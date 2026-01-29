《英雄聯盟》CFO直落二輕取SHG！2274談一級聯賽心得與溝通問題：「隊友們會習慣我的中文！」

2026《英雄聯盟》LCP 賽區今（29）日進入第三週賽事，下半場比賽 CFO 戰隊出戰日本戰隊 SHG，結果第一局比賽 CFO 新秀 2274 的輔助波比在團戰中就立大功，幫助隊伍滾起雪球收下第一局勝利，第二局比賽也成功擺脫 SHG 的糾纏，直落二取得這個賽段的第三勝。賽後 2274 也接受 Yahoo奇摩遊戲電競的賽後訪問，與我們分享目前在一級聯賽賽場上的心得，以及第二局比賽他們能夠順利擺脫對手糾纏、贏下勝利的關鍵，聊到目前隊伍的溝通問題時，也笑回：「我的中文沒救了，隊友們會習慣！」

Yahoo奇摩遊戲電競：哈囉 2274，第一年來到了一級聯賽的賽場上，與你之前的預想比起來，感覺怎麼樣呢？有感到不同，或者意料之外的地方嗎？

CFO 2274：我之前沒打過線下的比賽，來到一級聯賽是我第一次來線下打，所以就感覺到眼前有很多觀眾不太適應，特別是初登場的時候。但後來就調整好了，因為這件事必須習慣。

Yahoo奇摩遊戲電競：是感到緊張嗎？

CFO 2274：不太會緊張，就是額外的燈光、音效之類的，是我之前沒體驗過的。

Yahoo奇摩遊戲電競：說到觀眾，到現場支持你們的觀眾中，有沒有什麼讓你印象深刻的事情？

CFO 2274：印象深刻...就是我每天比賽完，都會被發到 Threads 上面，讓我感到有些驚喜。

Yahoo奇摩遊戲電競：你的搭檔隊長 Doggo 也是職業賽場上的老將了，去年更挺進世界賽八強。平常在與他搭檔時會感到壓力嗎？你們這對「老帶新」組合是怎麼磨合的呢？

CFO 2274：我自己不太有壓力，他也沒給我太多壓力，總是嘗試著耐心教我那些我不知道的東西，也不太會兇我。他教我很多，所以我也能進步很多。

Yahoo奇摩遊戲電競：Chawy 教練與 Doggo 都有告訴我們你們目前碰到了溝通問題需要磨合，我也有從 CFO 的影片中看到你的中文...，你覺得目前隊伍整體的溝通狀態是否正在逐漸變好呢？

CFO 2274：感覺我的中文沒有變好...倒是中路的中文有變好，我感覺我的改不太掉啊（笑），他們應該習慣之後就聽得懂我講的話了，就讓他們習慣一下吧！

Yahoo奇摩遊戲電競：你是從次級聯賽被拉上一軍的，到目前為止，覺得 LCP 賽場的強度與 PCS 的差距有多大，現在對於 LCP 賽場的適應情況怎麼樣？

CFO 2274：強度差距確實算蠻大的，因為以前也沒打過實力這麼強勁的訓練賽對手。但我覺得我的強度有跟上，不會落後太多，感覺我發揮得也算是蠻不錯的。

Yahoo奇摩遊戲電競：說到次級聯賽的實力差距，因為你們的中路 Pungyeon 也是從 LCK 賽區的次級聯賽過來的，從他身上的表現看起來，你覺得 LCP 與 LCK 兩個賽區的次級聯賽差距是多少？

CFO 2274：差距應該很大很大，因為我之前在次級聯賽也有跟韓國次級聯賽的對手打過，基本上就是被完虐，玩不了一點遊戲。

Yahoo奇摩遊戲電競：今天第一局比賽你的波比在龍區的團戰扛住了對手的進攻，直接幫 Rest 打出巨大優勢，滾雪球帶走比賽，那時候你心中是怎麼想的，才能打出這麼亮眼的操作呢？

CFO 2274：那時候因為對面每一個都有衝到臉上的技能，所以我就直接拿出波比，因為我知道選了一定贏。選完之後我就在思考對面有哪些突進技能是我必須要注意的，在團戰中就特別關注這些技能，團戰就會贏了。

Yahoo奇摩遊戲電競：第二局比賽你們受到了 SHG 的糾纏，但最後仍然能夠擺脫對手，順利以直落二拿下勝利的關鍵是什麼？

CFO 2274：因為他們的陣容對我們的路西恩沒有太大的威脅，即便我們前面對線崩了，但中期還是可以靠路西恩-娜米組合找很多機會消耗對手，他們其實沒什麼還手能力。所以就隨著時間過去，我們的組合就能更好贏下來。

Yahoo奇摩遊戲電競：到目前為止，你對於自己在 LCP 賽場上的表現滿意嗎？對於第一個一級聯賽賽季的目標是什麼？

CFO 2274：還不算太滿意，畢竟我在比賽中還有很多能做得更好的地方。至於目標的話，就是先出國吧！畢竟想出國去打看看比賽！

Yahoo奇摩遊戲電競：你們與目前並列龍頭的 DCG 將在後天正面交手，你認為該如何準備對決他們的輔助老將 ShiauC？

CFO 2274：我之前在次級聯賽也有碰過他，所以我大概也知道他們下路組合會玩些什麼英雄，也會告訴我的夥伴 Doggo，說不定我們就能有效反制他們！

Yahoo奇摩遊戲電競：在自己第一年的一級聯賽賽季，對於成功搶下國際賽代表權這件事，目前你有多少信心呢？

CFO 2274：目前的話，大概六、七成吧！因為我們現在越來越好了！

