《英雄聯盟》CFO惜敗DCG錯失龍頭！Chawy教練：「比起輸贏更在意隊伍有沒有進步」

2026《英雄聯盟》LCP 聯賽今（31）天的上半場比賽由 CFO 出戰次級 PCS 聯賽升班馬 DCG，結果雙方上演了一場實力非常接近的比賽，最後關鍵第三局 DCG 中路 HonSuo 與下路 Feng 跳了出來，帶領隊伍擊敗 CFO，登頂 LCP 第一名。賽後 CFO 教練 Chawy 也接受 Yahoo奇摩遊戲電競專訪，聊到其實 CFO 內部最近爆發了感冒問題，幾乎是一個傳一個，不過也表示，對他來說比起比賽輸贏，更重要的是隊伍有沒有去試錯、進步，因為目前的 CFO 還需要更多時間。

(Credit:LCP)

Yahoo奇摩遊戲電競：哈囉 Chawy 教練，今天真的好可惜！但今天你們也表現出了非常不服輸的態度，血戰到最後一刻，滿意隊伍今天的發揮嗎？

CFO Chawy：一定是非常不滿意。今天有一半的時間我們不論團隊配合、營運都打得非常好，但另外一半的時間我們打得幾乎零分。今天的穩定度非常非常低。

Yahoo奇摩遊戲電競：今天的比賽似乎因為網路問題暫停非常頻繁，有因此影響到你們今天的發揮嗎？

CFO Chawy：雙方都有碰到斷線問題，但這不會是導致我們輸的原因，就是自己沒打好。

Yahoo奇摩遊戲電競：剛剛有聽聞 Shad0w 感到身體不適，他現在的狀況還好嗎？

CFO Chawy：其實這禮拜我們很多人感冒了，大家都互相傳染。我應該是下一個，因為現在就覺得身體怪怪的，所以就有保持運動這樣，希望病倒時不要太嚴重。

Yahoo奇摩遊戲電競：說到運動，現在新的 CFO 選手們運動習慣有比去年的隊員們還要好嗎？

CFO Chawy：Doggo 比去年更會運動了；Shad0w 也是每天運動。然後 Rest 是偶爾，2274 是我們揪爬樓梯的時候跟著，但 Pungyeon 就比較沒有運動量了，就是偶爾會想要自己去散步這樣，所以算是整隊都有加減運動吧！但比去年的會運動啦，去年的中野是完全不碰運動的（笑）。

Yahoo奇摩遊戲電競：剛剛在 BP 階段中你們針對 DCG 打野 Pop9 進攻，直接 3Ban 招待他，當時為什麼會有這個 BP 戰術呢？

CFO Chawy：因為看 DCG 的比賽，Pop9 在遊戲內的影響力太強大了。所以就想說不讓他玩這些節奏太強的角色，我們會打得舒服一點。

Yahoo奇摩遊戲電競：透過這三個禮拜的賽場表現可以發現，現在的 CFO 相比一開始組成新陣容後，似乎更能咬住戰局，展現韌性了，這是為什麼呢？

CFO Chawy：主要是我們復盤的時候都有復盤到點上，所以隊伍與選手會進步得比較快。不過現在還有的問題是，還是有選手會比較沒有自信打得更兇，反而打得比較怕。但其實就像我剛剛很嚴肅跟他們說的，「你們該去犯錯就去犯錯，不然不會進步。」，我希望我的選手們被我帶之後未來都能去更好的地方、達到更高的強度。所以就希望他們能自己去突破自己，不會自我設限，阻止自己突破上限。

(Credit:LCP)

Yahoo奇摩遊戲電競：說到這點，剛剛也可以看出來 Doggo 似乎打得越來越瘋狂、越來越往前衝，這是您特別授意，希望 Doggo 能有這樣的風格轉變嗎？

CFO Chawy：因為如果要贏比賽的話，就必須具有找機會的能力。Doggo 的找機會能力就很強，而我們現在訓練的就是每個選手都必須要有這個能力。因為 Doggo 這種打法當然會有失誤，他失誤了就要有隊友能站出來，只是我們目前還沒找到能站出來的選手，就比較可惜，目前就還在訓練這樣。當然我們也不能衝過頭，讓有的人沒跟上，這些都要時間去磨合的。

Yahoo奇摩遊戲電競：經過今天的比賽後，似乎 DCG 已經變成了與你們競爭初陣對抗賽代表權的有力競爭者，您認為該如何幫助隊伍進行修正，接下來在季後賽中才能擊敗他們與其他隊伍，搶下代表權？

CFO Chawy：就像我之前提過的，三支越南隊伍與 DCG，大家的實力都很強也很接近，加上我們陣容也大改了，所以一開始 GAM、DCG、TSW 他們的優勢就比較大。畢竟 DCG 沒有換過人，都是以原班人馬出賽，所以他們實力在前幾個月一定是最強的。而越南的隊伍換人幅度也不大，並且沒有溝通問題，所以對我們來說都是很大的挑戰。

我現在首先注重的就是讓隊員多去試錯吧，不想要我們什麼都沒做就輸了，寧可嘗試去打、沒打好後輸掉，而不是什麼都沒做，看對手拆主堡，對我們來說不好看，選手也不能進步。而最後就是看季後賽表現了。

Yahoo奇摩遊戲電競：其實說到這點，LCP 今年戰績大家都很接近，想必也會激起大家討論，到底 LCP 賽區的整體競爭力是上升還是退步了，教練你怎麼看這一塊呢？

CFO Chawy：老實說，就像我前面提到的，有些隊伍沒有換人，對他們來說一開始當然是最強的；三個越南隊伍變動也不大、並且沒有溝通問題，所以可以視為他們依然維持了原本的實力。而 CFO 的話，就像我之前說的，在前幾個月與之前相比當然下滑了很多，我們需要一點時間。所以 LCP 整體到底是變爛還是變強？我想就是看你從哪個方向去解釋，從哪支隊伍的角度去看。

因為對於其他隊伍來說，他們肯定會覺得變得更強了，因為現在他們能跟 CFO 打的有來有往，甚至擊敗我們。所以我們可以很樂觀地說，他們現在就是比我們強、打得比我們好，因此算是進步。而如果是我們身上的話就還有很長一段路要走。