《英雄聯盟》DK爆離隊輔助BeryL健康出問題！雙方討論是否轉任教練但本人還想繼續打

在日前《英雄聯盟》韓國 LCK 賽區的 DK 戰隊宣布輔助 BeryL 離隊之後，這位史上首位在兩支不同的戰隊都拿下世界冠軍獎盃的頂尖輔助選手的下一步就遲遲沒有公布了，也讓許多粉絲開始關注明年是否仍有機會在賽場上看到這位 28 歲的頂尖輔助老將繼續奮戰。沒想到，現在卻傳出 BeryL 似乎出現了健康方面的問題，因此 DK 正在與 BeryL 討論是否轉任教練的事情，不過 BeryL 目前仍然想繼續當選手，並且也有望回歸繼續替 DK 效力。

日前 DK 宣布輔助選手 BeryL 離隊之後，這位曾拿下 2020、2022 年世界冠軍，全球史上首位在不同戰隊都拿下冠軍獎盃的傳奇輔助選手的下一站遲遲無法確定。沒想到，今（20）天有爆料消息傳出，稱 BeryL 的身體狀況其實並不好，DK 目前評估 BeryL 無法繼續當選手，因此正在與 BeryL 談論轉任教練的可能性。

不過 BeryL 則表示自己還想打，所以目前雙方都還尚未決定，持續討論中。不過，爆料也指出如果最後 BeryL 想要繼續打，迎來自己第 7 年職業生涯的話那也會繼續留在 DK，不會去其他隊伍。但也有 BeryL 的粉絲曬出與 BeryL 聊天的相關截圖，表示 BeryL 的確有收到轉任教練職位的邀請，但 BeryL 也認為目前並不是轉任教練的時候，因為一轉教練就代表真的退役了。目前他也正在接觸那些輔助選手合約到期的戰隊，但目前並沒有任何一支隊伍確認下來。