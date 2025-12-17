《英雄聯盟》CFO戰隊宣布新輔助Orca加盟！只差中路選手就能開遊戲！

對於《英雄聯盟》LCP 隊伍 CFO 戰隊的粉絲們來說，今年職業賽季的轉會期似乎非常漫長。大家也都非常關心 CFO 戰隊在無法留下世界大賽的八強陣容後，接下來又會補進哪些選手備戰明年賽季。而今（17）天 CFO 正式宣布，在輔助老將 Kaiwing 離隊，轉投巴西 CBLoL 賽區的 VKS 戰隊後，新輔助選手 Orca 正式加盟，讓他睽違一年之後再度重返一級聯賽賽場，與 CFO 的隊友們並肩作戰，對上老東家 DCG。

(Credit:CFO 粉絲專頁)

廣告 廣告

進入今年《英雄聯盟》職業賽季轉會期的末尾，LCP 賽區今年上演大驚奇的 CFO 戰隊最近也不斷動作頻頻，宣布許多人事異動。繼宣布上路 Rest 續約成功、打野引進前 LPL 賽區 BLG 戰隊打野 Shad0w 之後，今（17）天也正式確認輔助老將 Kaiwing 離隊後空缺將由 2022 年到 2024 年間效力於 DCG 戰隊，今年因為 DCG 沒有進入 LCP 賽區而選擇離隊，加入 PSG 二隊的輔助選手 Orca 補上，背號 10 號。

因此，由於下路 Doggo 的合約還沒到期，因此目前 CFO 已經確認上路 Rest、打野 Shad0w、下路 Doggo 與輔助 Orca，只差中路選手就能完成明年陣容，備戰新一季的 LCP 賽事，而 Orca 也將在 LCP 賽場上對陣效力三年的老東家 DCG，讓人非常期待雙方之間會擦出什麼火花與有趣互動。