《英雄聯盟》CFO止步八強感謝粉絲，前韓國中路Gori送祝福：人生中最棒的隊伍

2025《英雄聯盟》世界賽四強已經有兩名隊伍已經出爐，下半部的 GEN 與 KT 無論誰勝出都將創造歷史，來自台灣的 CFO 昨日雖以直落三敗北，不過帶領賽區睽違十年前進八強已經讓不少人相當感動，而在 CFO 感謝粉絲的貼文中，有一名前成員也送上祝福，那就是前韓國中路 Gori！

Gori 待過那麼多隊伍，最愛 CFO（圖源：CFO）

CFO 昨晚遭淘汰後，在社群感謝粉絲支持，在 X（推特）的推文中出現了隊伍前韓國中路 Gori 留言大讚 CFO：「我人生中最棒的隊伍 辛苦了」，讓不少人驚訝：「原來他對 CFO 評價這麼高」、「Gori 哥很挺欸」、「還是用中文打的」、「Gori 哥當初錯怪你了」、「We are family 不是說說的」、「太有愛了吧」、「Gori 哥是對的，071 害人不淺」、「當初背鍋還是愛 CFO」。

Gori 曾在 2022 年夏季賽短暫效力於 PSG Talon，並在 2023 年底加盟 CFO，2024 年未能出國後離隊。目前則是效力於歐洲的 ULF Esports。