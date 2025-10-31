《英雄聯盟》CFO六人陣容不保？Doggo受訪「明年可能有人離開」，4人合約要到期
※ 10 月 31 日更新：Doggo 回國後於實況中表示該專訪英文翻譯與他的中文原話意思有出入，現該英文專訪已將 Doggo 的回覆修正為『雖然有一天我與隊友們可能會各奔東西，但我們現在只想專注於眼前的比賽。』所以 Doggo 並未表示明年 CFO 可能會有隊員離開。
《英雄聯盟》亞太 LCP 賽區的台灣戰隊 CFO 從 2022 年創隊至今總算展翅高飛，陸續在 FST 初陣對抗賽與 MSI 季中邀請賽創造佳績，在世界賽 22 日的比賽裡只要他們打敗 HLE 甚至可以成為十年來又一支晉級八強的台灣隊伍。如此強勢的陣容究竟能否保持住，Doggo 接受外國媒體的採訪時坦言明年可能會有隊友離開。
21 日 Sheep Esports 刊登了採訪 CFO 下路選手 Doggo 的文章，有關對戰 AL 的憾負 Doggo 認為隊伍在團戰還有小細節的處理不太理想，尤其是在亞塔坎的爭奪裡。離開 LPL 賽區之後 Doggo 的生涯又再度迎來上坡路，他認為除了現在 CFO 教練 Chawy 對他的影響之外，在亞運中華隊裡與 Karsa、SwordArt 等前輩一起奮戰的經驗讓他在心態與遊戲理解都有很大的成長。另外採訪者也提到 HongQ 會故意假哭讓 Doggo 不敢修理他，Doggo 笑稱 HongQ 就是 20 歲還會耍小花招的人，但不論對方幾歲，他很能接受這種互鬧的相處方式。
比較讓人注意的是被問及「是否希望目前陣容明年能繼續保持」時，Doggo 表示：「即便保持了大致不變的陣容，明年應該也會有人離隊吧。現在我只想專注自我，提升表現，看看還能為隊伍做些什麼。」與外界盛傳許多隊伍對 CFO 選手有興趣的流言呼應，其中未來可期的潛力小將 HongQ 如果進入自由市場一定是熱門目標。
根據全球合約資料庫（GCD）的紀錄，CFO 只有 Doggo 與 Kaiwing 的合約到 2026 年，其餘人員都只到今年 11 月中旬。雖然 CFO 背靠著財力雄厚的中信金控，同時中信也確實砸下不少資金讓隊伍能夠站上世界舞台，但究竟 CFO 是否會斥巨資出手留人外界真的難以推測；也確實有不少人認為像 HongQ 這類選手就該趁年輕多去大型賽區闖蕩。不過對於目前的 CFO 選手而言他們眼前唯一需要在意的就是世界賽。
