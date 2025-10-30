《英雄聯盟》CFO止步八強感謝粉絲，前韓國中路Gori送祝福：人生中最棒的隊伍
2025《英雄聯盟》世界賽四強已經有兩名隊伍已經出爐，下半部的 GEN 與 KT 無論誰勝出都將創造歷史，來自台灣的 CFO 昨日雖以直落三敗北，不過帶領賽區睽違十年前進八強已經讓不少人相當感動，而在 CFO 感謝粉絲的貼文中，有一名前成員也送上祝福，那就是前韓國中路 Gori！
CFO 昨晚遭淘汰後，在社群感謝粉絲支持，在 X（推特）的推文中出現了隊伍前韓國中路 Gori 留言大讚 CFO：「我人生中最棒的隊伍 辛苦了」，讓不少人驚訝：「原來他對 CFO 評價這麼高」、「Gori 哥很挺欸」、「還是用中文打的」、「Gori 哥當初錯怪你了」、「We are family 不是說說的」、「太有愛了吧」、「Gori 哥是對的，071 害人不淺」、「當初背鍋還是愛 CFO」。
我人生中最棒的隊伍 辛苦了
— Gori (@lol_Gori) October 29, 2025
Gori 曾在 2022 年夏季賽短暫效力於 PSG Talon，並在 2023 年底加盟 CFO，2024 年未能出國後離隊。目前則是效力於歐洲的 ULF Esports。
其他人也在看
《英雄聯盟》世界賽KT不給CFO機會！BDD勉勵後輩HongQ：輸了不要太沮喪
2025《英雄聯盟》世界賽今天的八強賽由 CFO 出戰 KT，最終由 KT 以強大的實力直落三晉級，接下來要與 GEN 對決。而一直是 HongQ 偶像的 KT 中路 BDD 在賽後也勉勵這位後輩：「不要因為今天輸了就太沮喪，繼續進步、變得更好」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
英雄聯盟CFO戰隊無緣再寫紀錄世界賽止步八強 Chawy肯定選手：已達成目標
中信飛牡蠣電競戰隊（CTBC Flying Oyster，簡稱CFO）今（29日）在2025英雄聯盟世界大賽八強賽中，未能突破韓國隊伍KT（KT Rolster）的銅牆鐵壁，止步八強。選手坦言，世界賽的強度讓他們感受到壓力，雖然無緣再往前一步，但每一場賽事帶來的經驗只會幫助隊伍成長，未來仍有機會「殼以」繼續挑戰世界舞臺。太報 ・ 22 小時前
《英雄聯盟》CFO世界賽八強止步，隊長Doggo首發聲...隊中僅2人合約到明年
2025《英雄聯盟》世界賽今日 CFO 不敵 KT 以 0：3 惜敗八強賽，雖然拼盡全力但對方仍技高一籌，不少人都覺得惋惜，但也已突破十年未曾達過的新成績，而隊長 Doggo 賽後也在社群首發聲：「明年繼續努力」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
產業南移趨勢確立！ 賴正鎰：台中企業增幅六都之冠
根據經濟部工商登記資料統計，截至今年8月底止全台公司登記家數達80萬家，其中，台中市就多達12萬家，較去年同期增加3,500家，年增率2.9%，等於平均每天都有近10家新公司成立。EBC東森財經新聞 ・ 22 小時前
NBA/狀元扛大旗！獨行俠戴維斯傷退 「旗子哥」雙十馴服溜馬
名副其實！選秀狀元「旗子哥」佛拉格（Cooper Flagg），近來連續繳出好表現，美國時間30日在主場對戰溜馬，隊上老大哥戴維斯第1節就傷退，他整個扛起勝敗大旗，繳出15分、10籃板助隊取勝。中天新聞網 ・ 1 天前
獨／《英雄聯盟》世界賽TES淘汰LEC最後希望G2！Hans Sama感到遺憾，揭選角與出裝背後思路
2025《英雄聯盟》世界大賽今（30）天的八強賽由重返八強的 G2 對陣地主 LPL 賽區的 TES 戰隊。結果雖然 G2 拿下第二局比賽扳平比數，也祭出了打野埃爾文、中路星朵拉等特別選角，但最後還是不敵 TES 遭到淘汰，結束 LEC 賽區這次世界大賽的征程，也確定四強又只有 LPL、LCK 兩大強權賽區了。賽後 G2 下路 Hans Sama 也與 Yahoo奇摩遊戲電競分享，表示的確感到遺憾，但他也為他們這一年來的努力而自豪，並且也與我們分享，今天他的達瑞文出裝思路。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 19 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
簡廷芮遭影射早知道粿粿、王子婚外情！ 發聲明切割：一段時間未聯繫
王子邱勝翊、粿粿近期陷入婚外情風波，由於范姜彥豐在影片中指出，妻子是因為美國旅遊回來後態度生變，連帶的同行友人都被懷疑。其中，「最美校花」簡廷芮遭受波及及影射，31日發出聲明，表示許多狀況，也是從新聞上得知，「希望大家不要過度解讀。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 6 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 8 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
李㼈兒子進軍演藝圈！ 首度公開亮相「神複製爸爸帥樣」
演員李㼈以戲劇《親戚不計較》廣受臺灣大眾熟知，近來他為了女兒李紫嫣主演的電影《突破：三千米的泳氣》，上遍各大單位宣傳。除了女兒亭亭玉立，李㼈兒子李奕龍同樣透過節目《成仁高中偵探社》，首度以個人身分出現在螢光幕前。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 43 分鐘前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 1 天前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
傳寶佳開「破壞價」搶客 區域同行叫苦？ 內行人：小建商恐被踢出市場
傳寶佳開「破壞價」搶客 區域同行叫苦？ 內行人：小建商恐被踢出市場EBC東森新聞 ・ 4 小時前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前