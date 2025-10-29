《英雄聯盟》CFO世界賽八強止步，隊長Doggo首發聲...隊中僅2人合約到明年

2025《英雄聯盟》世界賽今日 CFO 不敵 KT 以 0：3 惜敗八強賽，雖然拼盡全力但對方仍技高一籌，不少人都覺得惋惜，但也已突破十年未曾達過的新成績，而隊長 Doggo 賽後也在社群首發聲：「明年繼續努力」。

Doggo 身為 CFO 隊長可以說今年表現最好的選手，數次帶領隊伍勝出（圖源：LoL Esports）

CFO 的隊長 Doggo 可以說是本次世界賽隊中最突出的關鍵角色，總是能在緊張的局面瘋狂輸出為隊伍拿下勝利，儘管今天被 KT 的營運方式掐得死死的，在其中仍有不少精采的表現為隊伍帶來希望。而 Doggo 賽後也在自己的 Threads 率先發文：「今年各位辛苦了，我的隊友後勤們，也謝謝粉絲們的支持，今年學到不管遊戲內遊戲外的東西，都讓未來的我越來越好，明年繼續努力」。

打開合約資料庫，CFO 隊伍中只剩下 Doggo 與 Kaiwing 兩人簽到明年底，而上路 Driver、Rest、打野 Junjia、中路 HongQ、教練 Chawy、Wulala 都簽約到今年的 11 月 17 日為止，雖然不少人期待隊伍能維持現在陣容繼續出戰，不過後續仍得看是否有其他賽區想搶人，以及 CFO 能否再砸錢與今年表現不錯的選手們再度簽約。