「就像我們平常的時候一樣去玩就好了！」
Q：請問 Score 教練，你與 Mata 教練過去曾在 KT 是隊友，但接下來你們將正面交手了，想與 Mata 說什麼呢？
KT Score：之前我在選手時期與 Mata 一起打過比賽，這次能在世界賽的最高舞台上碰頭是一件非常神奇的事情，希望我們都能帶來最精采的比賽。
Q：請問 Bdd，你十年的職業生涯中走過許多困難的時刻。第一次來到了世界大賽的總冠軍賽舞台，此刻你心裡的感受怎麼樣？以及，要到 Faker 的電話號碼了嗎？
KT Bdd：與其說很想贏下來，不如說我想把自己準備好的一切全部展現出來，全力以赴。至於 Faker 選手的電話號碼...就是...嗯，還好。
Q：請問 PerfecT 與 Peter，做為隊伍中比較年輕的兩位小將，你們是怎麼看這一次的總冠軍賽舞台的？能不能分享一下自己的決心呢？
KT PerfecT：這次世界賽我也去了很多舞台，對我來說是一次很開心的世界賽之旅，希望能將我們之前準備好的東西完整展現給大家。
KT Peter：這是我的第一次世界大賽，能夠第一次就來到總決賽的舞台是一件非常不容易的事情，也希望決賽我們也可以贏下來。
Q：請問 Bdd，今年賽季中對你來說最難忘的時刻是什麼時候呢？
KT Bdd：我想是 LCK 的季後賽上我們與 Gen.G 的對決吧！
Q：請問 Bdd，你認為與前幾年相比，你現在的狀態怎麼樣呢？
KT Bdd：我覺得我每年其實都有在進步，現在我覺得就是最好的狀態了！
Q：請問大家，面對各自要對位的對手，你們會必須要怎麼做才能戰勝他們呢？
KT PerfecT：我覺得 Doran 常常有意想不到的操作，但只要能夠穩定的發揮，我就能阻止他。
KT Cuzz：Oner 很擅長從中路開始滾動雪球，我想我會盡可能讀懂他的心思，來做出很好的應對。
KT Bdd：Faker 是一位很偉大的選手，也總能化身關鍵先生，在世界賽上打得更好。但我現在很有自信能夠表現得很出色，我也相信我的打野會玩得很好！
KT deokdam：Gumayusi 的對線很強，但根據我最近對線的狀態，我覺得我的對線期也處理得很好。我會確保從對線期開始就獲得優勢！
KT Peter：Keria 是完美的輔助選手，我想我唯一贏過他的地方就是我是第一次打世界賽的新人，所以我能夠發揮新人的衝勁！
Q：請問 Bdd，KT 一路突破隊史紀錄來到決賽，有什麼想與隊員們說的嗎？
KT Bdd：我想跟大家說，就像我們平常一樣的去玩就好了！
其他人也在看
《英雄聯盟》T1第二次挑戰世界冠軍三連霸！傳奇監督kkOma：「不想再重演S7冠軍賽的後悔」
在 2025《英雄聯盟》世界大賽的四強賽上直落三擊敗 TES 後，韓國 LCK 賽區的傳奇戰隊 T1 又再一次挺進總決賽，準備挑戰隊史的第一次世界大賽三連霸與第六座冠軍獎盃。而在當時的賽後訪問中，曾一手打造 T1 王朝拿下第一次二連霸的 kkOma 監督也接受賽後訪問，訪問中他也坦言，2017 年時挑戰第一次三連霸失敗是他生涯中最後悔的比賽，而這次在總冠軍賽上對決 KT，他也希望這次能夠全力以赴，打出完全不後悔的比賽。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 15 小時前
太逼真！AI生成奇幻遊戲影片破5300萬觀看 網友全被騙以為是真的
生成式 AI 影像技術的發展正以驚人速度進步，無論是圖片還是影片，如今都能做到以假亂真，往往讓人難以分辨眼前看到的究竟是真人創作，還是由 AI 生成的作品。之前一段宛如奇幻遊戲開場的短片在 X（推特）上爆紅，極高的畫面質感讓大量玩家誤以為是某款未公開的新作預告，結果真相卻讓人跌破眼鏡，只是一段 AI 生成的影像。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 10 小時前
《英雄聯盟》宣布明年「初陣對抗賽」規模擴大全程BO5，全局BP確定沿用！
轉眼間，2025《英雄聯盟》職業電競賽季只剩下最後一場 BO5 賽事：《英雄聯盟》世界賽由 T1 對決 KT 的總冠軍戰，決定誰能拿下今年的《英雄聯盟》世界冠軍。而在今（7）日 Riot Games 舉辦了賽前記者會，分享許多這次世界賽與明年賽季的相關消息，《英雄聯盟》全球電競負責人 Chris Greeley 就表示，從中國直播平台的相關數據看起來，今年的收視表現又有所進步，而明年賽季也將保留無畏徵召、初陣對抗賽將擴大規模到 8 隊，在 CBLoL 賽區採取全程 BO5 開打，並且未來也會規劃更多的國際賽事，如同中國三大直播平台舉辦的亞洲邀請賽一樣，給更多隊伍有打國際賽事的機會。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 9 小時前
