《英雄聯盟》CFO再走一人？上路Rest被發現已從合約資料庫「消失」

《英雄聯盟》CFO 繼 HongQ、JunJia、Kaiwing 之後再走一人？雖然並未官宣，但根據官方合約資料庫，上路 Rest 已被移出隊伍，目前僅剩 Driver、Doggo 在隊伍中。

Rest 是退役還是正在找一下家呢？（圖源：LoL Esports）

根據《英雄聯盟》的選手合約資料庫，官宣的三人 HongQ、JunJia、Kaiwing 資料都已被移除，而 Rest 雖然沒有宣布任何消息，但也已經消失在其中，目前僅剩 Doggo、Driver 兩名選手，以及 Chawy、Wulala 兩名教練，還有隊經理 Kenny。不過除了 Doggo 原本就簽到 2026 年之外，其他人的合約期限也都並未更新，因此無法確定是否有續約到 2026 年。

目前 CFO 剩下的成員（圖源：LoL Esports）

目前離隊的成員僅有 Kaiwing 宣布前往巴西賽區加入 VKS，而 HongQ、JunJia 則是被傳出會前往 LPL 加入 JDG。至於 CFO 的新成員，若是照去年的進度，可能要等到 12 月份才會一次全部宣布。