《英雄聯盟》Canyon離隊又回鍋！GEN.G宣布續約到2026

《英雄聯盟》昨（18）日 GEN.G 原本已經宣布離隊的隊中打野 Canyon，今日又再度回歸宣布續約到 2026 年。

Canyon 被「Thank You」後繞了一圈又回來（圖源：LoL Esports）

Canyon 昨日在合約結束進入自由選手市場後，韓國媒體透露雖然有其他隊伍對他表示興趣，但在經過長時間的思考後，他仍選擇回頭與 GEN.G 簽約。而他在接受媒體電話訪問時透露：「我真的很想拿世界賽冠軍。今年和 GEN.G 隊友們一起沒能舉起世界賽獎盃，是我最大的遺憾。」他說：「我想和現在的這群隊友再一次向世界賽冠軍發起挑戰。」並強調：「明年一定要實現這個目標。」

GEN.G 稍早釋出消息：「Canyon 金建敷將在 2026 年續留 GEN.G 英雄聯盟戰隊。憑藉銳利的決策力與頂尖的團戰操作，Canyon 將持續與 GEN.G 一同邁向更高的目標。請大家給予他全力支持。」

目前 GEN.G 確認新的主教練為大家永遠記得跟 Faker 交手過的 Ryu，選手則是只有 Canyon 一人宣布消息，但不久前已有傳聞指出，2026 年 GEN.G 會以同樣五人的陣容繼續再戰。