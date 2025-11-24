《英雄聯盟》Doran根本不想Oner選蒙多？T1奪冠節目曝幕後：我不敢說

今年《英雄聯盟》世界賽中，除了比賽結果，最引觀眾熱議的就是 T1 Oner「選下不會玩的蒙多醫生」事件了，從曝光語音到後續 Oner 在實況中解釋，昨（23）日的 T1 奪冠節目中，Doran 也透露了自己當時的想法，竟然是希望 Oner 不要選，但他不敢講，讓不少網友爆笑：「其實看你的臉就知道了」。

Doran 透露蒙多選角時自己的真實心情（圖源：T1 LoL）

廣告 廣告

T1 在對上 AL 的世界賽八強戰中，於決勝局第五場選下蒙多醫生帶領隊伍走向勝利，而事後才曝光原來 Oner 根本沒玩過這隻角色，教練與 Faker 還當場教學。上週 Oner 實況中談到此事談到為何不會蒙多醫生，也證實開場躲在草叢正是在偷看技能說明。

而昨日的 T1 勝利之夜奪冠節目中，邀請到 Faker、Oner、Doran 同台聊天，其中又講到了蒙多醫生事件，Doran 表示，當時 BP 時他的電腦當機了，因此在等待電腦恢復跟重新設定，而那時候隊友們在講要選蒙多醫生，還有教學技能怎麼施放：「其實我希望 Oner 不要選蒙多醫生，Oner 根本沒練過蒙多醫生怎麼敢在 8 強選？但我不敢說，我說不出口，我最後選擇跟大家一起相信 Oner」。

而這個發言也引起網友爆笑，因為當時他的表情就已經透露出他的想法：「看你的臉就知道了」、「大家都看的出來」、「這句話寫在臉上了」、「已經被表情出賣一切」、「不講是對的」、「當時的表情真的說明了一切」、「難怪一臉欲言又止的樣子」。