《英雄聯盟》CFO宣布Rest續約！攜手Doggo挑戰2026賽季

《英雄聯盟》各賽區隊伍已公布不少完整成員名單，不過今年的 CFO 陣容卻在多人離隊人至今還沒完全確定，繼昨日宣布上路 Driver 再見後，今日則是來了一則好消息，隊中的元老 Rest 休息哥確認續約，將與 Doggo 一起征戰 2026 賽季。

Rest 宣布與 CFO 續約（圖源：LoL Esports）

今年的 CFO 在世界賽拿下八強後就分崩離析，包含 JunJia、HongQ、Kaiwing 等人皆離隊，其中 JunJia、HongQ 轉戰 LPL 加入 JDG，而 Kaiwing 則是遠征巴西加入 VKS，至於昨日才宣布離隊的 Driver 則是在社群發文還在找下一家。

廣告 廣告

在 Rest 宣布加入後，目前 CFO 仍缺打野、中路與輔助三路，日前傳聞打野將由原 BLG 的 Shad0w 補上，但中路與輔助則尚未明朗。