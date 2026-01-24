《英雄聯盟》BeryL轉型實況主與粉絲一起看前隊友ShowMaker「AI性轉照」，本人反應曝

在 2025 年《英雄聯盟》職業賽季結束之後，全球首位在不同隊伍皆拿下《英雄聯盟》世界冠軍的傳奇輔助選手 BeryL 離開了 DK，在休息一段時間後日前宣布轉型成中國影音網站 Bilibili 的實況主，日前也開直播與粉絲們互動。而在直播中的其中一個環節，BeryL 也與粉絲們一起看用 AI 換臉產生，幾乎以假亂真的前隊友 ShowMaker 換臉性轉照，後來也表示自己有馬上把照片傳給 ShowMaker 看，爆料 ShowMaker 也能馬上看的出來照片中的正妹（?）就是自己。

DRX BeryL(Credit:LOLEsports)

暫時離開《英雄聯盟》的職業賽場後，史上第一位在不同隊伍（2020 年 DWG、2022 年 DRX）拿下《英雄聯盟》世界冠軍獎盃的傳奇輔助選手 BeryL 成為了中國影音平台 Bilibili 的實況主。日前在直播過程中，在端詳了兩張粉絲分享的圖片良久後，被提醒才發現圖片中的模特兒竟是 AI 技術換臉產生，將他的前隊友 ShowMaker 換成了「性轉版」，也讓他直接笑出來表示一定要給 ShowMaker 看。

而後，昨（23）天 BeryL 也在直播中表示，ShowMaker 已經看到了自己的性轉版照片，結果雖然認出來了，但卻嚇得馬上矢口否認。讓網友們紛紛大笑「還在傲嬌」、「好可愛」、「太虧賊了...」，還有人笑稱，「當然會認出來，畢竟是自己拍的。」

中國網友用AI換臉將ShowMaker（左）與 Chovy（右）性轉（Credit:翻攝自BeryL直播/網路截圖）

此外，也有網友也突發奇想，將 Gen.G 戰隊的中路 Chovy 也透過 AI 換臉性轉，結果竟讓網友們一面倒盛讚，「為什麼這麼正」、「有點東西...」、「太好看了吧」，也或許，這也再度證明了不論是 ShowMaker 、Chovy 還是其他人，《英雄聯盟》的職業選手中都不乏很多五官很漂亮的帥哥（？）。