《英雄聯盟》BLG開賽三連勝！Bin放話「贏比賽挺簡單的」，讚對線版本才好玩

《英雄聯盟》LPL 2026 賽季上週正式開賽，去年世界賽在 16 強就被淘汰的 BLG 陸續擊敗 WBG、AL 與 TES 以三連勝開局，暫居登峰組第一名，上路選手 Bin 的自信也都回來了，受訪時直言現階段：「贏比賽挺簡單的」，並指出當前版本是《英雄聯盟》史上最好的一個版本：「換線版本不好玩，對線才好玩」，讓不少網友笑翻「Bin 哥終於回來了！」

大家熟悉的自信爆棚 Bin 哥回來了（圖源：BLG 電子競技戰隊）

Bin 除了更喜歡對線版本之外，於另一個賽後訪談中也再度大膽發言，談到對於新賽季的目標時直接表示：「這個賽季的話，現在比賽感覺強度比較低，我需要在國際賽證明一下我自己。」

而 Bin 的自信發言也讓不少網友笑說：「熟悉的 Bin 哥回來了」，有人調侃：「又開始自信循環了」、「回到 LPL 舒適圈就最大聲」，也有人認為「這版本確實是上路能發揮，Bin 講這種話有說服力」，同時也不乏質疑聲音，直指「每年聯賽都很囂張，國際賽再說」、「太早貸款了」，甚至翻出過往國際賽失利經驗冷嘲熱諷，而 BLG 能不能維持目前表現打入國際賽，畢竟目前才開賽一週，或許還有變數，到時 Bin 會如何「語出驚人」也讓不少人期待。