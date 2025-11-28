《英雄聯盟》CFO確認教練Chawy續約！再戰一年但粉絲憂「巧婦難為無米之炊」

《英雄聯盟》台灣 CFO 在世界賽後陸續宣布 HongQ、JunJia、Kaiwing 等人離隊後，今（28）日終於有好消息，與教練「大將」Chawy 續約一年，再戰 2026。

CFO 教練 Chawy 確認續約一年（圖源：LoL Esports）

中信飛牡蠣 CFO 中午宣布與教練 Chawy 續約消息，合約仍待 Riot Games 審核中。不過由於隊伍核心幾乎都已離隊，根據合約資料庫，目前僅剩下路 Doggo 合約至 2026 年，以及尚未確定是否續約的上路 Driver，另一名上路 Rest 雖然並未官宣，但目前已經被移除合約資料庫中。

目前 CFO 的新陣容不確定會長怎樣，不過在續約消息底下有不少粉絲都擔心大將「巧婦難為無米之炊」，更有人笑說要 Chawy 自己下場打。完整的陣容可能要再等一陣子才能知曉了，若從去年的時程來看，可能會於 12 月中公布 2026 年的選手陣容。