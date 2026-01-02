《英雄聯盟》CFO新中野遊戲風格截然不同！新賽季能否順利磨合，繼續稱霸LCP成最大看點
對於《英雄聯盟》台港澳地區的粉絲們來說，已經過去的 2025 年無疑是感到榮耀、驕傲與可惜的一年。來自台灣的 CFO 戰隊代表 LCP 賽區出征三大國際賽事：初陣對抗賽、季中邀請賽與世界大賽都留下了讓人印象深刻的成績，在 2025《英雄聯盟》世界大賽中更打破十年魔咒，帶領台港澳地區的隊伍重返淘汰賽舞台。不過，讓人可惜的是 CFO 在休賽期並無法順利讓八強陣容全員留下，日前也上傳了新中野組合 Peungyeon 與 Shad0W 的介紹影片。不過，這兩位中野組合在介紹影片中喜歡的遊戲風格完全不一樣，因此 CFO 在即將開打的新賽季能否順利磨合，也將是 2026 LCP 賽季的一大看點。
今年 21 歲的 CFO 戰隊新中路 Pungyeon 來自 LCK 賽區，上個賽季效力於 DNF 戰隊的二隊。而他也表示，加入 CFO 的契機是由於在休賽期中把握了 CFO 的測試機會，最後也順利入隊加盟。而談起自己的遊戲風格，Pungyeon 則表示，比起單純的團戰，自己更傾向於顧好自己的發育，並以此來進行遊戲營運，也希望能贏下 LCP 所有賽段的冠軍，前往所有官方國際賽事。
而來自中國 LPL 賽區冠軍 BLG 戰隊的 Shad0W 則稱讚，CFO 戰隊下路 Doggo 在世界賽的表現非常好，「因此也希望能多帶帶我！」，而他自己喜歡的遊戲風格是更偏向於團戰打架，也表示：「我會自帶體系，帶著隊友們一起去打架！」，可以說與中路 Pungyeon 偏好的風格完全不一樣。
也因此，在今年的 LCP 賽季中該如何磨合這對新中野的配合，讓 CFO 戰隊能夠持續坐穩 LCP 龍頭寶座，就要看 CFO 的 Wulala 與 Chawy 兩位教練的調教功力了，也肯定是 2026 LCP 賽季開打後的觀賽重點，看看 CFO 的新陣容能否繼續讓他們宰制聯賽。
其他人也在看
《英雄聯盟》蟈神倒了！WE戰隊證實亞洲邀請賽神預測嘉賓蟈蟈已安詳離世引網友悼念
在去年的《英雄聯盟》職業賽季中，除了初陣對抗賽、季中邀請賽、世界大賽三大官方國際賽事之外，也舉辦了由中國三大直播平台 Bilibili、虎牙與鬥魚主辦，經過官方首肯同意的 2025《英雄聯盟》亞洲邀請賽。與其他國際賽事往往邀請賽區聯賽前幾名隊伍晉級國際賽的做法不同，2025《英雄聯盟》亞洲邀請賽邀請的是 LPL、LCK、LCP 這三個亞洲賽區中打不進世界大賽的隊伍參與。而當時掀起熱議的除了寫出「五強六強也比在家強」等超神文案的賽事宣傳片外，還有在比賽過程中竟用了蟈蟈來進行預測，掀起大家的討論。不過，日前負責接手照顧這隻蟈蟈的 WE 戰隊卻表示，蟈神已經於去年 12 月 19 日安詳離世，結束自己的蟲生。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
榮成 本公司網路資安事件說明
公開資訊觀測站重大訊息公告(1909)榮成-本公司網路資安事件說明1.事實發生日:115/01/022.發生緣由:本公司資訊系統遭受勒索病毒攻擊3.處理過程:本公司今日偵測到資訊系統遭受勒索病毒攻擊，立即啟動相關防禦機制與復原作業，目前所有資訊系統已在恢復當中。4.預計可能損失或影響:目前評估對公司營運無重大影響。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.改善情形及未來因應措施:本公司將持續密集監控，並強化網路與資訊基礎架構之管控，以確保資訊系統安全。7.其他應敘明事項:無。延伸閱讀：榮成 本公司從事衍生性金融商品交易達損失上限大陸工紙喊漲 造紙三雄添利 資料來源-MoneyDJ理財網Moneydj理財網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
《魔力寶貝：重返法蘭》線下活動台北快閃登場，完成任務送滿檔寵物與虛寶獎勵
SE 原廠正版授權 RPG《魔力寶貝：重返法蘭》於公測後展開線下互動企劃，官方近日宣布，將於台北市區推出期間限定的「魔力寶貝快閃塗鴉打卡牆」活動，邀請玩家走進現實街頭，體驗法蘭城魔力實體化的沉浸式氛圍。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前 ・ 2
《造紙股》榮成說明網路資安事件
