《英雄聯盟》CFO不敵GZ苦吞二連敗！Shad0w坦言重複失誤一直犯：「希望能更同步！」

2026《英雄聯盟》LCP 賽區進入最後一週的例行賽賽程，下半場比賽 CFO 在第一局輕鬆滾起雪球取勝後，後面兩局比賽卻被 GZ 戰隊掌握賽場風向讓一追二，苦吞二連敗，讓 GZ 戰隊也成功鎖定自己的季後賽席次。賽後 CFO 輔助 Shad0w 也接受 Yahoo奇摩遊戲電競專訪，與我們透露他認為隊伍目前最大的問題並不是溝通問題，而是必須打得更同步才行，來自義大利的他也分享對於台灣那些「特別披薩」的想法：「這輩子都不可能嘗試！」，但也與我們大方分享在台灣吃過最好吃的東西。

Yahoo奇摩遊戲電競：哈囉 Shad0w！上次在北京世界賽遺憾錯過了，這次在這裡終於訪問到您了！今天雙方鏖戰到了最後一刻，但結局比較遺憾，對於今天的比賽你有什麼特別的感覺呢？

CFO Shad0w：感覺我們一直沒有進步，在這一個月的比賽中，感覺我們的整體水平一直沒有提升，就希望我們能好好調整吧！

Yahoo奇摩遊戲電競：上週 Chawy 教練有與我們分享，你們似乎因為感冒影響到了身體狀況，現在的情況還好嗎？

CFO Shad0w：我是上個禮拜感染的，最近一兩天才好起來。不過我們中間一直斷斷續續的有人好、有人生病，一直在循環。感覺到了季後賽之後我們才會全員健康，這幾天就盡量調整好自己的狀態吧！

Yahoo奇摩遊戲電競：跟上個禮拜的比賽一樣，你們連續兩週在賽場上都碰到了比較艱難的情況，如此的高壓是否影響到了你們的隊伍狀態呢？

CFO Shad0w：感覺是因為...每次第一局都很順利贏之後，所以第二局、第三局就會鬆懈下來，玩得太開了。所以就會導致前期的優勢沒有把握，能贏的局也打得不好，讓後面沒辦法玩了，這是我們亟需調整的事情。

Yahoo奇摩遊戲電競：到目前為止已經一個月了，覺得自己已經適應、熟悉 LCP 的賽場了嗎？

CFO Shad0w：感覺我每個禮拜都在慢慢變好，希望兄弟們也能一起好好加油，季後賽再慢慢爬上來唄！

Yahoo奇摩遊戲電競：現在應該是由你擔任隊伍的主 Call，是如何決定出由你跳出來 Call 隊友的呢？

CFO Shad0w：主要是因為其他人話沒有那麼多吧，Doggo 的話比較多，但他是 AD，所以我不是很喜歡給他 Call，希望他更專注在自己的操作上，我來幫忙 Call 就可以了。

Yahoo奇摩遊戲電競：但你的搭檔 Pungyeon 來自 LCK 賽區，大家都知道，LCK 與 LPL 之間的風格截然不同，覺得與他之間的同步狀況怎麼樣？

CFO Shad0w：感覺還需要進步，因為很多時候我想進攻，但他卻更偏防守一點，所以就會讓我們之間的溝通與配合出現瑕疵。例如今天第二局那波越塔也出現了失誤，所以我們還需要更多磨合。

Yahoo奇摩遊戲電競：到目前為止，你覺得隊伍目前整體的磨合狀態，跟剛開季時的 CFO 相比，怎麼樣呢？

CFO Shad0w：其實我感覺我們一直在犯重複的低級失誤，就希望能好好調整吧。這些其實都是小失誤，就大家都有自己的操作失誤，所以就是把我們五個人都變成同一個團隊，然後慢慢磨合吧！

Yahoo奇摩遊戲電競：那麼溝通問題這件事，在你們的磨合過程中大嗎？現在是否有逐漸變好？

CFO Shad0w：的確有問題，但我覺得不是我們玩得這麼差的原因。當然其中有一位是有語言問題的，但我們其他四個也沒有能好好給他一個很好的發揮空間，所以希望我們能做得更好，就是其他四位能夠打得更同步。

Yahoo奇摩遊戲電競：回顧整個第一賽段例行賽的表現，滿意自己現在在 LCP 的賽場上展現出來的表現嗎？要給自己分數的話會是幾分呢？

CFO Shad0w：前面我覺得我打得不是很好，操作的部分沒那麼細膩之類的。這兩週的話我的操作還行，但我沒能讓隊伍團結到一起，是我沒做好的地方。所以給我自己不及格，5 分吧！

Yahoo奇摩遊戲電競：之所以點頭來到 LCP 賽區的契機與原因是什麼？又有什麼目標想在這個賽季達成呢？

CFO Shad0w：我已經打過兩個大賽區了，來這裡的契機主要是 CFO 剛好也給了我這個機會，就想說來到有更多體驗的賽區、經驗更充足，也打到更多的選手。對我來說這也是一次全新的挑戰！

Yahoo奇摩遊戲電競：由於你來自義大利，許多 LCP 的粉絲都在社群中希望你能夠嘗試那些口味很特別的披薩，你自己的話最想嘗試哪種特別口味呢？

CFO Shad0w：我的隊友們有跟我介紹過，他們說的什麼...唉我也不說了。但我應該不會去嘗試啦，因為我從小都是吃正宗的，就感覺加一些不該加的東西對我來說很彆扭。

Yahoo奇摩遊戲電競：所以一位義大利人看到這些口味，是真的會生氣嗎？

CFO Shad0w：每個人想吃什麼不是我能決定的，我能決定的是我要不要吃，而我的答案是，這輩子都不會吃這些東西！

Yahoo奇摩遊戲電競：也常常看到你會 PO 出自己嘗試的各種東西，到現在為止自己最喜歡哪一種？

CFO Shad0w：我們住得比較偏，所以出去吃的次數不多，不過有間外送的鴨肉飯，真的頂級，是我來台灣吃到最頂級的飯，真的不錯！

Yahoo奇摩遊戲電競：剛剛結束粉絲見面會，現場的粉絲們有給你們什麼特別的反饋？想跟大家說什麼呢？

CFO Shad0w：雖然今天輸了，但他們還是很盡力的替我們加油打氣，很感謝大家！希望我們能調整好狀態，給大家一個更好的 CFO！

Yahoo奇摩遊戲電競：對於今年的三個國際賽事，你有什麼樣目標，希望能達到什麼成績呢？