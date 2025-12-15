Yahoo奇摩遊戲編輯部

《英雄聯盟》CFO宣布Rest續約！攜手Doggo挑戰2026賽季

Anjohn
Anjohn
Yahoo奇摩遊戲編輯

《英雄聯盟》各賽區隊伍已公布不少完整成員名單，不過今年的 CFO 陣容卻在多人離隊人至今還沒完全確定，繼昨日宣布上路 Driver 再見後，今日則是來了一則好消息，隊中的元老 Rest 休息哥確認續約，將與 Doggo 一起征戰 2026 賽季。

Rest 宣布與 CFO 續約（圖源：LoL Esports）
Rest 宣布與 CFO 續約（圖源：LoL Esports）

今年的 CFO 在世界賽拿下八強後就分崩離析，包含 JunJia、HongQ、Kaiwing 等人皆離隊，其中 JunJia、HongQ 轉戰 LPL 加入 JDG，而 Kaiwing 則是遠征巴西加入 VKS，至於昨日才宣布離隊的 Driver 則是在社群發文還在找下一家。

廣告

在 Rest 宣布加入後，目前 CFO 仍缺打野、中路與輔助三路，日前傳聞打野將由原 BLG 的 Shad0w 補上，但中路與輔助則尚未明朗。

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。
請在此更新設定來顯示內容。

其他人也在看

赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」　3招化解厄運

赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」　3招化解厄運

今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。

三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前38
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」　未來一週天氣變化一次看

冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」　未來一週天氣變化一次看

即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。

民視 ・ 20 小時前3
黃偉哲表態了！公開挺「這人」接棒台南市長　盛讚延續賴清德理念

黃偉哲表態了！公開挺「這人」接棒台南市長　盛讚延續賴清德理念

即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026大選，其中民進黨於台南長期握有執政優勢，因此也被視為關鍵一戰，綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，屆時當透過黨內初選決定誰能出線。對此，台南市長黃偉哲昨（14）日現身林俊憲後援會成立大會，稱讚林在國會的表現有目共睹，並公開力挺對方延續總統賴清德理念。

民視 ・ 3 小時前129
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開

認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開

孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...

styletc ・ 4 小時前2
MLB》日職2027廢除投手打擊 日球評：永遠不會有第2個大谷了

MLB》日職2027廢除投手打擊 日球評：永遠不會有第2個大谷了

道奇二刀流球星大谷翔平被讚譽為「當代貝比魯斯（Babe Ruth）」，他來自日本而不是美國。在大聯盟的國聯改採指定打擊（DH）制度之後，日本職棒的中央聯盟做為「投手打擊」的最後堡壘，也表決通過2027年跟進太平洋聯盟的指定打擊，2026年將是投手上場打擊的最後球季。

中時新聞網 ・ 3 小時前23
習近平國師稱：統一後10年「台北達中國二線城市水平」？陳揮文1句酸爆

習近平國師稱：統一後10年「台北達中國二線城市水平」？陳揮文1句酸爆

中國妄想統一台灣，日前總統賴清德就提到，中共將以「2027年完成武統台灣的準備」為目標，也讓台海局勢再度引發高度關注。有習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，12月9日公開在節目中談及對台政策，聲稱「統一後10年內讓台灣達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文就反問，「大陸的言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平」。

三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前391
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」　全台再急凍時間曝光

把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」　全台再急凍時間曝光

氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前1
帶球閃嫁轉世活佛！阿雅罕談11年婚姻　洩老公私下「真實一面」

帶球閃嫁轉世活佛！阿雅罕談11年婚姻　洩老公私下「真實一面」

女星「阿雅」柳翰雅對於戀情十分低調，在11年前帶球宣布閃嫁美國男友，不過她對於老公身分十分保護，鮮少對外談及婚姻，沒想到近日登節目，阿雅罕見放閃，曝光對方浪漫的一面。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前87
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光　網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照

謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光　網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照

謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。

鏡報 ・ 6 小時前30
半導體軍火庫／攜手日本信越化學　崇越握左右半導體生死關鍵材料

半導體軍火庫／攜手日本信越化學　崇越握左右半導體生死關鍵材料

半導體材料的穩定供應與技術水準成為決定晶圓廠能否持續運作的「命脈」，自詡為台灣第一代石英業務的崇越科技董事長潘重良表示，當年台灣半導體剛起步，客戶還不是台積電、聯電，而是只有「工研院電子所」一家客戶，如今石英爐管已經成為先進製程不可或缺的材料，台積電甚至一次要準備三套備用，只怕地震震壞爐管讓產線停擺，這也讓崇越石英的產品交貨期超過10個月。