【時報-台北電】榮成(1909)公告資訊系統遭受勒索病毒攻擊，立即啟動相關防禦機制與復原作業。目前所有資訊系統已在恢復當中，後續將持續密集監控並強化網路與資訊基礎架構管控，以確保資訊系統安全。 榮成表示，目前評估對公司營運無重大影響。（編輯：林家祺）時報資訊 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
預售、成屋同步量縮，專家： 2025 房市盤整， 2026 成關鍵年
2025 年台灣房市在政策調控、資金流向與市場信心交錯影響下，整體呈現「量縮價撐」的盤整格局。從預售屋到成屋市場，交易量明顯降溫，但房價尚未出現全面性修正，市場結構逐漸回歸以蘋果仁 ・ 4 小時前 ・ 1
星鏈2026年計劃降低衛星軌道 減少碰撞提升安全性
（中央社班加羅爾1日綜合外電報導）「星鏈」（Starlink）工程副總裁尼柯斯（Michael Nicolls）今天表示，Starlink將改變其環繞地球衛星的軌道配置，預計於2026年一年內陸續將運行高度約550公里的衛星降至480公里，以提升太空安全。中央社 ・ 2 小時前 ・ 2
IG負責人揭4大觀察：零死角精緻美學已死，2026年「原生粗糙」才是主流！
在AI技術使完美變得普及的時代，Instagram負責人Adam Mosseri提出，人們對日常生活中不修邊幅的內容越加渴求。數位時代 ・ 4 小時前 ・ 2
換SIM卡要報案？ NCC澄清是誤解
有媒體報導，因應打詐新規，國家通訊傳播委員會(NCC)現在規定，民眾若要更換門號須先到警局取得報案三聯單，挨轟擾民。對此，NCC今天(2日)發出新聞稿表示，相關內容恐有誤解。 NCC表示，去年上半年內政部警政署統計詐騙集團利用頻繁換門號或SIM卡訛詐民眾，為避免頻繁換卡成為詐騙破口，NCC於去年(2025年)9月26日修正公布「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」(以下簡稱KYC指引)，民眾於申請更換門號或SIM卡時提出說明及證明資料，由電信事業KYC風險審核後予以更換門號或SIM卡，以加強電信事業KYC責任，並無要求必須提供報案三聯單始可更換門號或SIM卡。 NCC補充，對於媒體所指稱內容，應是對NCC去年9月26日公布之指引內容有所誤解，NCC在該次指引內容修正時，對民眾更換SIM卡、換號等時，業者應參採用戶日常申換及使用紀錄，及民眾所提補發原因及證明資料等綜合評估風險，並非報導所載必須僅提供報案單。 另關於eSIM為一次性SIM卡，無換發或補發情形，NCC已於2日邀集業者溝通，再次澄清指引政策，呼籲業者應兼顧民眾日常需求及滾動調整實務執行情形。 NCC強調，為遏止用戶號碼或電信中央廣播電台 ・ 3 小時前 ・ 1
Faker傳奇榮耀再+1！韓國總統親頒體育界最高榮耀「青龍章」成電競圈第一人
對於全球《英雄聯盟》賽事的粉絲們來說，LCK 賽區 T1 戰隊的中路選手 Faker 無疑是最傳奇的一位選手。載他到目前為止的 12 年職業生涯中，10 次挺進世界大賽、8 次殺進了季中邀請賽，其中更帶領隊伍拿下了 6 次《英雄聯盟》世界大賽冠軍獎盃與兩次季中賽冠軍，更帶領韓國國家隊斬獲 2022 年亞運冠軍。而現在，這位電競傳奇選手也獲得韓國政府官方肯定，今（2）天獲韓國總統李在明頒發韓國體育界最高等級勳章「青龍章」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 1
NCC新制惹怒1／遺失SIM卡得先報案 NCC挨轟急找電信三雄聊聊
2026年初始，國家通訊傳播委員會（NCC）祭出的「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」就惹議，今（2）日傳出，倘若消費者若遺失SIM卡，恐得先至派出所報案取得三聯單，再以此三聯單證明才能補卡。而今日一早，本刊也走訪電信三雄的直營門市，獲得的答案也的確如此。而引發眾怒的NCC也忙著解釋，表示證明方式不是只有到警局報案一途，也火速找中華電、台灣大與遠傳於今日下午就到NCC討論。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 2
新年就送遊戲大作！Epic Games《全軍破敵 三國》限時免費領
