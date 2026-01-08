《英雄聯盟》Orca動向塵埃落定！CFO宣布離隊轉投GZ重回一級聯賽

在今年的《英雄聯盟》休賽轉會期中，2025 年上演大驚奇的 LCP 賽區王者 CFO 戰隊由於無法順利留下世界賽八強陣容，因此他們的一舉一動都吸引了粉絲們關心，紛紛期待 CFO 將會以什麼陣容征戰 2026 年賽季。而在去年 12 月 30 日，CFO 在官宣新輔助 Orca 加盟後又宣布將二隊輔助 2274 拉上一隊，就引起許多人猜測 Orca 是否試訓不順。結果今（8）天 CFO 正式宣布由於雙方合作並未發揮到理想狀態，因此結束合作，而取代 PSG 戰隊名額重返太平洋一級聯賽賽場地 GZ 戰隊也馬上宣布 Orca 加盟，轉投新東家。

(Credit:CFO/Ground Zero/編輯合成)

在去年 12 月 17 日，CFO 正式宣布新輔助 Orca 加盟，取代 Kaiwing 離隊空缺後的兩個禮拜，12 月 30 日 CFO 又選擇將二隊輔助 2274 拉上了一軍，當時就引起了許多粉絲開始討論 CFO 在 2026 年賽季的先發輔助到底是誰。而後，CFO 也被發現，有悄悄將 Orca 移出《英雄聯盟》職業電競的全球合約資料庫（GCD），似乎就已經預示著雙方合作不順。

而就在今（8）天，CFO 正式發文公告，經過雙方審慎考量，目前的合作方式並無法上雙方發揮到理想狀態，因此決定結束本次合作。而後，新加入 LCP 賽區的 Ground Zero（GZ）也馬上宣布，Orca 將加盟 GZ 戰隊，睽違一年之後再度回到一級聯賽的舞台上。