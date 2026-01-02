《英雄聯盟》Faker傳奇榮耀再+1！獲頒韓國體育界最高榮耀「青龍章」成電競圈第一人

對於全球《英雄聯盟》賽事的粉絲們來說，LCK 賽區 T1 戰隊的中路選手 Faker 無疑是最傳奇的一位選手。載他到目前為止的 12 年職業生涯中，10 次挺進世界大賽、8 次殺進了季中邀請賽，其中更帶領隊伍拿下了 6 次《英雄聯盟》世界大賽冠軍獎盃與兩次季中賽冠軍，更帶領韓國國家隊斬獲 2022 年亞運冠軍。而現在，這位電競傳奇選手也獲得韓國政府官方肯定，今（2）天獲韓國總統李在明頒發韓國體育界最高等級勳章「青龍章」。

（Credit:LOLEsports）

廣告 廣告

在韓國政府的體育界勳獎章體系中共有許多分級：青龍章、猛虎章、巨象章等，而這其中青龍章為最高等級的獎章，旨在表彰、嘉獎在國際賽事中取得突破成就的體育界人士，並且也與獲獎者的國際影響力直接關聯，上一個獲獎者是首位獲得英超金靴獎的亞洲選手，韓國足球巨星孫興愍。

而綜合韓媒報導，《英雄聯盟》傳奇選手 Faker 今（2）在青瓦臺舉辦的新年賀禮會上獲得韓國總統李在明頒獎，成為電競圈首位獲得青龍章肯定的職業選手。而對此，Faker 也表示，對他而言真的是極大榮耀，也特別感謝這一路上一起走到現在的隊友們與隊伍的所有成員，「多虧了一路並肩奔跑至今的隊友、團隊成員，我才能站在這個位置上。」，也表示，希望這枚青龍章能替喜愛韓國電競圈的所有人帶來一份小小的喜悅與自豪。

並且，Faker 也特別感謝粉絲：「如果沒有一直在身邊給予我力量的粉絲們應援，這一切都不可能。所以今後我會在賽場內外持續傳達正向的力量，也為了提升韓國電競的地位，全力以赴、持續進步。」，而韓媒也指出，Faker 這次獲獎的原因是因為帶動了韓國電競產業發展、推動電競產業在韓國的能見度，他的職業精神與謙遜品格也成為了典範而獲獎，讓自己成為韓國電競圈首位獲得此等殊榮的人。