《英雄聯盟》CFO八強陣容一夕散光？中野爆離隊內幕，教練Chawy無言回應

《英雄聯盟》CFO 今年世界賽替台港澳賽區奪得睽違十年八強，前幾日還開開心心舉辦粉絲見面會，沒想到短短幾天風雲變色，相繼宣布 Kaiwing、HongQ、JunJia 走人，就連教練 Chawy 似乎都傻眼，在 IG 限動短短三個「。。。」表達無奈。

CFO 陣容直接解體讓不少粉絲傻眼（圖源：LoL Esports）

廣告 廣告

今（19）日下午網上出現 CFO 內部情況的八卦，指出中野兩人要求更換上輔，認為這樣才能讓戰隊更強，而有「影響力巨大人士」要求 CFO 如果中野要續約，就得把陣容換成「1Jiang、Woody、Corgi 教練」，不然就要去 LPL。而爆卦同時也指出有不少隊伍給 Chawy 高薪，但他認為 LCP 需要有好成績而選擇續約 CFO。

在爆卦公開沒多久後，CFO 就正式宣布 HongQ、JunJia 兩人離隊消息，因此讓不少網友猜想這個「影響力巨大人士」是誰，有人指出是曾待過閃電狼，後續去 LPL 發展經紀的小畢姐，但這也引起 Karsa 出面幫忙澄清，貼出與小畢姐對話，其中指出「從來沒介入過他們隊伍討論換人」、「輔助、教練（編註：應指 Woody、Corgi），我連提都沒跟奶油（CFO 經理）提過，太瞎了」。

在中國方面也有爆料指出，JDG 新的教練是 Tabe，而他的中野首選是 Kanavi、Zeith 兩人，但如果 Kanavi 選擇去 HLE，那次選就是打包 HongQ 加上 JunJia。

而隊伍陣容一瞬間散了的消息似乎就連 Chawy 也沒有事前知道，在 CFO 公告後，Chawy 在自己的 IG 以「。。。」無言的三個句點表達自己的心情，似乎相當無奈。