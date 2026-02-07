《英雄聯盟》DCG再度上演讓一追二戲碼！Feng揭擅長逆轉原因，談國際賽：「看我們還能帶來多少驚喜！」
2026《英雄聯盟》LCP 賽區例行賽今（7）天進入第一賽段例行賽倒數第二天，上半場比賽從次級聯賽殺回 LCP 的 DCG 戰隊又發揮了他們的超強韌性，繼續上演讓一追二擊敗 GAM，將有望坐穩 LCP 龍頭寶座。賽後 DCG 下路 Feng 也接受 Yahoo奇摩遊戲電競專訪，分享他們比起其他隊伍更擅長打出逆轉戲碼的原因，而談到今年國際賽的展望，他也表示，「就看我們還能給大家多少驚喜！」，也特別感謝粉絲們的支持，讓他印象深刻，也是他們能有現在好成績的原因。
Yahoo奇摩遊戲電競：哈囉 Feng，好久不見！再度回到一級聯賽的舞台上，這個 LCP 賽區的舞台對你來說意味著什麼？
DCG Feng：首先是一個證明自己的機會，我也想知道我這幾年到底有沒有進步、努力是不是有收穫的。然後也是一個繼續提升自己的環境，跟 LCP 的隊伍碰撞可以讓我學到很多，對於提升自己也蠻有幫助。
Yahoo奇摩遊戲電競：你們等於是被丟到次級聯賽之後又成功殺了回來，現在甚至跌破大家眼鏡，有機會問鼎龍頭寶座。那麼對你們來說，今年賽季的目標、與想證明的東西是什麼？
DCG Feng：其實對我來說，我更多的是專心在遊戲內容上，想要在面對 GAM、CFO 這些隊伍時也能打出好的遊戲內容，就只是為了這個目標不斷在努力，並沒有放太多心思在聯賽名次上。
Yahoo奇摩遊戲電競：聊到今天的比賽，從第二局你的法洛士開始，總是能站出來帶領隊伍拿下團戰與比賽的勝利，你覺得是因為比較慢熱，局數越打越多會發揮得越來越好嗎？
DCG Feng：我確實比較慢熱，通常在第一局腦子都會轉得比較慢一點。然後只要第一局沒什麼問題，第二局之後就會更進入比賽狀況，腦子轉得比較快，所以也感謝隊友可以幫我 Cover 住第一局。
Yahoo奇摩遊戲電競：今天的比賽對你們來說，又是另一場讓一追二的比賽。你們是不是真的比其他隊伍更熟悉先落後，然後逆轉比賽的劇本？
DCG Feng：我覺得與其他隊伍更大的差別是心態。之前在次級聯賽也打過許多讓二追三與 BO5 生死局，輸了就要回家那種。經過那次經驗之後，就更能平常心的看待 BO3、BO5 的最後一局，那次經驗對我來說幫助很大。
Yahoo奇摩遊戲電競：那麼在今天的比賽中，你們主要是調整了什麼，才能順利翻盤，拿下比賽呢？
DCG Feng：我們調整了選角方向，不過具體而言調整的也不多，因為第一局比賽其實是因為我失誤太多，不然還是能拚的。
Yahoo奇摩遊戲電競：從這個賽段的比賽中，可以發現你與之前相比會更敢拚操作了。讓人印象深刻地尤其是上次與 CFO 交手時，你與 Doggo 的互相拚槍。為什麼今年會有這樣的風格改變？與你去年在次級聯賽的歷練是不是有關係呢？
DCG Feng：其實我一直以來都希望我自己是一位敢吃風險的 AD 選手。我喜歡站一些高風險高報酬的位置，從我成為職業選手以來都是這樣要求自己的。但可能在之前剛開始時，只有高風險沒有高報酬，自己的操作又不支持我能站在那些位子，所以大家就會看起來我很送。不過在去年次級聯賽的時候，我有特別去找到自己的定位，特別認真的去磨練這一塊，並嘗試去找到那些看似危險、其實很安全的位置。所以今年也算是努力的成果有些收穫吧，但仍然不夠，還得玩得更好。
Yahoo奇摩遊戲電競：以及就是，為什麼你們總是看起來，隨著比賽越打打越多局，你們並不會疲倦，反而是越來越強？
DCG Feng：很大的原因還是之前那一個 BO5 的關係，大家都能夠以平常心看待每一局遊戲，不會因為當下壓力或上一局的失誤去影響到決勝局，這可能也是我們能展現強大韌性的原因。
Yahoo奇摩遊戲電競：回到一個月前，接下來這個問題可能沒多少人相信。但現在我想問的是，對於接下來的初陣對抗賽你們有多少把握？展望今年的三個國際賽事，有什麼期待？
DCG Feng：當然我們還是會以每個國際賽為目標去努力，去認真準備每一場比賽。就看我們能夠走到哪一步、能夠再給各位多少驚喜吧！
Yahoo奇摩遊戲電競：我相信你也看到很多粉絲會到現場去支持你們，有沒有什麼想與他們說的？
