《英雄聯盟》CFO拼圖湊齊！新中路「Pungyeon」是韓援，中文名卻引網瘋狂開玩笑

《英雄聯盟》CFO 終於能開遊戲！在多人離隊後，陸續補進 Shad0w、Orca 並與 Rest 續約，今（22）日正式公布中路，正是之前已經有爆料的韓援「Pungyeon」，2026 年陣容正式確認，不過由於 Pungyeon 與 Faker 的中文名字類似，也被網友們拿來開玩笑：「我們也有李O赫了」！

CFO 新中路選手 Pungyeon 李鍾赫（圖源：CFO）

今年 21 歲的 Pungyeon 在 2025 年為 LCK 的 DNF 二隊中路選手，曾短暫上過一隊與 Chovy 交手，在韓服天梯的分數也相當高，算是值得期待的新星，CFO 的新陣容也確認為：Rest、Shad0w、Pungyeon、Doggo、Orca。

而 Pungyeon 的本名為「李鍾赫」，由於與 Faker 的本名「李相赫」只差中間一個字，也引起不少網友開玩笑：「我們也有李O赫了」、「叫李X赫的很難不強」、「都是李X赫 肯定能拿冠軍的吧」、「LCP也有自己的李X赫」、「CFO竟然直接找來李X赫」、「居然簽得到李O赫」、「我們也有李哥了」。