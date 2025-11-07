《英雄聯盟》Bdd冠軍戰已到最佳狀態！被問Faker電話號碼進度「已經還好了」？

2025《英雄聯盟》世界大賽的最後一場 BO5，T1 與 KT 的總冠軍賽將於週日（9 號）打響，雙方將只有一支隊伍能夠成為今年世界大賽冠軍獎盃的得主。賽前 T1 與 KT 兩支隊伍也出席賽前記者會並接受媒體提問，KT 的中路 Bdd 被問到有沒有要到 Faker 的電話號碼時，表示「就還好了...」，而他也認為，自己每年都在進步，而現在已經是最佳狀態了，並且也鼓勵隊友：「就像我們平常的時候一樣去玩就好了！」

(Credit:LOLEsports)

Q：請問 Score 教練，你與 Mata 教練過去曾在 KT 是隊友，但接下來你們將正面交手了，想與 Mata 說什麼呢？

KT Score：之前我在選手時期與 Mata 一起打過比賽，這次能在世界賽的最高舞台上碰頭是一件非常神奇的事情，希望我們都能帶來最精采的比賽。

Q：請問 Bdd，你十年的職業生涯中走過許多困難的時刻。第一次來到了世界大賽的總冠軍賽舞台，此刻你心裡的感受怎麼樣？以及，要到 Faker 的電話號碼了嗎？

KT Bdd：與其說很想贏下來，不如說我想把自己準備好的一切全部展現出來，全力以赴。至於 Faker 選手的電話號碼...就是...嗯，還好。

Q：請問 PerfecT 與 Peter，做為隊伍中比較年輕的兩位小將，你們是怎麼看這一次的總冠軍賽舞台的？能不能分享一下自己的決心呢？

KT PerfecT：這次世界賽我也去了很多舞台，對我來說是一次很開心的世界賽之旅，希望能將我們之前準備好的東西完整展現給大家。

KT Peter：這是我的第一次世界大賽，能夠第一次就來到總決賽的舞台是一件非常不容易的事情，也希望決賽我們也可以贏下來。

Q：請問 Bdd，今年賽季中對你來說最難忘的時刻是什麼時候呢？

KT Bdd：我想是 LCK 的季後賽上我們與 Gen.G 的對決吧！

Q：請問 Bdd，你認為與前幾年相比，你現在的狀態怎麼樣呢？

KT Bdd：我覺得我每年其實都有在進步，現在我覺得就是最好的狀態了！

Q：請問大家，面對各自要對位的對手，你們會必須要怎麼做才能戰勝他們呢？

KT PerfecT：我覺得 Doran 常常有意想不到的操作，但只要能夠穩定的發揮，我就能阻止他。

KT Cuzz：Oner 很擅長從中路開始滾動雪球，我想我會盡可能讀懂他的心思，來做出很好的應對。

KT Bdd：Faker 是一位很偉大的選手，也總能化身關鍵先生，在世界賽上打得更好。但我現在很有自信能夠表現得很出色，我也相信我的打野會玩得很好！

KT deokdam：Gumayusi 的對線很強，但根據我最近對線的狀態，我覺得我的對線期也處理得很好。我會確保從對線期開始就獲得優勢！

KT Peter：Keria 是完美的輔助選手，我想我唯一贏過他的地方就是我是第一次打世界賽的新人，所以我能夠發揮新人的衝勁！

Q：請問 Bdd，KT 一路突破隊史紀錄來到決賽，有什麼想與隊員們說的嗎？