DG Feng：真的很謝謝你們從一直以來從 PCS 到現在 的支持。能從 PCS 就開始支持我們真的是非常非常不容易的事情。也有看到 LCP 全勤的一些粉絲，每一局結束在觀眾席上應援的樣子真的讓我非常印象深刻，也非常感謝你們這些人的支持，才有我們今天的好成績！
Yahoo奇摩遊戲電競：那麼，如果是 1~10 分的話，對於拿下初陣對抗賽的代表權，你有幾分把握呢？
DCG Feng：5~6 分吧！因為我們在打到比較厲害的隊伍還是比較吃力的，所以就比較拚比賽當天的表現。
其他人也在看
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
鄰居全看在眼裡！102歲人瑞娶看護 日常「恍神聽不懂」內幕全曝光
台北市驚傳8億人瑞祕婚爭產風暴！102歲王姓人瑞與68歲賴姓看護，在家人不知情下登記結婚。子女控訴賴女趁父親失智「騙婚」侵吞8億身家及已轉移的2億資產，並在醫院上演搶人衝突。鄰居證實王翁精神狀態「時好時壞」，常恍神聽不懂人話，認知能力受損。戶政事務所表示依法受理，無權否決。目前王翁已由子女接回，家屬將訴請婚姻無效並追討資產。這場牽動數億資產的豪門爭奪戰，真相待司法釐清。
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗
中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
外媒預測台灣隊先發陣容鬧烏龍！網友滿頭問號：這什麼啦？
體育中心／綜合報導大聯盟今（2/6）直播揭曉各隊經典賽30人名單，美媒《Talkin' Baseball》隨後預測台灣隊先發陣容，排出來的名單卻讓不少網友滿頭問號，留言直呼：「這什麼啦？」
身價8億百歲阿公閃婚 子孫急搶人雙方互告
社會中心／綜合報導台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，讓子女情緒激動。家屬趁老翁外出就醫時，直接將坐在輪椅上的他迅速帶離現場，引發警方注意並介入了解。王姓家屬指控，該名看護疑似覬覦老翁名下市值約8億元的不動產，才促成婚姻關係。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽。
今年最強寒流深夜殺到！全台3波降溫「這天最凍」 低溫下探8℃
寒流逐漸靠近台灣，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前冷空氣已經到達華中地區，寒流即將在今（6）日深夜影響台灣，週六（7日）中午北部氣溫驟降至14-16度，週日（8日）晚間全台急凍，台南以北低溫剩8-10度，高屏及台東11-13度，空曠地區恐再降2-3度，務必加強保暖。
大S逝世週年…范瑋琪墓前脫口「1句」！網淚崩：這樣才是真正的朋友
女星大S（徐熙媛）於2025年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，享年48歲。大S的紀念雕像於逝世一週年之際揭幕，眾多藝人紛紛前往墓前悼念。然而，范瑋琪卻因為脫口一句話，再度引發網友關注。
《豆腐媽媽》替身墜樓重傷！「無勞保、災保」要開罰 民視回應了
民視八點檔《豆腐媽媽》拍攝期間發生替身演員蘇德揚高處墜落重傷事件，引發外界關注。經桃園市政府勞動檢查處連日調查，今確認劇組未落實高處作業的防墜措施，且受傷的替身演員在事發時，連最基本的勞工保險與勞工職業災害保險都未投保，相關違法責任將依法究辦。對此，《豆腐媽媽》是萬星製作的戲，劇組是為幫演員投保「雇
于北辰曾批張善政春聯不吉利 粉專今拿賴「七喜春來」打臉
退役少將、桃園市議員于北辰2024年曾批評，桃園市長張善政的春聯「龍來桃喜」因為包含「喜」字不吉利，但今年總統府春聯以「七喜春來」呈現，臉書粉專「政客爽」6日指出，按照于北辰當年的邏輯，用台語唸同樣不吉利，質疑為何這次于北辰卻保持沉默。
爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了
爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了
今年最強寒流全台有感！氣象專家點4大特徵「這兩天最冷」
林得恩說明，此波強冷空氣影響期間與型態相當明顯，整體可歸納為以下4大特徵：一、影響時間長此次強冷空氣影響時間預估可達3至3.5天，從2月7日一路延續至2月9日。至2月10日後，各地氣溫才會緩慢回升，但清晨與夜間仍偏涼冷，尤其中南部地區日夜溫差將明顯擴大。二、影響範圍...