Konami開告《賽馬娘》專利戰和解！Cygames堅稱沒侵權仍妥協「原因曝光」
開發商 Cygames 旗下遊戲《賽馬娘 Pretty Derby》在 2021 年推出後，曾於 2023 年遭 Konami 提告遊戲侵害其專利權，要求賠償損失並下架遊戲，而 Cygames 今（7）日公告後續，雙方已達成和解。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 9 小時前
為何《寶可夢》總是出雙版本？宮本茂終於解答，起因只是一句玩笑話？
任天堂近期公開了最新一季財報，同時也召開股東大會，而在其中任天堂的傳奇設計師「宮本茂」分享了一個有趣的《寶可夢》故事，那就是為什麼《寶可夢》正傳為什麼總是會一次推出「雙版本」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 10 小時前
《信長之野望 真戰》11月20日正式上市，事前預約備戰爭奪開服活動千萬獎金與黃金
由光榮特庫摩正版授權的沉浸式戰略手遊《信長之野望 真戰》，自10 月9日開啟事前預約以來，截止今日，官網預約人數已接近80萬。官方於今日正式宣布，遊戲將於11月20日雙平台正式上市。戰國的舞臺即將全面揭幕，靜待各位領主親臨亂世、書寫歷史。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 9 小時前
中國會贏AI競賽？ 黃仁勳澄清：美國仍微幅領先
（中央社聖克拉拉7日綜合外電報導）人工智慧（AI）晶片巨擘輝達公司（NVIDIA）執行長黃仁勳近日受訪稱「中國將贏得AI競賽」，但他稍後澄清，中國在AI領域落後美國僅有「幾毫微秒」，美國須奮起才能獲勝。中央社 ・ 9 小時前
經典重製《熱血江湖：福利加強版》正式上市，登入直升30等送絕版時裝、坐騎等福利
正版授權武俠MMO力作《熱血江湖：福利加強版》今(7)日正式上市，10點準時開服！為慶祝上線，代言人全員齊聚。由風田攜手禾羽、冼迪琦代言，化身為江湖中的真福利俠客，帶來一系列精彩活動和豐厚福利，助力玩家們暢遊江湖。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 9 小時前
太壞反而更迷人？《鬼滅之刃》網解析「童磨為何受歡迎」三大原因曝光
劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲已經在台灣上映三個月，本片故事焦點除了落在「上弦之參」猗窩座之外，「上弦之貳」童磨、「上弦之陸」獪岳等幾位反派也有登場。其中除了人氣高居不下的猗窩座，童磨的討論熱度也部輸，甚至有不少粉絲為他「洗白」與應援。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 10 小時前
士林官邸菊展月底夢幻登場 菊藝五感體驗課程同步開跑
隨著秋意漸濃，臺北市年度花季壓軸盛事「2025士林官邸菊展」即將於11月28日至12月14日在士林官邸公園璀璨登場。今年菊展以「藝菊圓夢」為主題，邀請民眾一同踏入由菊花與藝術交織的夢想國度，在15個風格迥異的展區中展開一場如詩如畫的花藝冒險。公園處處長藍舒凢表示，士林官邸菊展是「花IN台北」系列活動的年度鉅作，凝聚了公園處園藝團隊在花卉培育、展場設計上的創意與心血。展區運用多樣菊科花卉與自然媒材，呈現主題多元、風格獨特的藝術空間，已成為臺北秋冬不可錯過的賞花指標。今年的主題「藝菊圓夢」象徵追夢的歷程，無論年齡大小，都能在花海中找回那個勇敢築夢的自己。展覽運用大菊、中菊、小菊、大立菊、懸崖菊與造型菊等多元技法，鋪陳出一場關於夢想與堅持的花卉旅程。特別值得關注的是，今年首度邀請三位不同領域的藝術家，運用自然永續媒材進行裝置藝術創作，讓花藝與當代藝術相互輝映，成為本次菊展的一大亮點。園藝管理所主任吳旻靜補充，今年的展場路線充滿巧思，遊客將從花卉大道起步，依序穿越以童話故事為靈感的夢花園、充滿日式風情的和傘花徑，再走入象徵幸福的家園，最後搭乘熱氣球環遊世界。整條動線如同人生的時間軸，串連起築夢台灣好新聞 ・ 17 小時前
山本由伸鬼神表現「確定不是機器人？」 道奇教頭：大谷翔平比較像
