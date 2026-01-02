《英雄聯盟》CFO新中野遊戲風格截然不同！新賽季能否順利磨合，繼續稱霸LCP成最大看點
對於《英雄聯盟》台港澳地區的粉絲們來說，已經過去的 2025 年無疑是感到榮耀、驕傲與可惜的一年。來自台灣的 CFO 戰隊代表 LCP 賽區出征三大國際賽事：初陣對抗賽、季中邀請賽與世界大賽都留下了讓人印象深刻的成績，在 2025《英雄聯盟》世界大賽中更打破十年魔咒，帶領台港澳地區的隊伍重返淘汰賽舞台。不過，讓人可惜的是 CFO 在休賽期並無法順利讓八強陣容全員留下，日前也上傳了新中野組合 Peungyeon 與 Shad0W 的介紹影片。不過，這兩位中野組合在介紹影片中喜歡的遊戲風格完全不一樣，因此 CFO 在即將開打的新賽季能否順利磨合，也將是 2026 LCP 賽季的一大看點。
今年 21 歲的 CFO 戰隊新中路 Pungyeon 來自 LCK 賽區，上個賽季效力於 DNF 戰隊的二隊。而他也表示，加入 CFO 的契機是由於在休賽期中把握了 CFO 的測試機會，最後也順利入隊加盟。而談起自己的遊戲風格，Pungyeon 則表示，比起單純的團戰，自己更傾向於顧好自己的發育，並以此來進行遊戲營運，也希望能贏下 LCP 所有賽段的冠軍，前往所有官方國際賽事。
而來自中國 LPL 賽區冠軍 BLG 戰隊的 Shad0W 則稱讚，CFO 戰隊下路 Doggo 在世界賽的表現非常好，「因此也希望能多帶帶我！」，而他自己喜歡的遊戲風格是更偏向於團戰打架，也表示：「我會自帶體系，帶著隊友們一起去打架！」，可以說與中路 Pungyeon 偏好的風格完全不一樣。
也因此，在今年的 LCP 賽季中該如何磨合這對新中野的配合，讓 CFO 戰隊能夠持續坐穩 LCP 龍頭寶座，就要看 CFO 的 Wulala 與 Chawy 兩位教練的調教功力了，也肯定是 2026 LCP 賽季開打後的觀賽重點，看看 CFO 的新陣容能否繼續讓他們宰制聯賽。
