《英雄聯盟》Deft「最後一舞」還沒跳完！前隊友曝訓練室沒拆原因：「他還沒退役！」

2022 年 11 月 5 日，在美國舊金山大通銀行中心的《英雄聯盟》世界大賽總冠軍賽的舞台上，來自韓國 LCK 賽區的第四種子 DRX 在老將 Deft 的帶領之下，一路闖過 2021 年世界冠軍 EDG、整個賽季從來沒贏過的 Gen.G 阻攔，來到了傳奇戰隊 T1 的面前。最後在鏖戰 5 局之後，DRX 成為史上第一支從入圍賽出發的《英雄聯盟》世界冠軍得主，而 Deft 在追尋冠軍獎盃 10 年之後，也終於跟上了高中同窗 Faker 的腳步，成為獎盃擁有者，完成自己的「最後一舞」，沒想到，現在看起來這支舞蹈可能仍會繼續，因為 Deft 前隊友 Smeb 透露，Deft 將會回歸賽場。

雖然在 2022 年 Deft 拿下《英雄聯盟》世界冠軍後，對於他這段追尋十年的冠軍夢來說或許是一個很不錯的終點，那時他如果趁勢因為年紀（26歲）與兵役問題而直接宣布退役，肯定也不會有人反對，不過，根據外媒 Sheep Esports 掌握的消息，在 HLE 擔任實況主的前《英雄聯盟》職業選手 Smeb 日前在實況時與粉絲們聊到，其實專屬於他前隊友，2022 年《英雄聯盟》世界冠軍下路 Deft 的練習室仍然沒有被挪作他用，而這是因為，「赫奎（Deft本名）還沒退役，退伍後他還要繼續當職業電競選手！」

而在去年 5 月入伍服役的 Deft 依照韓國的兵役法必須服役 18 個月，直到今年 11 月才能退役，也因此，如果 Deft 能順利回歸賽場，或許我們就能在明年 LCK 的賽場上，看到這位傳奇老將繼續展現精彩的舞姿，上演仍未止息的「最後一舞」了。