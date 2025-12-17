《英雄聯盟》CFO最後中路是他？韓網爆料...FAK有望接手PSG空缺
2025《英雄聯盟》職業賽季的轉會期進入尾聲，太平洋 LCP 賽區中，來自原本台港澳賽區的兩支隊伍：今年上演大驚奇，一路殺進世界大賽八強的 CFO 無法留下八強陣容、PSG 戰隊由於欠薪問題，財務狀況不佳而被 Riot 公告終止雙方合作協議，從 LCP 中除名，讓許多台港澳的粉絲都擔心明年該支持 LCP 賽區中的哪支隊伍。不過，昨（16）日有新爆料消息傳出，CFO 的 2026 年新陣容已經大致底定，而 PSG 戰隊離開聯賽後的名額空缺預計有望由賽區整併前同樣在 PCS 聯賽奮戰的 FAK 戰隊接手重返一級聯賽。
昨（16）天韓國論壇 fmkorea 流出了關於明年《英雄聯盟》LCP 賽區的陣容爆料，最受 LCP 台灣粉絲們關注的 CFO 戰隊在之前宣布輔助 Kaiwing、打野 Junjia、中路 HongQ 與上路 Driver 接連離隊後，除下路 Doggo 合約仍未到期外，近期連日來宣布了上路 Rest 成功續約、打野引進前 BLG 打野 Shad0w 與輔助選擇簽下之前在 DCG 效力的 Orca。最後的中路選擇上被爆料將簽下從 2021 年開始就在 LCK 賽區次級聯賽打滾的 Pungyeon，另一名上路選手也可能會讓自家二隊上路 Zkai 升上一軍，組成 2026 年的新陣容。
在其他隊伍的部分，MVKE 在 Shogun、Sty1e 離隊後，可能會選擇補進 Team Flash 的下路 Puddin，而日本 DFM 戰隊在中路老將 Aria 離隊後，可能會讓二隊中路 Citrus 升上一軍，來到 LCP 競爭。
除此之外，SHG 戰隊已經確認全員續約，TSW 的輔助 Taki 換新東家，加盟GAM 挖走，也讓 TSW 選擇了新輔助 Bie 正式加盟，而透過升降賽新加入 LCP 賽區的 DCG 戰隊也將以他們目前的陣容，上路 Flauren、打野 665、中路 HongSuo/Xiaoxiang、下路 Feng 與輔助 ShiauC 登上 LCP 舞台，重回一級聯賽。
而爆料也指出，由於 Talon 戰隊爆發財務與欠薪問題，被 Riot 終止合作、離開 LCP 賽區後多出來的隊伍名額可能會由之前參與 PCS 聯賽的香港隊伍 FRAK Esports（FAK）回歸接手，不過由於 FAK 之前也同樣爆出過財務問題，因此 Riot Games 還在謹慎考慮中。
