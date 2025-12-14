《英雄聯盟》CFO八強陣容又一人離隊！感謝上路Driver，獨門「上路輪替」終結？

《英雄聯盟》轉會期仍然在持續，而在今年帶領台港澳地區睽違 10 年後重回《英雄聯盟》世界大賽八強淘汰賽的 CFO 在之前宣布打野 Junjia、中路 HongQ 離隊，轉戰 JDG、輔助 Kaiwing 也遠赴巴西加盟 VKS 戰隊後，今（14）天再度傳來重磅消息，上路 Driver 宣布離隊，目前這支 LCP 賽區史上首個《英雄聯盟》世界大賽八強陣容已經只剩下下路 Doggo、上路 Rest 與教練 Chawy、Wulala。

(Credit:CFO)

今年《英雄聯盟》職業賽季在 LCP 賽區上演大驚奇，獨門的「上路輪替」戰術也幫助隊伍連續在三大國際賽事打出讓人激賞精彩表現的 CFO 今（14）天正式宣布，感謝上路 Driver 加盟 CFO 以來的付出與貢獻，並祝福 Driver 未來一切順利，正式宣布兩位上路之一的 Driver 離隊。

而這也讓 CFO 明年的上路輪替戰術能不能繼續執行打上問號，因為目前他們隊內只剩下唯一一位上路選手 Rest 了，此外，CFO 的打野、中路與輔助選手仍然沒有確定，也讓許多粉絲持續擔心明年 CFO 的陣容又將如何組成，以維繫他們在 LCP 賽區的王者地位。