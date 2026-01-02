Yahoo奇摩遊戲編輯部

《英雄聯盟》CFO新中野遊戲風格截然不同！新賽季能否順利磨合，繼續稱霸LCP成最大看點

Yahoo奇摩遊戲編輯

對於《英雄聯盟》台港澳地區的粉絲們來說，已經過去的 2025 年無疑是感到榮耀、驕傲與可惜的一年。來自台灣的 CFO 戰隊代表 LCP 賽區出征三大國際賽事：初陣對抗賽、季中邀請賽與世界大賽都留下了讓人印象深刻的成績，在 2025《英雄聯盟》世界大賽中更打破十年魔咒，帶領台港澳地區的隊伍重返淘汰賽舞台。不過，讓人可惜的是 CFO 在休賽期並無法順利讓八強陣容全員留下，日前也上傳了新中野組合 Peungyeon 與 Shad0W 的介紹影片。不過，這兩位中野組合在介紹影片中喜歡的遊戲風格完全不一樣，因此 CFO 在即將開打的新賽季能否順利磨合，也將是 2026 LCP 賽季的一大看點。

(Credit:CFO)
(Credit:CFO)
今年 21 歲的 CFO 戰隊新中路 Pungyeon 來自 LCK 賽區，上個賽季效力於 DNF 戰隊的二隊。而他也表示，加入 CFO 的契機是由於在休賽期中把握了 CFO 的測試機會，最後也順利入隊加盟。而談起自己的遊戲風格，Pungyeon 則表示，比起單純的團戰，自己更傾向於顧好自己的發育，並以此來進行遊戲營運，也希望能贏下 LCP 所有賽段的冠軍，前往所有官方國際賽事。

而來自中國 LPL 賽區冠軍 BLG 戰隊的 Shad0W 則稱讚，CFO 戰隊下路 Doggo 在世界賽的表現非常好，「因此也希望能多帶帶我！」，而他自己喜歡的遊戲風格是更偏向於團戰打架，也表示：「我會自帶體系，帶著隊友們一起去打架！」，可以說與中路 Pungyeon 偏好的風格完全不一樣。

也因此，在今年的 LCP 賽季中該如何磨合這對新中野的配合，讓 CFO 戰隊能夠持續坐穩 LCP 龍頭寶座，就要看 CFO 的 Wulala 與 Chawy 兩位教練的調教功力了，也肯定是 2026 LCP 賽季開打後的觀賽重點，看看 CFO 的新陣容能否繼續讓他們宰制聯賽。

