《英雄聯盟》DCG回歸一級聯賽展超強韌性奪首勝！亮亮教練談次級旅程倍感珍惜，「但似乎低估我們了」

2026《英雄聯盟》LCP 賽季今（16）天正式回歸，去年由於賽區改制，無緣進入 LCP 聯賽的 PCS 隊伍 Deep Cross Gaming（DCG）在經過一年的次級聯賽歷練後，今天終於重新站上了太平洋賽區的一級聯賽賽場。而回顧這一年以來的旅程，DCG 教練亮亮也與我們表示，正是這一年的磨練，才鑄就了現在的 DCG 比其他的隊伍更加強韌，而他也覺得這次回到了一級聯賽舞台，一切都倍感珍惜。並且，亮亮教練也與我們提及，LCP 一級聯賽的強度並沒有出乎他的意料，「出乎我意料的是，其他隊伍似乎低估我們了。」

Yahoo奇摩遊戲電競：DCG 時隔一年之後真的再度走上了這個舞台，今天的首秀教練覺得隊員們的表現如何呢？

DCG 亮亮：第一場我們前十分鐘有些太緊張了，跟訓練賽時不太一樣。可能是因為大舞台，觀眾也很多，他們比較緊張吧。但第一場順利翻盤，調整過後他們的自信心也提升了，第二場就提升了很多，回到他們打訓練賽時的狀態，整體來說是滿意的。

Yahoo奇摩遊戲電競：今天第一局比賽前期陷入了巨大劣勢，但最後竟奇蹟般的成功逆轉，以教練的角度來說，您認為關鍵是什麼？又想特別表揚哪位選手呢？

DCG 亮亮：能夠逆風翻盤的關鍵點我覺得是下路雙人組玩得蠻好的，前面都有打出對方的召喚師技能。然後我們也知道自己陣容的優勢，例如上路的關只要發育時間到了，就能讓 SHG 的卡桑蒂守不住我們的邊線，再加上我們還有雷茲。我們玩得好的地方就是，雖然落後了，但還是能運用邊線的優勢去交換資源，這是我們第一局能翻盤的主要原因。

Yahoo奇摩遊戲電競：確實第一局的翻盤原因就是因為你們能順利咬住了戰局，然後第二局也是，面對 SHG 的反撲你們也展現了超級富有韌性的表現成功拿下今天的直落二勝利。今天的兩局比賽似乎就是 DCG 一路走來的縮影，為什麼您們總能維持這樣的韌性？

DCG 亮亮：我覺得這跟選手們的心態有關，我覺得雖然去年我們在次級 PCS 聯賽，但也是一種磨練。選手們也知道「吃得苦中苦，方為人上人」，我們都是一起歷練過來的。所以我們對於比賽的態度，我覺得是我們比起其他隊伍更加強韌的地方。

Yahoo奇摩遊戲電競：走過了這一年，現在重新回到了這裡，現在的感覺怎麼樣？

DCG 亮亮：當然很開心，也是因為經過了去年，所以才理解到今年回到這個舞台真的倍感珍惜。而且我自己是從校隊一路爬到職業隊的，所以我也經歷了一段很長的時間，努力往上爬。所以我格外珍惜這一次的機會，也會把自己這幾年來的積累，在今年好好展現出來。

Yahoo奇摩遊戲電競：一路帶領隊伍從變成次級聯賽的 PCS 打了回來，您心中應該感慨萬千，這段旅程對你來說的意義是？

DCG 亮亮：意義嗎？我覺得格外提醒我的是，「要不斷提升自己」，因為這個圈子環境不斷在變化，所以就要保持著謙卑之心，然後去學習新東西、自己也要開發新東西。我也是這樣告訴選手們的，就像是去年的 CFO 帶領我們重回八強，他們也創造了屬於自己的 Meta，而我們 DCG 也有，所以就好好展現我們自己的 Meta 給觀眾、其他的隊伍看，這是我們這一路來最大的收穫。

Yahoo奇摩遊戲電競：那麼，現在重新回到了一級聯賽的舞台，這個賽季的目標呢？

DCG 亮亮：我想跟去年我們在 PCS 時的目標類似，分成三個階段。首先希望能穩定的進季後賽，然後就是按表操課，達成我們自己的 KPI。比方說第一個賽段就穩定進季後賽為主，第二賽段就希望能與聯賽中游的隊伍保持不錯的競爭力，成為競爭國際賽門票的三隻隊伍之一，而最後的第三賽段就是全力以赴，想辦法拿到《英雄聯盟》世界大賽的門票！

Yahoo奇摩遊戲電競：今年賽季的比賽中間教練能夠即時與場上的隊員們連絡、討論戰術，這個新制度你認為會怎麼影響賽場上的情況？平常你怎麼與 Refra1n 分工的呢？

DCG 亮亮：分工的話，目前 BP 階段主要是我來操刀，然後 Refra1n 會給予他第三人稱的觀點，提醒我們忽略的東西，就像是我們之前在 PCS 時的合作模式。然後「教練開麥啦」的部分由他執行，因為他進過世界賽，所以他看過的狀況與隊伍劣勢、遊戲畫面也會更多，所以更能提供選手們當下的幫助。

然後這個新賽制我覺得對我們 DCG 是好的，因為我們隊伍裡面也有比較年輕的選手，就很容易打得有點嗨了後面發生失誤，所以這個環節就能夠將選手控制在比較穩定的狀態維持營運、保持領先結束遊戲。而對我們 LCP 來說的困難點我覺得是很多教練都去日本戰隊、越南戰隊執教，語言問題可能是比較麻煩的，因為只有 45 秒，很難當下就直接清晰傳達出主教練想要的戰術。

Yahoo奇摩遊戲電競：另外一個改動就是，「選擇權」取代了以前的「選邊權」，以教練的身分來說，你喜歡這樣的改動嗎？

DCG 亮亮：我覺得比賽又更多樣化了。比方說可能就會讓賽場上的情況與訓練賽完全不同，例如我們一直都練習藍方先選，但在比賽上雖然還是先選、陣容也一樣，但地圖方向卻不一樣了，玩起來就會感到有些不同。

Yahoo奇摩遊戲電競：透過今天的首秀之後，我想 DCG 今天又再度證明了自己值得這張 LCP 的門票。在 LCP 舞台的賽事強度有出乎你們的意料嗎？又或者，你們已經準備好了？

DCG 亮亮：我覺得 LCP 的強度跟我想像中差不多，但出乎我意料的是，可能其他隊伍有點低估我們隊伍的實力了。我自己非常看好我們的強度，其他人真的低估了。

Yahoo奇摩遊戲電競：今天也有許多 DCG 的粉絲到現場幫你們加油，想跟他們說些什麼呢？