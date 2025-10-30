《英雄聯盟》CFO老將Kaiwing達個人里程碑！九年生涯成第11位國際賽1000助攻選手
2025《英雄聯盟》世界大賽正在火熱進行淘汰賽階段，今年屢次上演大驚奇，帶領台港澳賽區重返世界賽八強的 CFO 戰隊遺憾在昨（28）天不敵強敵 KT，遭直落三止步八強，結束今年的驚奇之旅。不過，對於輔助 Kaiwing 來說，他也達成了個人里程碑，在成為職業選手 9 年後達成生涯國際賽 1000 助攻紀錄。
CFO Kaiwing 生涯的第一場國際賽事是 2017 年效力於 HKA 時，成功與隊友一起打進了當年的世界大賽。而後，這位沙場老將先後挺進了 2019、2020、2021、2025 年世界大賽、2022與 2025 年的季中邀請賽與今年的全新國際賽事初陣對抗賽與電競世界盃，更入選了 2022 年的香港《英雄聯盟》亞運代表隊，可說是國際賽場的常客，並且也在今年發揮自己的經驗優勢，與 CFO 的隊友們不斷上演大驚奇。
A HUGE milestone for Kaiwing! #Worlds2025 pic.twitter.com/cTH8q0mStT
— LoL Esports (@lolesports) October 29, 2025
而就在昨（29）天官方認證，Kaiwing 在出道 9 年後達成國際賽 1000 助功成就，是第十一位達成這個紀錄的選手，也再度證實了這位已經 29 歲的老將直到現在仍然有頂級實力，並讓人期待接下來 Kaiwing 又會繼續挑戰什麼紀錄，繼續帶台港澳的《英雄聯盟》粉絲們走向更高殿堂。