到了 2026 年，PC 遊戲平台 Epic Games Store 繼續準備免費遊戲送給全球玩家。今（2）天 Epic Games Store 宣布了新一波的免費遊戲名單，分別是策略遊戲大作《全軍破敵：三國》與太空射擊遊戲新作《無主星淵》，直到 1 月 9 日前只要登入 Epic Games Store 平台就能免費收入收藏庫！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
打詐新規挨轟擾民！傳遺失SIM卡「先報警才能換新」 NCC回應了
即時中心／黃于庭報導國家通訊傳播委員會（NCC）修正《電信事業提供電信服務風險管理機制指引》，去（2025）年12月30日正式上路。有報導稱，未來門號不能想換就換，若SIM卡遺失，必須先到警局報案取得三聯單，方能補卡；要是SIM卡毀損，則須出示舊卡，外界紛紛質疑該政策擾民。對此，NCC澄清，報載內容恐有誤解，並無要求必須提供報案三聯單。民視 ・ 2 小時前 ・ 2
SIM卡更換補發惹議 NCC：極端情形下才會要求報案單
（中央社記者趙敏雅台北2日電）NCC修正「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」，有媒體報導指稱，民眾若遺失SIM卡，須先至派出所報案，取得遺失證明後才能補卡。NCC澄清，未規定民眾要提供報案三聯單才可換卡，而是希望電信業者落實KYC（認識你的客戶）風險審核，視用戶風險高低採取彈性作法。中央社 ・ 1 小時前 ・ 1
NCC新制惹怒2／分手想換新手機號碼重新開始？ NCC：抱歉，請出示證明！
為了配合打詐，國家通訊傳播委員會（NCC）端出的「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」，不僅要求SIM卡遺失補辦得有「證明資料」，得至警局領取證明，甚至於新年度想要換號碼也得提供「證明資料」，這下讓不少消費者感到傻眼！鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 1
AI熱潮推升記憶體價格 智慧型手機與電腦恐漲價
（中央社紐約2日綜合外電報導）市場研究暨分析機構「國際數據資訊」（IDC）和市場研究機構Counterpoint Research指出，記憶體供應正逐步從手機市場轉向支援人工智慧（AI）技術相關應用，導致記憶體價格上漲，進而推升今年智慧型手機與個人電腦售價。中央社 ・ 5 小時前 ・ 3
迎接 2026 年最棒禮物！《英雄聯盟》傳奇 Uzi 升格二寶爸迎公主出生
中國《英雄聯盟》傳奇選手 Uzi 在結束自己 11 年的選手生涯之後，轉型成了《英雄聯盟》的遊戲實況主，與妻子婷婷、自己的孩子回歸了家庭生活。而在 2026 年跨年前夕，Uzi 的第二個小寶貝也等不及的想與大家一起迎接新年，昨（31）天 Uzi 帶來自己的女兒終於順利出生的喜訊，並且也引許多在選手時期一起合作過的隊友與對手們祝賀，歡迎新生命的到來。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 7 小時前 ・ 2
富宇建設反詐騙聲明：無對外招攬投資及銷售建築以外產品
富宇建設今(2)日發布新聞稿指出，日前接獲民眾反映，疑有不肖人士冒用公司名片和公司名義，以「+886」電話等方式聯繫民眾，並以非公司人員名義進行投資邀約、招攬款項、銷售非富宇建設公司產品等疑似詐騙行為。為避免民眾受誤導並防範詐騙，富宇建設呼籲民眾提高警覺，避免受騙。中時財經即時 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
台電2026小額綠電首度採申購制 主打短期轉供
（中央社記者曾智怡台北2日電）台電今天宣布2026年小額綠電正式開賣，相較於過去採投標競價購買方式，這次首度開放申購制，且為貼近企業短期綠電需求，今年產品主打短期轉供，推出「1年型」以及2個月的「選月型」商品，每度電價格介於新台幣5.8元到6.3元。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
2奈米手機 三星S26首發
台積電與三星已量產2奈米晶片，智慧手機處理器生產製程也從3奈米跳升至2奈米，三星本季將發表Galaxy S26系列，有望...聯合新聞網 ・ 13 小時前 ・ 3
逃離餐飲業輪班地獄！ 她轉職私廚「型態大翻轉」 驚人年收曝光
在工時長、壓力高幾乎成為常態的餐飲業中，是否真的只能用健康與生活，換取一份薪水？這個問題，33歲的迪亞茲（Cintia Diaz）給出了不同答案，她離開餐廳體制，轉型為私人主廚後，不但重新掌控時間，收入甚至與過去相差無幾，引發不少人對工作型態的討論。EBC東森財經新聞 ・ 2 小時前 ・ 發起對話