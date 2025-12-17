《英雄聯盟》CFO新打野Shad0w是義大利人！網盤點台灣必勝客特別披薩：「夏威夷已算仁慈」
通常而言，義大利人給大家的印象之一就是他們非常驕傲於自己的料理文化，因此對於披薩、義大利麵等來自義大利的料理他們也都有著自己的堅持。不過，台灣必勝客這幾年來開發過許多讓人感到特別的披薩，每次推出新口味後都讓網友們印象深刻，也讓許多關注《英雄聯盟》LCP 賽區轉會期動向的網友們在昨（16）天 CFO 戰隊宣布來自來自義大利的新打野 Shad0w 會不會真的受不了，掀起熱議。
在《英雄聯盟》LCP 賽區今年上演大驚奇的 CFO 戰隊沒有順利留下世界大賽八強陣容之後，昨（16）天他們也正式宣布新賽季的打野將由今年效力於 LPL 賽區 BLG 戰隊的 Shad0w 補上 Junjia 離隊的空缺，並肩作戰明年賽季。不過，由於 Shad0w 本身的國籍其實是義大利人，因此也讓網友們想起台灣必勝客過去開發過的那些特別披薩們，擔心 Shad0w 來台灣之後的文化衝擊。
有人就提到，最近必勝客剛好推出活動，讓義大利人憑護照去門市兌換就能免費獲得一個超級夏威夷大披薩，推薦或許可以先讓 Shad0w 先嘗試網路迷因「加鳳梨的夏威夷披薩」。不過，也有網友馬上細數過去台灣必勝客的豐功偉業：「QQ黑糖珍奶大比薩」、「香菜豬血糕五更腸旺披薩」、「台味第一讚鹽酥雞披薩」、「大腸蚵仔披薩」，對比之下竟讓許多網友笑回「夏威夷披薩好像很仁慈...」
也有人笑稱，「真的太殘忍了」、「打輸就強迫吃夏威夷披薩」，還有人細數過去台灣出現過的那些特別口味：榴槤臭豆腐、芝心雙粿草仔龜、爆米香跳跳糖、雞米花鳳梨...，猜想 Shad0W 來台灣之後，「看到必勝客應該會氣死！」，讓 Shad0w 在還沒來到台灣正式入隊前就意外掀起了熱議，但也希望他來到台灣之後能夠品嘗到更多的台灣美食。