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導洛杉磯道奇隊在上週成功逆轉藍鳥，拿下今年世界大賽的冠軍，也是21世紀以來第一支達成連霸的隊伍。近日，總教練羅伯斯...FTNN新聞網 ・ 1 天前
《鬼滅之刃 無限城篇》舉辦破8億特別場！日本進口特典曝光，場次、售票時間一次看
劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲全台已經賣破 8.27 億來到影史第三名，代理商Muse木棉花今（7）日無預警加碼舉辦感謝回饋場，除了有 A3 電影主視覺海報之外，更特別的是竟然還有日本進口的「副讀本手冊～決戰篇」，預計將從 11 月 12 日 11:00 開放售票，價格為 599 元。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 8 小時前
太狠了！中國創作者完成《一拳超人》埼玉訓練法1000天，連作者ONE都驚呆祝賀
由網路漫畫家 ONE 所創作的作品《一拳超人》中，主角埼玉為了成為英雄，連續三年每天進行長跑 10 公里、100 下伏地挺身、100 下仰臥起坐、100 下深蹲，最終變得強大但也掉了頭髮。之前一位中國健身創作者挑戰起這套訓練法，最後竟然成功堅持到第 1000 天，還收到了作者 ONE 與村田雄介的祝賀！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 11 小時前
內部文件揭 Meta 去年靠縱容 Facebook、Instagram、WhatsApp 詐騙廣告獲利 160 億美元
你有沒有想過 Facebook、Instagram、WhatsApp 上的詐騙廣告為何屢禁不止？根據路透最新的報導，利益驅使的官方縱容或許是最核心的原因之一。Yahoo Tech ・ 12 小時前
非洲豬瘟王姓獸醫佐3點聲明 批中市府報告錯誤百出
（中央社記者姜宜菁、趙麗妍台中6日電）中市養豬場爆非洲豬瘟，王姓獸醫佐今天發聲明稿指出，中市府非洲豬瘟事件專案報告錯誤百出，有3點錯誤須澄清以正視聽；中市府回應，疫調過程相關評論，已移請地檢署釐清。中央社 ・ 1 天前
毆打、淋熱水暴力討債 討回欠款沒收還被求處重刑
真是得不償失，51歲王姓女子因劉姓婦人欠他14餘萬元遲不歸還，找來34歲王姓男子幫忙，還透過共同友人邀約方式控制劉婦行動，王男除動手打人，還用滾燙沸水澆淋劉婦身體，逼得劉婦向友人、女兒借錢還債，事後劉婦提出告訴，檢察官認為兩人態度不佳，除向院方求處重刑外，劉婦女兒轉帳的人民幣1萬1千元也被視為犯罪所自由時報 ・ 17 小時前
Google Cloud 第七代 TPU Ironwood 全新登場，迎戰 AI 推論時代、夥拍全新 Axion 虛擬機器「慳錢提效」
Google Cloud 宣布為「AI 推論時代 (Age of Inference)」推出三款基於客製化晶片的新產品 。是次發布的重點為 Google Cloud 史上最強大的第七代 TPU Ironwood ，以及極具成本效益的全新 Arm 架構 Axion 虛擬機器 。 隨著企業焦點從模型訓練轉向高效實用的模型互動 ，運算需求正呈指數級增長 。Google Cloud 透過深度的「系統級協同設計 (system-level co-design)」，整合模型研究、軟件和硬件開發 ，推出最新一代的 Ironwood 及 Axion 實例 。Yahoo Tech ・ 11 小時前
遭爆與「太子集團」陳志是麻吉 郭書瑤鬆口春風「交友內幕」
亞洲詐騙富豪「太子集團」創辦人陳志，在台出入豪奢，《鏡報》日前接獲獨家爆料，指「玖壹壹」春風與陳志是超級麻吉，2022年時，陳志更二話不說借春風價值2億的Bugatti Dhiron Sport「山豬王」，到台中助陣他SV Racing車隊總部開幕，且春風都喊陳志「大哥」。春風的同門師妹郭書瑤今（7日）出席記者會，對於春風遭爆料後現況及心情全說了。鏡報 ・ 12 小時前
「台塑四寶」機會來了！謝金河點名「這一檔」先翻身
財經中心／李明融報導台股今年在AI熱潮帶動下，股市不斷創下新高紀錄，然而「台塑四寶」近年反而市值從高峰滑落，過去多次對台塑集團提出警訊的財信傳媒董事長謝金河，在臉書以「南亞的新轉捩點」為題發文，表示在AI熱潮與半導體材料供需反轉推動下，南亞科技與南亞電路板雙雙大漲，帶動母公司南亞的潛力重新被市場重估。民視財經網 ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前