《英雄聯盟》DCG再度上演讓一追二戲碼！Feng揭擅長逆轉原因，談國際賽：「看我們還能帶來多少驚喜！」

2026《英雄聯盟》LCP 賽區例行賽今（7）天進入第一賽段例行賽倒數第二天，上半場比賽從次級聯賽殺回 LCP 的 DCG 戰隊又發揮了他們的超強韌性，繼續上演讓一追二擊敗 GAM，將有望坐穩 LCP 龍頭寶座。賽後 DCG 下路 Feng 也接受 Yahoo奇摩遊戲電競專訪，分享他們比起其他隊伍更擅長打出逆轉戲碼的原因，而談到今年國際賽的展望，他也表示，「就看我們還能給大家多少驚喜！」，也特別感謝粉絲們的支持，讓他印象深刻，也是他們能有現在好成績的原因。

Yahoo奇摩遊戲電競：哈囉 Feng，好久不見！再度回到一級聯賽的舞台上，這個 LCP 賽區的舞台對你來說意味著什麼？

DCG Feng：首先是一個證明自己的機會，我也想知道我這幾年到底有沒有進步、努力是不是有收穫的。然後也是一個繼續提升自己的環境，跟 LCP 的隊伍碰撞可以讓我學到很多，對於提升自己也蠻有幫助。

Yahoo奇摩遊戲電競：你們等於是被丟到次級聯賽之後又成功殺了回來，現在甚至跌破大家眼鏡，有機會問鼎龍頭寶座。那麼對你們來說，今年賽季的目標、與想證明的東西是什麼？

DCG Feng：其實對我來說，我更多的是專心在遊戲內容上，想要在面對 GAM、CFO 這些隊伍時也能打出好的遊戲內容，就只是為了這個目標不斷在努力，並沒有放太多心思在聯賽名次上。

Yahoo奇摩遊戲電競：聊到今天的比賽，從第二局你的法洛士開始，總是能站出來帶領隊伍拿下團戰與比賽的勝利，你覺得是因為比較慢熱，局數越打越多會發揮得越來越好嗎？

DCG Feng：我確實比較慢熱，通常在第一局腦子都會轉得比較慢一點。然後只要第一局沒什麼問題，第二局之後就會更進入比賽狀況，腦子轉得比較快，所以也感謝隊友可以幫我 Cover 住第一局。

Yahoo奇摩遊戲電競：今天的比賽對你們來說，又是另一場讓一追二的比賽。你們是不是真的比其他隊伍更熟悉先落後，然後逆轉比賽的劇本？

DCG Feng：我覺得與其他隊伍更大的差別是心態。之前在次級聯賽也打過許多讓二追三與 BO5 生死局，輸了就要回家那種。經過那次經驗之後，就更能平常心的看待 BO3、BO5 的最後一局，那次經驗對我來說幫助很大。

Yahoo奇摩遊戲電競：那麼在今天的比賽中，你們主要是調整了什麼，才能順利翻盤，拿下比賽呢？

DCG Feng：我們調整了選角方向，不過具體而言調整的也不多，因為第一局比賽其實是因為我失誤太多，不然還是能拚的。

Yahoo奇摩遊戲電競：從這個賽段的比賽中，可以發現你與之前相比會更敢拚操作了。讓人印象深刻地尤其是上次與 CFO 交手時，你與 Doggo 的互相拚槍。為什麼今年會有這樣的風格改變？與你去年在次級聯賽的歷練是不是有關係呢？

DCG Feng：其實我一直以來都希望我自己是一位敢吃風險的 AD 選手。我喜歡站一些高風險高報酬的位置，從我成為職業選手以來都是這樣要求自己的。但可能在之前剛開始時，只有高風險沒有高報酬，自己的操作又不支持我能站在那些位子，所以大家就會看起來我很送。不過在去年次級聯賽的時候，我有特別去找到自己的定位，特別認真的去磨練這一塊，並嘗試去找到那些看似危險、其實很安全的位置。所以今年也算是努力的成果有些收穫吧，但仍然不夠，還得玩得更好。

Yahoo奇摩遊戲電競：以及就是，為什麼你們總是看起來，隨著比賽越打打越多局，你們並不會疲倦，反而是越來越強？

DCG Feng：很大的原因還是之前那一個 BO5 的關係，大家都能夠以平常心看待每一局遊戲，不會因為當下壓力或上一局的失誤去影響到決勝局，這可能也是我們能展現強大韌性的原因。

Yahoo奇摩遊戲電競：回到一個月前，接下來這個問題可能沒多少人相信。但現在我想問的是，對於接下來的初陣對抗賽你們有多少把握？展望今年的三個國際賽事，有什麼期待？

DCG Feng：當然我們還是會以每個國際賽為目標去努力，去認真準備每一場比賽。就看我們能夠走到哪一步、能夠再給各位多少驚喜吧！

Yahoo奇摩遊戲電競：我相信你也看到很多粉絲會到現場去支持你們，有沒有什麼想與他們說的？

DG Feng：真的很謝謝你們從一直以來從 PCS 到現在 的支持。能從 PCS 就開始支持我們真的是非常非常不容易的事情。也有看到 LCP 全勤的一些粉絲，每一局結束在觀眾席上應援的樣子真的讓我非常印象深刻，也非常感謝你們這些人的支持，才有我們今天的好成績！

Yahoo奇摩遊戲電競：那麼，如果是 1~10 分的話，對於拿下初陣對抗賽的代表權，你有幾分把握呢？