《英雄聯盟》CFO新輔助Orca只待兩週閃電離隊？網震驚：還沒打就被踢

《英雄聯盟》台灣隊伍中信飛牡蠣 CFO 又出事！在 2025 世界賽拿下八強後，隊伍直接解體，包含 Driver、JunJia、HongQ、Kaiwing 都走人，只剩 Rest 與 Doggo 留在隊中，而在好不容易湊齊新陣容後，沒想到新輔助 Orca 被爆出已經不在合約資料庫中，只待了兩個禮拜就走人。

說好的明年賽場上見也沒了（圖源：CFO）

CFO 在輔助 Kaiwing 離隊後，於 12 月 17 日宣布由 Orca 加入，也拍了歡迎影片，後續 CFO 再於 12 月 30 日時宣布了二隊選手 2274 晉升一隊的消息，原本眾人以為會是 Orca 與 2274 輪替上場，沒想到網友發現 Orca 已經被除出合約資料庫，只待了兩個禮拜就閃人。

目前 CFO 並未出面說明原因，引起各界猜測，不過有一說 Orca 的下一家可能已經找好，會是取代 PSG Talon 的澳洲隊伍 GZ，根據 GZ 老闆的說法，隊伍會於 1 月 2 日時宣布陣容。