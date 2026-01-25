《英雄聯盟》CFO回穩單週二連勝！Doggo讚新秀2274成長幅度大：「但不希望他感到太多壓力」

2026《英雄聯盟》LCP 聯賽今（25）天進入第二週的最後一天賽事，上半場比賽由今年陣容大換血的 CFO 戰隊出戰越南戰隊 MVKE。結果雖然 MVKE 在第二局的 Poke 陣奏效，成功扳平比數，但最後 CFO 還是靠著上路 Rest 的邊線優勢與團戰勝利取得領先後，以 2：1 擊敗 MVKE 收下勝利。賽後隊長 Doggo 也接受 Yahoo奇摩遊戲電競的專訪，坦言他們仍然需要更多時間來磨合、讓彼此遊戲內的溝通變得更順暢，而聊到新人輔助 2274 的表現，Doggo 也表示，2274 的成長進度的確已經很快了，但也不希望他給自己太多壓力，雖然站穩一級聯賽對 2274 來說還需要時間，但他們可以等。

Yahoo奇摩遊戲電競：恭喜你們拿下今天的勝利！贏下 MVKE 之後的感覺怎麼樣？

CFO Doggo：沒什麼特別的感覺，就還蠻開心的。畢竟我們還在磨合階段，能拿下勝利就還可以的感覺，畢竟例行賽也有重要分數。

Yahoo奇摩遊戲電競：第一局比賽你們發生了空 Ban，你也笑了出來，能幫我們回顧一下當時發生了什麼事情嗎？

CFO Doggo：（笑）因為我們中路 Pungyeon 是韓國選手，我們在溝通時就發生了一點問題，可能他聽錯了，在找另外一個英雄，所以就在找另一隻英雄，最後就變成了空 Ban。笑的原因沒什麼特別的，每次我都在笑啊。

Yahoo奇摩遊戲電競：這個禮拜你們的表現比上禮拜好了許多，這是否代表你們磨合的已經還不錯了，身為隊長，覺得目前隊伍的狀態怎麼樣？

CFO Doggo：我們上禮拜已經是最差的時候了，不會再比上禮拜更差了，只會越來越好。這一週、下一週肯定都會越來越好，畢竟我們本身是有實力的，所以溝通再做好一點就能更完美。不過，目前我覺得還是不及格的分數，因為還是有很多奇怪的失誤。身為老隊長，其實也就希望大家都能加油，心態保持好就可以了。

Yahoo奇摩遊戲電競：不論是您還是 Chawy 教練之前與我們分享的，都談到目前最需要克服的是溝通問題，也有聽說您平常會要求 Rest 講的簡單點，以及他與 2274 的中文可能有時也會講得聽不懂，目前在解決這些問題的方向上，是否有朝著變好的方向前進呢？

CFO Doggo：跟我前面說的一樣，已經是最爛的情況了，所以肯定只能變好、我們也只會越來越好。因為我們都不會去氣氛隊友，大家也都很團結，知道自己要處理的問題。我們每個人都會給自己任務，所以我們只會成長。

Yahoo奇摩遊戲電競：對於三位新加入 CFO 的隊員，Pungyeon、Shad0w 與 2274，你對於他們有什麼特別的感覺，覺得到目前為止配合起來怎麼樣呢？

CFO Doggo：大家都很好溝通，不過...也還是需要練習溝通（笑）。我們在團練之外彼此很好溝通外，在團練中還是必須加強溝通這樣。以中輔來說，比方說 2274 講話有時候都會黏在一起，而 Pungyeon 需要去學中文，所以我們之間還需要很大的磨合階段。

Yahoo奇摩遊戲電競：說到新隊員，今年你的輔助換成了新人 2274，目前為止覺得與他之間的化學效應怎麼樣？又會如何去引導他能夠跟上隊伍呢？

CFO Doggo：一開始在磨合階段我們就已經產生不錯的化學效應了，然後我也會分階段給他任務，每個角色該做什麼之類的。以及在對線時如果他不知道自己該做什麼，也會來詢問我們，比方說在團練開始前就問說前期要怎麼處理這條線，在團練後我們也會跟他說小龍團戰的思維，或者小型團戰的處理方式、眼位布置之類的。不過我們也不能一次給他太多任務，只能分階段給，畢竟如果是我自己，我也不能一次承受這麼多，只能慢慢來。我抱有期待，但我不希望他太過給自己太多壓力，然後導致自己做不好。

Yahoo奇摩遊戲電競：所以就是給他任務的同時，也會給予他消化、成長的空間？

CFO Doggo：沒錯，畢竟我們時間還長，當然也期待他更快成長起來，但人都需要消化時間，所以我們可以等。

Yahoo奇摩遊戲電競：覺得到目前為止，2274 的成長怎麼樣呢？

CFO Doggo：肉眼看的見他一直的努力，也有很大的成長進度。他的成長幅度真的很高了，不過現階段來說，在一級聯賽的舞台上還需要一段時間吧。

Yahoo奇摩遊戲電競：又來到了新一年的賽季，您的個人目標與 CFO 的目標是什麼呢？

CFO Doggo：我覺得 Chawy 跟我留在 CFO 的原因都是因為，我們大家都覺得能夠再進一次世界大賽，這是我們的隊伍陣容必須給自己的期許吧。我個人的話，就走一步看一步，跟大家的目標是一樣的！

Yahoo奇摩遊戲電競：還有什麼是您想與 CFO 的粉絲們說的呢？