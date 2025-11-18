《英雄聯盟》CFO八強陣容散了！宣布輔助Kaiwing離隊

《英雄聯盟》LCP 賽區 CFO 今年在世界賽以強勢表現打進台港澳睽違十年的八強，雖然最後輸給亞軍 KT，不過仍讓不少人對明年的飛牡蠣抱有相當大的期望，而沒想到在週日舉辦完見面會後，CFO 今日中午宣布重磅消息，輔助 Kaiwing 宣布離隊。

CFO 陣中老將 Kaiwing 宣布離隊（圖源：LoL Esports）

由中信飛牡蠣粉專公告：「感謝 Kaiwing 這一年為隊伍帶來貢獻，讓這段旅程充滿故事與回憶。由衷祝福Kaiwing在未來的每一段旅程都能繼續綻放光芒，展現閃耀價值。」

意外的是 Kaiwing 其實合約是簽到 2026 年才結束，因此突然宣布離隊讓不少人相當驚訝，由於 PSG Talon 近日傳出「解散」，有人也猜是不是會接受輔助 Woody 入隊。至於 Kaiwing 的下一步，由於他年紀已 28 歲，有不少粉絲猜想會不會是達成八強夢想後選擇退役。