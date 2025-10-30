《英雄聯盟》BLG陷女模會館風波，全員「丟證據澄清」但又有新影片爆料
《英雄聯盟》LPL 第一種子 BLG 昨日被爆料在世界賽 16 強淘汰後就前往「女模會館」放鬆，引爆中國當地熱議，而後續成員們丟出自己的「不在場證明」想澄清自己不在場，結果變成一場「狼人殺」遊戲，大家都在找誰在說謊。
原爆料人在發文時指出成員只有 Knight 與北川兩人沒有前往女模會館，而後續全員除了自己發文外，也有人透過朋友澄清沒有這回事，整理如下：
Bin：有爆料指出 Bin 去做醫美治痘痘，粉絲團管理者則稱他與俱樂部確認整晚都在基地
Shadow：自己發文「三天沒出門都用來肝寶可夢了，總算通關了」
北川：被網友拍到一人在 BLG 基地裡吃飯
Knight：朋友幫忙澄清一起吃飯、玩桌遊，有在實況中露出
Elk：自己發文「起床發現感冒了 晚上吃完飯直接睡了 清者自清」，曬出外送證據
ON：沒有證據紀錄，但曝光當時有《英雄聯盟》遊戲紀錄，還有爆料他在朋友圈發文「好快的切割」後秒刪，被解讀為對隊友快速撇清關係不滿。
在第一波的爆料中，其實 ON 就已經被拍到側臉，幾乎證實本人就在現場，較難以澄清。不過今日又有新的爆料影片在網上流出，去年 BLG 中上野 Knight、Bin、Xun 其實在總決賽打完後，就有去女模會館消費的紀錄。
