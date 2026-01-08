《英雄聯盟》Doran爬分被Faker打到崩潰關燈！老人回粉絲斗內壓不住嘴角笑意

2026 年《英雄聯盟》LCK Cup 在 1 月 14 日就要開賽，而季前賽也將於 1 月 9 日登場，不少選手都已經正在加緊訓練中，而昨（7）日 T1 隊中就發生了一件讓粉絲大笑的趣聞，正在直播的 Doran 在爬分連續多場排到自家中路 Faker 當對手，沒想到直接一個連敗被打到關燈崩潰，引起粉絲與網友熱議。

多蘭在直播中被 Faker 打到崩潰的反應笑翻不少粉絲（圖源：T1 Doran）

昨日 T1 Doran 與 Faker 兩人都在直播中單排爬分，沒想到 Doran 連續七場都遇到李哥，然後七場全部都輸掉，讓他直接崩潰到關房間燈冷靜。另一邊則是有粉絲跑去 Faker 的直播中斗內：「哥幫幫忙，Doran 連敗關燈在哭了，安慰一下他。」李哥則是壓著嘴角笑意說：「他很強，應該能自己熬過來。」

最後 Doran 則是碰到 Faker 是隊友之後才中止連敗，不過 Faker 也繼續鬧他，在快結束時仍故意不拆家，又讓不少人笑翻。而網友看到後也表示：「笨色老人又在鬧」、「打自己人不手軟」、「老人我勸你壓一下嘴角」、「真的超好笑」、「真的打隊友特別有一套」、「本色發揮」、「Doran 表情超好笑」。