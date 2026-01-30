《英雄聯盟》Doggo穩健發揮助CFO直落二SHG！創LCP賽區首個500殺紀錄成第一人！

對於太平洋地區的《英雄聯盟》職業賽區來說，近年來最大的變革就是在去年於原本的日本 LJL、大洋洲 OCE、越南 VCS 與太平洋 PCS 賽區之上成立了新的一級聯賽，LCP 太平洋賽區，將來自澳洲、日本、越南與台灣的隊伍匯聚一堂，爭奪太平洋之王的名號與 LCP 的國際賽代表權。而在昨（29）天 CFO 對決 SHG 的比賽中，CFO 下路 Doggo 於第二局比賽的下路會戰中成功收穫 2 顆人頭，成為 LCP 賽區史上首位 500 殺成就選手！

(Credit:LCP)

廣告 廣告

昨（29）天《英雄聯盟》LCP 賽區的下半場比賽由同為 2 勝 1 負的 CFO 戰隊出戰日本戰隊 SHG，在第一局比賽 CFO 輔助 2274 的波比跳了出來，幫助隊伍順利滾起雪球帶走勝利後，第二局比賽 SHG 調整了節奏，在遊戲前期一度掌握風向，希望能將戰線拖進第三局。

不過，隨著比賽時間的過去，CFO 下路 Doggo 的路西恩並沒有受到 SHG 太多限制，在團戰中總能找到輸出空間。21 分鐘左右雙方於下路爆發小龍團戰，只見 Doggo 直接滑進戰場，用路西恩的雙槍搭配隊友接連擊殺 SHG 的賽恩與嘉文四世，帶領隊伍收下團戰勝利。而值得一提的是，這兩個擊殺也幫助 Doggo 在去年賽季回歸台港澳地區賽事舞台，來到新的 LCP 聯賽之後，成為 LCP 史上第一個 500 殺成就的擁有者，也讓人再度讚嘆 Doggo 賽場上的擊殺獲取能力，只讓他用了一年多的時間就達成這個里程碑。