鏡報 ・ 7 小時前2
柯建銘神預言？藍青年一句話酸爆民進黨

柯建銘神預言？藍青年一句話酸爆民進黨

行政院提出的《財劃法》覆議案5日遭藍白否決後，最晚須於15日公告。據了解，經綠營內部討論，府院拍板朝「不副署、不公布」抵制，引發爭議。對此，爭取南港內湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安諷刺地說，民進黨立法院黨團總召柯建銘時常提到的「毀憲亂政」，到頭來竟是民進黨自己。

中天新聞網 ・ 4 小時前75
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱

台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱

台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。

TVBS新聞網 ・ 19 小時前65

NBA》這樣贏球超沒品！詹皇揮「無影拳」害布魯克斯被驅逐

儘管湖人15日靠著詹姆斯最後3秒3罰2中，驚險以116比114氣走太陽，可是整場比賽最關鍵的判決，卻是當比賽還剩12.2秒，迪昂布魯克斯投進超前三分球同時，竟然起身就去衝撞詹姆斯，結果被吹第2次技術犯規被驅逐出場，可是實際上從慢動作重播可以清楚看到，為什麼布魯克斯會如此衝動自找麻煩的原因，就是因為詹姆斯揮了「無影拳」。

中時新聞網 ・ 2 小時前11
資深主播走路摔倒「玉鐲斷3截」！　命理師提醒：別直接丟垃圾桶

資深主播走路摔倒「玉鐲斷3截」！　命理師提醒：別直接丟垃圾桶

66歲新聞主播葉樹姍退休後淡出螢光幕，昨（13）日在臉書發文透露，日前在台北市忠孝東路行走時不慎跌倒。她表示當下在熙來攘往的街道上突然往前撲倒，雙膝跪地、雙手著地，所幸僅造成膝蓋與手掌擦傷，但左手腕配戴的玉鐲卻當場斷裂成3截。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前10
大同慘跌停！華映案判賠131億元信心喊話失靈 9.45萬張排隊等賣

大同慘跌停！華映案判賠131億元信心喊話失靈 9.45萬張排隊等賣

大同（2371）接獲中國最高人民法院判決，須賠償中國華映科技人民幣30.29億元（約新台幣131億元）作為業績補償，市場擔憂今年恐出現每股高達6元虧損，儘管大同強調該判決在台灣並無執行力，但市場信心仍受到明顯衝擊。大同今早開盤即重挫近10%，股價下跌至31.6元打入跌停，賣壓湧現，委賣張數高達9.45萬張。

Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前40
網友要賴清德「滾出中國」夢多開轟嗆爆　網讚：九州真男人不是叫假的

網友要賴清德「滾出中國」夢多開轟嗆爆　網讚：九州真男人不是叫假的

日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，來台發展多年的日本男星夢多（大谷主水）日前發文力挺，大讚「我們的首相做得好，超棒！」時常在社群平台海巡的他，又被發現看到網友發文要賴清德總統「滾出台灣」，他直接公開炮轟引起網友一片讚聲，連政治工作者周軒都曬出多則夢多回覆網友的留言佩服大讚：「有夠瘋的啦！」

三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前134
吊車大王賞車「當場砸千萬」入手　奢華場面網驚：像買玩具

吊車大王賞車「當場砸千萬」入手　奢華場面網驚：像買玩具

64歲的竹北「吊車大王」胡漢龑財力雄厚，收藏跑車更是他的興趣，近日他在臉書上分享，自己再度入手一台愛車，交車現場還有氣質美女演奏音樂，看到這個奢華場面的網友也紛紛驚呼「好像在買玩貝，真羡慕！」

三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前11
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影

「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影

照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...

styletc ・ 1 天前21
影/府院不副署綠嗆「藍白可提倒閣」　徐巧芯酸幼稚：當我們3歲小孩？

影/府院不副署綠嗆「藍白可提倒閣」　徐巧芯酸幼稚：當我們3歲小孩？

藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》修正案並二度否決行政院覆議案，傳出府院高層拍板「不副署、不公布」反制在野黨，民進黨立委在喊，「不然你們在野黨倒閣啊！」對此，國民黨立委徐巧芯大酸「幼稚」，明明是行政院做得爛，為何是立委要離開？大家來比氣長，「當我們是3歲小孩嗎？」

中天新聞網 ・ 16 小時前209
藍鳥已洋基化？傳恐唯一願意給塔克4億美元肥約球隊

藍鳥已洋基化？傳恐唯一願意給塔克4億美元肥約球隊

體育中心／丁泰祥 報導洋基隊和藍鳥隊本季例行賽戰績相同，因為對戰成績較佳藍鳥才登上美聯東區王座，季後賽又把洋基淘汰出局，儘管洋基總教練Aaron Boone在冬季會議期間聲稱，兩隊之間的「差距」並沒有大家想像中那麼大，但是從目前休賽季補強的狀況來看，「邪惡帝國」的稱號現在應該要給藍鳥才對。

FTV Sports ・ 2 小時前2