《英雄聯盟》CFO八強陣容又一人離隊！感謝上路Driver，獨門「上路輪替」終結？
《英雄聯盟》轉會期仍然在持續，而在今年帶領台港澳地區睽違 10 年後重回《英雄聯盟》世界大賽八強淘汰賽的 CFO 在之前宣布打野 Junjia、中路 HongQ 離隊，轉戰 JDG、輔助 Kaiwing 也遠赴巴西加盟 VKS 戰隊後，今（14）天再度傳來重磅消息，上路 Driver 宣布離隊，目前這支 LCP 賽區史上首個《英雄聯盟》世界大賽八強陣容已經只剩下下路 Doggo、上路 Rest 與教練 Chawy、Wulala。
今年《英雄聯盟》職業賽季在 LCP 賽區上演大驚奇，獨門的「上路輪替」戰術也幫助隊伍連續在三大國際賽事打出讓人激賞精彩表現的 CFO 今（14）天正式宣布，感謝上路 Driver 加盟 CFO 以來的付出與貢獻，並祝福 Driver 未來一切順利，正式宣布兩位上路之一的 Driver 離隊。
而這也讓 CFO 明年的上路輪替戰術能不能繼續執行打上問號，因為目前他們隊內只剩下唯一一位上路選手 Rest 了，此外，CFO 的打野、中路與輔助選手仍然沒有確定，也讓許多粉絲持續擔心明年 CFO 的陣容又將如何組成，以維繫他們在 LCP 賽區的王者地位。