50歲運將「愛吃1食物」害慘肝腎！吞下致癌物 醫：粉末比整顆更危險
粉末狀食物若結塊，不建議繼續食用。腎臟科醫師洪永祥分享，一名50歲計程車司機平時身體健康，沒有病毒性肝炎或脂肪肝，某天突然感到疲累，尿液顏色如濃茶，趕緊送醫檢查，不只肝指數飆高，腎功能也出現急性損傷，詢問飲食習慣，發現元兇是他正在食用的結塊花生粉，不知不覺中吃下致癌物黃麴毒素。
最新新竹縣長民調陳見賢領先 黨外大勝鄭朝方、黨內比下徐欣瑩
[Newtalk新聞] 2026新竹縣長之爭，竹北市長鄭朝方被視為民進黨陣營的最有力人選，國民黨陣營則內部競爭激烈，立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢初選之勝尚未落幕，但《鋒燦傳媒》今（6日）公布最新新竹縣長民調，結果顯示，若由陳見賢出馬，將以50.3％支持度大勝鄭朝方的31.1％支持度，若由徐欣瑩出線，同樣能以43.8％支持度勝過鄭朝方的35.9％。 該份民調顯示，陳見賢對決鄭朝方，雙方民調差距高達19.2%，若由徐欣瑩對決鄭朝方則雙方差距僅7.9％；且在黨內互比民調中，陳見賢同樣以以41.8％支持度勝過徐欣瑩的33.8％支持度。 但進一步交叉分析顯示，從政黨傾向來看，在陳見賢與徐欣瑩的黨內互比中，徐欣瑩的民眾黨選民支持度以44.8％支持度勝過陳見賢38.8％；陳見賢則在泛藍選民獲得較高的支持度47.5％支持度，明顯高於徐欣瑩的35.5％。 而陳見賢與徐欣瑩之間的國民黨新竹縣長初選之爭，國民黨中央已定調將以民調占比70％、黨員投票占比30％的「七三制」決定結果，但徐欣瑩抗議制度不公，讓政壇仍關切，若初選結果對徐欣瑩不利，徐是否有脫黨參選的可能性。 該份民調由循證民調有限公司執行，該民調以
酷龍姜元來陪具俊曄悼念大S！妻「 放閃一舉動」遭轟 原因曝光
女星大S（徐熙媛）逝世滿一周年，丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像，日前於金寶山正式揭幕，酷龍成員姜元來即使行動不便也親自飛來台灣，陪伴多年摯友具俊曄思念大S。未料返韓後，相關貼文卻意外掀起討論。記者林汝珊
費爾柴德正式宣布加入中華隊 林家正貼出國旗歡迎
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導2026世界棒球經典賽各隊30人正式名單已於6日公布，其中中華隊陣中的費爾柴德（StuartFairchild）和龍恩（JonathonLong）為...
陳文茜癌末血管感染手術失敗 醫師崩潰連喊三次太難了
資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第四期，近日坦承自己病情千瘡百孔，因人工血管反覆感染導致手術失敗，連經驗豐富的麻醉科主任都崩潰直呼「太難了」，讓外界相當關注她的健康狀況。
誰能拿下新竹縣？美麗島民調曝3強對決最新數字 這人領先
2026年新竹縣長選戰逐漸升溫，藍綠陣營人選浮上檯面，國民黨內部提名競爭呈現白熱化態勢。根據《美麗島電子報》昨（6日）公布的最新民調結果，在假設三人同場角逐的情境下，立委徐欣瑩支持度暫居第一，領先民進黨竹北市長鄭朝方與新竹縣副縣長陳見賢，選情版圖引發關注。
「身為演員我被欺騙了」簡嫚書宣布不再參與《世紀血案》 致歉：以為能用電影為此案發聲
「對於林家案件背後所涉及的更大議題，是超出我身為演員所能想像的。」「身為演員被欺騙接下此案感到憤怒與不安，發現自己無意間竟成了加害人之一，於此同時深感羞愧。」改編自46年來未破案的真實事件「林義雄家滅門案」的電影《世紀血案》，日前才舉辦殺青記者會，未料隨即爆出疑似未取得當事人林義雄及家屬同意即進行拍攝，引發社會譁然與網路抵制聲浪。繼楊小黎稍早發聲說明後，主演之一的簡嫚書今（7日）也在社群平台發表長文致歉，坦言自己在不知情的情況下接演，直言「無意間成了加害人之一」，並宣布將不再參與該片任何後續。
二段式變天來了！寒流凍台「下探6度」 下波冷氣團接力時間曝光
週末要到了，天氣又會如何變化呢？天氣風險分析師吳聖宇就提醒，今（6）日開始的天氣漸轉差，週末寒流南下，溫度明顯轉冷。一共二段式變天，先濕後乾，這天又將有較強冷空氣南下，可能達到大陸冷氣團等級。