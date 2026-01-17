《英雄聯盟》CFO新陣容還在磨合！遭BD絕殺不敵GAM直落二吞敗

《英雄聯盟》亞太 LCP 賽區 2026 第一賽季第二天迎來的是台灣霸主 CFO 與越南人氣隊伍 GAM 的對決，同樣都是轉會期選手有大幅變化的隊伍，被拆散八強班底的 CFO 攜手前 BLG 打野 Shad0w、韓國中路 Pungyeon 以及二隊年輕新人輔助 2274 出戰；GAM 則是在越南兵長 Levi 退休後找來新打野 Draktharr、輔助 Taki 助陣。兩支黃色狹路相逢，有新人又有外援的 CFO 整體磨合似乎還未達到理想狀態，面對 GAM 的瘋狂進攻完全落入被動，終場 GAM 直落二率先拿下賽季首勝。

兩邊都是新陣容（來源：LCP）

首局 8 分鐘兩隊爭奪虛空幼蟲 2274 出鉤結果被藍寶烤熟讓 CFO 陷入 3 打 4 劣勢，幸好 GAM 打完團戰追擊過深衝進 CFO 藍區讓 Pungyeon 有機會配合 Rest 收割，加上同時 Doggo 下路單殺 Artemis 所以 CFO 在 10 分鐘獲得了微幅的經濟優勢。只是一波團戰失利很明顯阻擋不住 GAM 的進逼，15 分鐘 CFO 在上半部河道蹲到 Taki 但沒注意到 Draktharr 與 Aress 在側面包夾，付出了兩顆人頭的代價。進入中期 CFO 眼看經濟已經被 GAM 拉到兩千塊於是由 Pungyeon 擔任箭頭配合 2274 尋找抓人機會，一度有所成效，只是 GAM 在 27 分鐘水龍團戰打出 0 換 3 並取得巴龍後風向就難以翻轉了。CFO 力挽狂瀾至 36 分鐘還是被 GAM 搶下第一局。

Taki 總是能鎖定 CFO 後排（來源：LCP）

第二局前期依然是 GAM 主動出擊，不過吸收第一局經驗的 CFO 在幾次碰撞裡都有快速反應過來完成反殺，奈何團戰的站位、溝通不良還是讓 CFO 在 20 分鐘時落後 GAM 兩千塊錢。遊戲時間 25 分鐘 GAM 龍魂團戰 2274 妮可試圖切入 GAM 後排但被 Taki 娜米停在原地，眼看 Shad0w 利用空檔拿到小龍 Kiaya 跟 Aress 直接選擇硬開 Doggo，輸出倒地的 CFO 抵擋不住 GAM 被打出 0 換 4，接著 GAM 一鼓作氣再拿巴龍把經濟拉開到八千塊錢。

Doggo 被重點關照（來源：LCP）

即便 GAM 已經推到自家門牙塔，CFO 還是在 30 分鐘的小龍團戰裡由 Rest 賽恩主動上前跟隊友一起拿下 1 換 4；迷航的 2274 也在 33 分鐘與 Rest 兩面包抄收掉 GAM 野輔。經濟已經快要追平的 CFO 想吃巴龍，GAM 趁他們在巴龍池滯留的機會直接上演 BD，家裡只有 Pungyeon 阿祈爾的 CFO 根本阻止不了他們。終場 GAM 以一個非常戲劇化的方式收下勝利，CFO 則是暫時與同樣小場戰績 0 勝 2 敗的 SHG、DFM 並列第六，他們的下一場比賽要等到 23 號。